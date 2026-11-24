ฮุนเซน ตอบแรง! คนเขมร โผล่เมนต์ ‘นอนอดข้าว’ ใต้ภาพสวีทภรรยา ลั่น ขายมือถือไปซื้อข้าวซะ
ฮุนเซน ฟิวส์ขาด! ตอบกลับแรง หลังคนเขมร โผล่เมนต์ ‘ท่านมีความสุข แต่เรานอนอดข้าว’ ใต้ภาพสวีทภรรยา ลั่น ขายมือถือไปซื้อข้าวซะ
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา หลังจาก สมเด็จ ฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา โพสต์ภาพครอบครัว และโชว์โมเมนต์หวานชื่นกับภรรยา ขณะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อน ท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมจำนวนมากของประชาชนชาวกัมพูชา
แต่สิ่งที่กลายเป็นประเด็นถูกหยิบยกขึ้นมาพูดในโลกออนไลน์ขณะนี้ คือ คอมเมนต์ของชาวเน็ตชาวเขมรรายหนึ่ง มาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเช่นกัน โดยระบุว่า “សម្ដេចពុកគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំដេកអត់បាយស៊ី។ The king his father is so happy I can’t sleep without food. (สมเด็จพ่อทรงมีความสุขมาก ส่วนฉันหลับไม่ลงเพราะไม่มีข้าวกิน)”
ทางด้าน สมเด็จฮุนเซน ตอบกลับแรงทันที พร้อมตั้งคำถามว่า “លក់smart phone ទិញបាយសុីសិនទៅ។ តើនេះជាអ្នកក្រជំនាន់ថ្មីឬ? Sell smart phone to buy rice to eat Go first. Is this the new generation of poverty? (ขายสมาร์ทโฟนเอาเงินไปซื้อข้าวกินก่อนเถอะ นี่หรือคือความยากจนของคนรุ่นใหม่?)”
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อ้างอิงจาก : FB Samdech Hun Sen of Cambodia