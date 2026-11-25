คลิปนาที ‘ทักษิณ’ สวมกอด ‘ฟ่าน ปิงปิง’ พาลอยกระทงเชียงใหม่ สืบสานประเพณีไทย
คลิปไวรัล ทักษิณ สวมกอด ‘ฟ่าน ปิงปิง’ นักแสดงคนดัง ก่อนพาลอยกระทง สืบสานประเพณีไทยที่ จ.เชียงใหม่
ก่อนหน้านี้ ‘ฟ่าน ปิงปิง’ ซุปตาร์ชาวจีนระดับโลก เพิ่งทำเอาแฟน ๆ เซอร์ไพรส์ด้วยการแชร์ภาพและโมเมนต์สุดอบอุ่นระหว่างเดินทางมาร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 2569 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2569 โดยเจ้าตัวสวมชุดไทยล้านนาประยุกต์ ถ่ายภาพเช็กอินทั้งที่โรงแรมเชียงใหม่ แมริออท โฮเทล และวัดพันเตา
ล่าสุดมีการแชร์ภาพฮือฮาขณะที่ “ทักษิณ ชินวัตร” อดีตนายกรัฐมนตรี พบปะและสวมกอดทักทาย ฟ่าน ปิงปิง ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งริมแม่น้ำปิง จ.เชียงใหม่ ฝั่งนายทักษิณเดินเข้ามาภายในร้านและพบกับฟ่าน ปิงปิง ทั้งคู่ตรงเข้าสวมกอดพร้อมกล่าวทักทายกัน ก่อนที่ทั้งสองจะไปลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีอันงดงามของไทย
สำหรับใครที่อยากชมเซตภาพสวย ๆ ของนักแสดงคนดังสวมชุดไทยวิจิตรสามารถติดตามได้ที่เพจเฟซบุ๊ก Fan Bingbing 范冰冰 และอินสตาแกรม bingbing_fan
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