กฎหมายแรง หญิงจีนวัย 61 โยนเหรียญขอพรใส่เครื่องบิน ทำดีเลย์ 58 นาที โดนคุมตัว 5 วัน
ตำรวจจีนสั่งกักตัวทางปกครองหญิงวัย 61 ปี เป็นเวลา 5 วัน หลังโยนเหรียญ 4 เหรียญลงไปบนลานจอดเครื่องบิน ขณะกำลังเดินขึ้นเครื่องที่สนามบินนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ เพราะต้องการขอพรให้เดินทางปลอดภัย
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 กับเที่ยวบินจากอู่ฮั่นไปเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน และกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกรอบในจีน หลังสถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีนำภาพกล้องวงจรปิดและบทสัมภาษณ์ตำรวจมาเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
ตำรวจสนามบินมณฑลหูเป่ย์เล่าลำดับเหตุการณ์ว่า ผู้โดยสารรายนี้เดินทางกับครอบครัวรวม 4 คน เพื่อไปเที่ยวไห่หนาน ระหว่างต่อแถวขึ้นเครื่องเธออุ้มเด็กเล็กไว้คนหนึ่ง พอเดินถึงประตูเครื่องบินก็ล้วงเหรียญ 4 เหรียญออกจากกระเป๋าเสื้อ แล้วโยนไปทางหัวเครื่อง
ตรงรอยต่อระหว่างประตูเครื่องบินกับสะพานเทียบเครื่องบินมีช่องว่างอยู่ เหรียญจึงลอดช่องนั้นร่วงลงไปบนลานจอด ลูกเรือเห็นเข้าพอดีจึงถามว่าเธอทำอะไร ก่อนแจ้งตำรวจสนามบินทันที
สนามบินสั่งหยุดงานบริการภาคพื้นของเที่ยวบินนั้นทันที ช่างอากาศยานเกือบ 10 คนเข้าค้นหาวัตถุแปลกปลอมทั้งบนลานจอดและบริเวณเครื่องยนต์ ใช้เวลากว่า 50 นาทีจึงเก็บเหรียญได้ครบทุกเหรียญ แต่เที่ยวบินดีเลย์ไป 58 นาที
หญิงชราให้การว่าเชื่อคำพูดที่เล่าต่อกันมาว่า การโยนเหรียญตอนข้ามสะพานจะช่วยให้เดินทางปลอดภัย ตำรวจจึงเอาผิดตามมาตรา 26 ของกฎหมายว่าด้วยการลงโทษทางปกครองด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ฐานก่อความวุ่นวายบนยานพาหนะสาธารณะ และสั่งกักตัวทางปกครอง 5 วัน
ต่อมาคุณยายออกมาขอโทษผ่านสื่อจีนว่า นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นเครื่องบิน สมองเบลอไปเลยถึงทำเรื่องผิดแบบนี้ พร้อมขอให้ตำรวจเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายทางออนไลน์ให้มากกว่านี้
เครื่องยนต์เครื่องบินมีแรงดูดมหาศาลขณะทำงาน เหรียญแม้จะเล็กและเบา ถ้าถูกดูดเข้าไปจะกระแทกกับใบพัดที่หมุนด้วยความเร็วสูง ทำให้ใบพัดเสียหายหรือเครื่องยนต์ดับ และร้ายแรงถึงขั้นเครื่องขัดข้องกลางอากาศ
ตำรวจสนามบินหูเป่ย์เตือนว่า การโยนเหรียญในสนามบินและบนลานจอดอันตรายมาก เครื่องบินไม่ใช่บ่อขอพร พร้อมย้ำว่าตลอดขั้นตอนการขึ้นเครื่อง ห้ามโยนสิ่งของใดลงไปที่ตัวเครื่อง เครื่องยนต์ ล้อ และลานจอด เด็ดขาด
ตำรวจยังระบุว่า การโยนวัตถุใส่อากาศยานและก่อความวุ่นวายในระบบขนส่งสาธารณะ มีโทษทั้งกักตัวและปรับ แต่หากร้ายแรงพอที่จะทำให้อากาศยานพลิกคว่ำหรือเสียหาย ผู้กระทำอาจเข้าข่ายความผิดอาญาฐานทำลายยานพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญาของจีน
นายหลี่ เซี่ยงหยาง รองผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจสนามบิน สังกัดกรมตำรวจมณฑลหูเป่ย์ กล่าวกับซีซีทีวีว่า การขอพรตามความเชื่อพื้นบ้านอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ สนามบินเป็นพื้นที่ความปลอดภัยสาธารณะแบบพิเศษ และเส้นแบ่งเรื่องความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ละเมิดไม่ได้
ตำรวจระบุว่าคดีลักษณะนี้ไม่ใช่กรณีแรก ไม่กี่ปีมานี้มีคนโยนเหรียญใส่เครื่องบินเพื่อขอพรอยู่เรื่อยๆ ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารวัยกลางคนขึ้นไปที่เพิ่งขึ้นเครื่องบินครั้งแรกและเชื่อเรื่องโชคลาง
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อ้างอิงจาก: เผิงไพ่ (The Paper) , ซีซีทีวี ผ่านซินา , กวางหมิงออนไลน์