เช็กเงื่อนไข รถไฟฟ้า 17-45 บาท ใครได้สิทธิ ใครหมดสิทธิ ก่อนลงทะเบียน 15 ธ.ค. 69
เปิดคุณสมบัติผู้รับสิทธิค่าโดยสารรถไฟฟ้าปี 2570 คนไทยต้องใช้บัตร EMV ลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง ชาวต่างชาติไม่ได้สิทธิ บัตร Rabbit ยังใช้ไม่ได้ พร้อมเงื่อนไขผู้โดยสารสายสีแดงและสีม่วง
กระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดลงทะเบียนรับสิทธิค่าโดยสารรถไฟฟ้า 17-45 บาทต่อเที่ยว ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2569 ก่อนเริ่มใช้มาตรการวันที่ 1 มกราคม 2570 แต่ไม่ใช่ผู้โดยสารทุกคนที่จะได้รับสิทธิ เพราะรัฐบาลกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้มีสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนและใช้บัตร EMV Contactless ของ Visa หรือ Mastercard เท่านั้น ส่วนชาวต่างชาติและผู้ใช้บัตร Rabbit เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถรับสิทธิในมาตรการนี้ได้
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า กระทรวงคมนาคมได้หารือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อเตรียมระบบลงทะเบียนค่าโดยสารร่วมแล้ว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม และยังไม่กำหนดวันปิดรับ ประชาชนสามารถทยอยลงทะเบียนได้โดยไม่จำเป็นต้องสมัครพร้อมกันในวันแรก
สำหรับผู้ที่ต้องการรับสิทธิ
- ต้องมีสัญชาติไทย
- ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
- ใช้บัตร EMV Contactless ที่รองรับระบบ Visa หรือ Mastercard ซึ่งอาจเป็นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตแบบแตะจ่ายก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตเพียงอย่างเดียว
ส่วนผู้ที่ยังใช้บัตร Rabbit
- จะไม่สามารถนำบัตรดังกล่าวมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าโดยสาร 17-45 บาทได้ เนื่องจากระบบยังไม่รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลการเดินทางของบัตร Rabbit กับระบบคืนเงินส่วนต่างของภาครัฐ
- หากผู้โดยสารมีบัตร EMV ที่เข้าเงื่อนไข ก็สามารถนำบัตรนั้นมาลงทะเบียนรับสิทธิแทนได้
สำหรับชาวต่างชาติ แม้จะอาศัยหรือทำงานอยู่ในประเทศไทย และมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รองรับ EMV ก็ไม่ได้รับสิทธิลดค่าโดยสารตามมาตรการนี้ เนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
นอกจากนี้ ผู้โดยสารต้องใช้บัตรที่ลงทะเบียนไว้แตะเข้าและออกจากระบบรถไฟฟ้าให้ครบถ้วน โดยรายการชำระเงินต้องไม่ถูกปฏิเสธ หากเดินทางข้ามสาย ต้องเปลี่ยนเส้นทางที่สถานีเชื่อมต่อซึ่งกำหนดไว้ภายใน 30 นาที และใช้เวลาเดินทางรวมไม่เกิน 180 นาทีต่อเที่ยว หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ระบบอาจแบ่งการเดินทางออกเป็นหลายเที่ยวตามหลักเกณฑ์ค่าโดยสารร่วม
สำหรับผู้ที่ผ่านเงื่อนไข เมื่อเริ่มใช้มาตรการจะต้องจ่ายค่าโดยสารเต็มจำนวนตามปกติก่อน หากค่าโดยสารของการเดินทางที่เข้าเกณฑ์สูงกว่าเพดาน 45 บาท รัฐจะโอนเงินส่วนต่างคืนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายในไม่เกิน 3 วัน หรือระบบ T+3 ส่วนการเดินทางที่มีค่าโดยสารต่ำกว่าเพดานจะคิดตามราคาจริง
ทั้งนี้ มาตรการยังมีข้อกำหนดสำหรับผู้โดยสารบางกลุ่ม โดยเด็กอายุไม่เกิน 7 ปี และคนพิการได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร ขณะที่ผู้สูงอายุและทหารผ่านศึกนอกประจำการได้รับส่วนลดครึ่งหนึ่ง ส่วนนักเรียนและนักศึกษาจะได้รับส่วนลดตามประเภทบัตรและสิทธิที่กำหนด ซึ่งต้องตรวจสอบวิธีใช้สิทธิของแต่ละกลุ่มตามประกาศเพิ่มเติม
อีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญสำหรับผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงและสายสีม่วง คือการเลือกระหว่างสิทธิเหมาจ่าย 40 บาทต่อวัน กับสิทธิค่าโดยสารร่วม 17-45 บาทต่อเที่ยว โดยผู้ลงทะเบียนต้องเลือกใช้มาตรการใดมาตรการหนึ่งตามรูปแบบการเดินทางของตัวเอง
ก่อนหน้านี้ ครม. มีมติขยายมาตรการบัตรโดยสารเหมาจ่ายไม่เกิน 40 บาทต่อวัน สำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ช่วงกรุงเทพอภิวัฒน์-รังสิต และกรุงเทพอภิวัฒน์-ตลิ่งชัน รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-คลองบางไผ่ โดยให้ใช้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
ผู้โดยสารที่ใช้เฉพาะสายสีแดงหรือสีม่วงเป็นประจำจึงควรเปรียบเทียบค่าเดินทางของตัวเองก่อนเลือกมาตรการ เพราะบัตรเหมาจ่าย 40 บาทคิดเป็นรายวัน ขณะที่มาตรการ 17-45 บาทคิดเป็นรายเที่ยวและครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามเงื่อนไขที่กำหนด
สำหรับมาตรการค่าโดยสารร่วม 17-45 บาท มีกำหนดใช้ตลอดปี 2570 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม โดยกระทรวงคมนาคมเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารกรุงไทยในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เพื่อเตรียมระบบก่อนเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน
ส่วนขั้นตอนลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป๋าตัง วิธีผูกบัตร EMV และการเปลี่ยนมาตรการภายหลังเลือกใช้สิทธิ ยังต้องรอรายละเอียดจากกระทรวงคมนาคมและธนาคารกรุงไทยอีกครั้ง ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมสามารถเตรียมแอปพลิเคชันเป๋าตังและตรวจสอบบัตรที่รองรับไว้ล่วงหน้าได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คมนาคม เคลียร์ชัด ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาท ได้ถึงเมื่อไหร่ เช็กเงื่อนไขที่นี่
- ไทยเที่ยวไทยพลัส แจก 1 ล้านสิทธิ ผ่านแอป เป๋าตัง เช็กเงื่อนไข-วันลงทะเบียน
- ลงทะเบียนโซล่าเซลล์ 50,000 บาท เช็กช่องทาง PEA เงื่อนไข เอกสาร