ส่งกำลังใจ! ทิพย์ แก้วกัลยา ยิ้มสู้ ผ่าตัดเข่าซ้าย อวยพรฟื้นตัวไวคืนสนาม
แฟนวอลเลย์บอลแห่ส่งกำลังใจให้ ทิพย์ แก้วกัลยา กมุลทะลา บอลเร็วทีมชาติไทยสังกัดสโมสรฮารุดอท ชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี หลังเจ้าตัวโชว์สปิริตยิ้มสู้เข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าซ้ายเรียบร้อยแล้ว
อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นในเกมเปิดสนามวอลเลย์บอล ไทยแลนด์ ลีก 2026 นัดที่ฮารุดอท ชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี เอาชนะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่นสตาร์ ไปได้ 3-1 เซต แต่ชัยชนะต้องแลกมาด้วยข่าวร้ายเมื่อแก้วกัลยาบาดเจ็บหนักบริเวณเอ็นไขว้หน้า (ACL) กับหมอนรองกระดูกเข่าซ้าย ขณะลงขากระโดดบล็อก
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊กของสโมสรฮารุดอท ชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี ออกมาอัปเดตภาพพร้อมข้อความส่งกำลังใจถึงลูกทีมคนเก่งว่า “วันนี้ พี่ทิพย์ แก้วกัลยา เข้ารับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้า ยิ้มสู้แบบนี้ เราเชื่อว่าพี่ทิพย์ต้องผ่านไปได้ด้วยดี ขอให้การผ่าตัดราบรื่น ฟื้นตัวไว ๆ แล้วกลับมาลงสนามด้วยกันนะคะ ทีม HARUDOT CHONBURI RMUTT VC ส่งกำลังใจให้เสมอ”
สำหรับการผ่าตัดครั้งนี้ แก้วกัลยาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ภายใต้การดูแลของ นพ.พรเทพ ม้ามณี แพทย์มือหนึ่งของไทยด้านการรักษาเข่ากับเส้นเอ็น ซึ่งเป็นคุณหมอคนเดียวกับที่เคยดูแลเคสผ่าตัดเข่าให้รุ่นพี่ร่วมวงการอย่าง ปลื้มจิตร์ ถินขาว รวมถึงพระเอกดัง ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ มาก่อนแล้ว
สำหรับเส้นทางลูกยางของ ทิพย์ แก้วกัลยา กมุลทะลา สาวเมืองกาฬสินธุ์ เจ้าของส่วนสูง 180 เซนติเมตร เกิดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2537 เธอไต่เต้าในนามทีมชาติไทยมาตั้งแต่ระดับยุวชน เยาวชน และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี โดยเคยคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์เอเชียชุดยุวชนปี 2010 กับเหรียญเงินชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปีในปี 2015 ก่อนก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2014 ที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เหรียญเอเชียนเกมส์ครั้งแรกของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทย
นอกจากนี้ยังเคยพาทีมทะลุเข้ารอบไฟนอลศึกเนชันส์ลีก 2022 ล่าสุดในปี 2569 เธอยังเป็นตัวหลักช่วยทัพสาวไทยคว้าแชมป์ชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ตีตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่ลอสแอนเจลิส รวมถึงคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
ด้านผลงานระดับสโมสร แก้วกัลยาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับสโมสรไอเดีย-ขอนแก่น ด้วยการคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2012–2013 กับแชมป์ไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2013 จากนั้นสร้างชื่อเสียงโด่งดังในฐานะนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นร่วมกับสโมสรเจที มาร์เวลลัส ในฤดูกาล 2019–2020 หลังจากฤดูกาลก่อนหน้านั้นคว้าเหรียญทองแดงมาครอง
ต่อมาย้ายกลับมาคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีก ฤดูกาล 2021–2022 พร้อมรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมกับสโมสรไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ-แอร์ฟอร์ซ พ่วงตำแหน่งรองแชมป์สโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2023 กับรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากสมาพันธ์วอลเลย์บอลเอเชีย (AVC) ก่อนจะย้ายมาร่วมทัพฮารุดอท ชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี ในฤดูกาลล่าสุด
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