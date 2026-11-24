ทีมงานน้าต๋อย เซมเบ้ เอาจริง! จ่อฟ้องเกือบ 100 คน ด่าลามปามถึงครอบครัว แช่งให้ตาย
ทีมงานน้าต๋อย เซมเบ้ ส่งหลักฐานให้ทนายตรวจสอบ หลังถูกชาวเน็ตด่าทอและสาปแช่งจากดราม่าเสียงพากย์โกคู ยันไม่เคยมีปัญหากับพี่หนึ่ง หากได้รับค่าเสียหายเตรียมนำไปสร้างสนามเด็กเล่นให้โรงเรียน
เรื่องนี้มีที่มาจากกระแสวิจารณ์การกลับมาพากย์เสียงตัวละคร โกคู ในอนิเมะ Dragon Ball Super: Beerus ของน้าต๋อย ซึ่งแฟนการ์ตูนบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนผู้ให้เสียงพากย์ และนำไปเปรียบเทียบกับ หนึ่ง ภัทรวุฒิ สมุทรนาวี นักพากย์ที่เคยรับบทโกคูในช่วงหลัง ก่อนเกิดการโต้เถียงบนโลกออนไลน์
ทีมงานชี้แจงว่า น้าต๋อยและพี่หนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ต่างฝ่ายต่างเคารพและให้เกียรติกัน อีกทั้งการกลับมารับงานพากย์เสียงครั้งนี้ น้าต๋อยไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจคัดเลือกตัวเองให้รับบท
แม้ทีมงานจะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและการวิจารณ์ผลงาน แต่พบว่าผู้ใช้โซเชียลบางส่วนแสดงความคิดเห็นเกินขอบเขต โดยเฉพาะข้อความที่พาดพิงครอบครัวและสาปแช่งให้น้าต๋อยเสียชีวิต จึงไม่ต้องการปล่อยให้พฤติกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป
ขณะนี้มีแฟนคลับและเพจต่าง ๆ ช่วยรวบรวมหลักฐานความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเกือบ 100 ราย ก่อนส่งให้ทีมทนายความพิจารณาว่าข้อความใดเข้าข่ายความผิดและสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ โดยยืนยันว่าไม่ได้ต้องการปิดกั้นการวิจารณ์ แต่ต้องการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของน้าต๋อยกับครอบครัว
นอกจากนี้ หากได้รับเงินค่าเสียหายจากการดำเนินคดี น้าต๋อยตั้งใจนำไปสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อสานต่อกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง
ช่วงท้ายแถลงการณ์ ทีมงานขอบคุณแฟนคลับ เพื่อนร่วมวงการนักพากย์ และผู้ดูแลเพจต่าง ๆ ที่ช่วยส่งกำลังใจและปกป้องน้าต๋อย พร้อมระบุว่าข้อความให้กำลังใจเหล่านี้ช่วยให้นักพากย์รุ่นใหญ่มีกำลังใจและรู้สึกดีขึ้น
ทั้งนี้ การส่งหลักฐานให้ทนายความยังเป็นขั้นตอนพิจารณาดำเนินคดี ไม่ใช่การยื่นฟ้องผู้แสดงความคิดเห็นเกือบ 100 รายต่อศาลแล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฝน ธนสุนทร ลั่นอย่าโยง นักร้องลูกทุ่งรุกที่หลวง ใครพาดพิง จ่อฟ้อง
- บานปลายหนัก เต วรากร แจ้งความเกรียนคีย์บอร์ด ด่าเกินขอบเขต
- ทัวร์ลง! พยาบาลแซะ คนด่าโต๊ะจีนในไอซียู ลั่น ปากเก่งแต่ก็เข้ารพ. โซเชียลแห่ขุดยับ