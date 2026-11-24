เคาะแล้ว! ลงทะเบียน รับสิทธิค่ารถไฟฟ้า 17-45 บาท ผ่านแอป “เป๋าตัง” 15 ธ.ค.นี้
เคาะแล้ว! ลงทะเบียน รับสิทธิค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาท ทั้ง 8 สาย ผ่านแอป “เป๋าตัง” เฉพาะคนไทย เริ่มวันแรก 15 ธ.ค. นี้
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายมาตรการค่าโดยสารเหมาจ่ายรายวันสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ในอัตรา 40 บาทต่อวันสำหรับบุคคลทั่วไป และ 30 บาทต่อวันสำหรับนักเรียน นักศึกษา ต่อเนื่องอีก 1 ปี 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2569 ถึง 31 ธ.ค. 2570 จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 30 พ.ย. 2569 เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ที่เดินทางเป็นประจำ
ส่วนมาตรการค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน กำหนดค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมไม่เกิน 17 บาท และสูงสุดไม่เกิน 45 บาทต่อเที่ยว ครอบคลุมรถไฟฟ้า 8 สาย ได้แก่ สายสีเขียว น้ำเงิน ม่วง แดง ชมพู เหลือง ทอง และแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จะเริ่มใช้วันที่ 1 ม.ค. 2570 กระทรวงคมนาคมจะเปิดให้ประชาชนนำบัตร EMV Contactless พร้อมบัตรประชาชน มาลงทะเบียนรับสิทธิและรับเงินชดเชยส่วนต่างผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2569 เป็นต้นไป
สำหรับเดือน ธ.ค. 2569 ผู้โดยสารสายสีแดงและสีม่วงที่ใช้บัตร EMV Contactless ยังคงรับสิทธิเหมาจ่าย 40 บาทต่อวันได้ตามเงื่อนไขเดิม แต่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2570 เป็นต้นไป ผู้โดยสารต้องเลือกใช้สิทธิเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างเหมาจ่ายรายวันหรือค่าโดยสารร่วม 17-45 บาทต่อเที่ยว โดยผู้ที่เลือกแบบเหมาจ่ายรายวันต้องลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ มาตรการ 17-45 บาทให้สิทธิเฉพาะคนไทย โดยต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มราคาก่อน หากเกิน 45 บาท รัฐจะโอนส่วนต่างคืนให้ภายหลังผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
นอกจากนี้ วันที่ 25 พ.ย. 2569 จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สนข., ขร., รฟม., รฟท., กทม. และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ด้านความพร้อมของระบบ กระทรวงคมนาคมหารือกับธนาคารกรุงไทยเบื้องต้นแล้วและมั่นใจว่าพร้อมรองรับ โดยกรุงไทยจะชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่มเติมในวันลงนามดังกล่าว
ทั้งนี้ เบื้องต้นยังไม่ได้กำหนดวันสิ้นสุดการลงทะเบียน เพื่อให้ประชาชนมีเวลาพิจารณาเลือกสิทธิที่เหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียน
ที่มา: เดลินิวส์
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