โม อมีนา ห่วงจิตใจ ‘แอนนา’ ป่วยซึมเศร้า กลัวหลุดนักโทษชั้นดี หวั่นวันพ้นโทษเลื่อน
โม อมีนา ยอมรับห่วง ‘โม อมีนา’ อาการซึมเศร้า กังวลกลัวเพื่อนหลุดสถานะนักโทษชั้นดีจนวันพ้นโทษเลื่อนออกไป
จากกรณี แอนนา ทีวีพูล หรือ หรือ วรินทร วัตรสังข์ อดีตพิธีกรคนดัง ถูกทำร้ายร่างกายและถูกลงโทษขังเดี่ยวภายในเรือนจำ ล่าสุดนักแสดงสาว โม อมีนา ออกมาเปิดใจเผยถึงวินาทีแรกที่ทราบข่าวลือเรื่องแอนนาถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงว่า ตนใช้วิธีตั้งสติก่อนเป็นอันดับแรกและได้โทรศัพท์สอบถามเพื่อต้องการฟังความจริงทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้น
ส่วนประเด็นเรื่องการถูกทำร้ายหรือการถูกสั่งขังเดี่ยวนั้น โมระบุว่าตนขอไม่ยืนยันหรือคอนเฟิร์มข้อเท็จจริง เพราะต้องการเข้าไปพูดคุยด้วยตัวเองก่อน ก่อนหน้านี้เพื่อนสนิทอย่าง “พุดเดิ้ล” บอกตนว่าแอนนาอยากให้เข้าไปหา แต่ช่วงนั้นติดภารกิจเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อกลับมาจึงได้ทำเรื่องขอเข้าเยี่ยมไว้ในวันที่ 27 พ.ย.นี้ โดยจะเดินทางไปพบแอนนา
โมเล่าว่า ตนเข้าใจนิสัยและ “ความแอนนา” เป็นอย่างดี มองว่าคนที่อยู่ข้างในย่อมมีความเครียดเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับแอนนามีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
เรื่องระเบียบวินัยและการใช้ชีวิต เธอย้ำว่าในเรือนจำมีกฎเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด ทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎ ตามปกติเวลาที่ตนเข้าไปเยี่ยมจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เสมอว่า แอนนาปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ ได้ร่วมกิจกรรมตามตารางร่วมกับผู้อื่นหรือไม่ รวมถึงความเป็นอยู่ทั่วไป
การส่งของใช้ โมไม่ได้ใช้วิธีฝากเงินสดเข้าไป แต่จะเขียนสั่งซื้อสิ่งของจำเป็นจากสมุดรายการสินค้าที่ด้านหน้าเรือนจำแล้วชำระเงินที่เคาน์เตอร์ส่งเข้าไปให้
ด้านสุขภาพจิต โมยอมรับว่าเป็นห่วงสภาพจิตใจของแอนนามาก เนื่องจากอีกฝ่ายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า และตั้งแต่ช่วงที่อยู่ข้างนอกก็เคยมีภาวะคิดมากหรือคิดไม่ตก จึงไม่อยากให้เมื่อเข้าไปอยู่ข้างในแล้วต้องกลับมาคิดอะไรแบบนี้อีก ที่ผ่านมาตนได้พูดคุยให้กำลังใจและแนะนำให้แอนนาหากลุ่มเพื่อนพูดคุย โดยให้จับกลุ่มคุยกับกลุ่มแม่ ๆ LGBTQ ภายในเรือนจำ
ส่วนเรื่องยารักษาโรค โมอธิบายว่ามีแนวทางแก้ไขตามขั้นตอน คือต้องนำใบรับรองแพทย์ที่ระบุตัวยาที่เคยได้รับไปยื่นต่อกรมราชทัณฑ์เพื่อทำเรื่องขออนุญาต ซึ่งในจุดนี้ตนจะไปพูดคุยประสานงานกับคุณแม่ของแอนนาอีกครั้ง
โมเปิดเผยว่าสิ่งที่กังวลมากที่สุดในขณะนี้ คือ กลัวแอนนาจะไม่ได้เป็นนักโทษชั้นดี เนื่องจากในปัจจุบันอีกฝ่ายยังมีสถานะเป็นนักโทษชั้นดีอยู่ หากเกิดเหตุการณ์จนทำให้ถูกตัดสิทธิ์หรือหลุดจากชั้นดีก็เกรงว่าจะส่งผลให้วันพ้นโทษต้องเลื่อนออกไปช้ากว่าเดิม
หากปฏิบัติตัวดีและรักษาสถานะนักโทษชั้นดีไว้ได้ มีการประเมินว่าแอนนาน่าจะได้รับการปล่อยตัวประมาณปี พ.ศ. 2572 หรือ พ.ศ. 2573 ซึ่งโมย้ำว่าผิดก็ว่าไปตามผิดก็ต้องชดใช้ในสิ่งที่ตัวเองทำไว้ แต่ถามว่าอยากให้เพื่อนออกมาใช้ชีวิตไหม ก็อยากยอมรับ แต่ก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติตัวของเขาในนั้นด้วย นอกจากนี้ยังมีความเป็นห่วงเรื่องปัญหาสุขภาพของแอนนาในปัจจุบัน
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการเข้าเยี่ยมครั้งก่อนหน้า โมเล่าว่าตนได้เข้าไปเยี่ยมแอนนาตรงกับช่วงวันเกิดของแอนนาที่ผ่านมา โดยเดินทางเข้าไปพร้อมกับคุณแม่ของแอนนา ซึ่งมีเวลาพูดคุยกันประมาณ 30 นาที ตอนนั้น แอนนายังคงดูแฮปปี้ ร่าเริง และยังดูสวยสดใสอยู่ อีกทั้งยังได้เล่าถึงแผนการในอนาคตให้ฟังว่า หากพ้นโทษออกมาจะทำอะไรบ้าง โดยมีการเขียนแผนงานต่าง ๆ เอาไว้
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