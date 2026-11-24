ครม. ตีกลับ เออร์ลี่รีไทร์ข้าราชการ ห่วงจ่ายเงินแล้วคนเก่งหาย
คณะรัฐมนตรียังไม่อนุมัติมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือ เออร์ลี่รีไทร์ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในการประชุมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงบประมาณ กลับไปทำข้อมูลเพิ่มเติม แล้วเสนอให้พิจารณาใหม่อีกครั้ง
ข้อเสนอที่เข้า ครม. กำหนดให้โครงการเดินหน้า 5 ปี ผู้มีสิทธิสมัครคือข้าราชการพลเรือนสามัญอายุ 50 ปีขึ้นไป และกำหนดโควตาผู้เข้าร่วมไม่เกิน 5% ของกลุ่มผู้มีสิทธิ นายเอกภพ เพียรพิเศษ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าอาจผ่อนเกณฑ์ให้ผู้ที่อายุน้อยกว่านั้นเข้าร่วมได้ หากโควตายังไม่เต็ม หรือมีความจำเป็นเรื่องสุขภาพและการย้ายที่อยู่
เงินก้อนที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ อยู่ที่ 8 ถึง 18 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำตำแหน่ง ขึ้นอยู่กับอายุราชการที่เหลือของแต่ละคน เป็นกรอบที่สำนักงาน ก.พ. แจ้งไว้เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 หลังคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐเห็นชอบในหลักการ
กรอบเดิมให้เริ่มออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2570 โดยผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้ที่จะเกษียณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2571 เป็นต้นไป เป้าหมายคือลดตำแหน่งข้าราชการลง 30,000 ตำแหน่งตลอดโครงการ หรือราวปีละ 5,000 ตำแหน่ง
เอกสารที่เสนอ ครม. ระบุวงเงินรวมตลอด 5 ปีไว้ที่ 29,620 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินบำเหน็จ 5,899 ล้านบาท และเงินบำนาญ 12,962 ล้านบาท ซึ่งภาระงบบำนาญจะทยอยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี จาก 3,000 ล้านบาท เป็น 4,000 ล้านบาท และ 5,000 ล้านบาท
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย กล่าวหลังการประชุมว่า หากเดินหน้าทันทีรัฐต้องใช้งบประมาณราว 20,000 กว่าล้านบาท จึงต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและประโยชน์ที่จะได้รับก่อน พร้อมย้ำว่าการเลื่อนครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าโครงการไม่ผ่าน
“ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา คือเมื่อข้าราชการเข้าร่วมโครงการเออร์ลี่รีไทร์แล้ว จะต้องตัดอัตรากำลังในตำแหน่งนั้นออกไปเลยหรือไม่ ไม่ใช่ว่าอีก 2 ปีหน่วยงานกลับมาขอเพิ่มอัตราใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ขณะที่งบประมาณในปัจจุบันมีจำกัด รัฐบาลจึงต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายอนุทิน กล่าว
นายกรัฐมนตรียังชี้ว่า แม้ข้าราชการจะออกจากราชการไปแล้ว รัฐยังมีภาระต้องจ่ายบำเหน็จบำนาญอย่างน้อย 70% ของเงินเดือนปัจจุบันต่อไปจนสิ้นอายุขัย จึงต้องชั่งน้ำหนักว่าคุ้มกับเงินก้อนแรกที่ต้องจ่ายหรือไม่ และการใช้งบก้อนใหญ่ครั้งนี้อาจทำให้รัฐเสียบุคลากรที่มีความสามารถออกไปด้วย
รายงานข่าวจากที่ประชุม ครม. ระบุว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง แสดงความเป็นห่วงว่าข้าราชการช่วงอายุ 40 ถึง 50 ปี ซึ่งเป็นกำลังหลักของหน่วยงาน อาจถูกภาคเอกชนดึงตัวไป จนกระทบการทำงานของหน่วยงานนั้น
นายนพดล เภรีฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ที่ประชุมมอบให้สำนักงาน ก.พ. กลับไปวิเคราะห์ว่ามาตรการนี้เหมาะสมและสอดคล้องหรือยังมีประเด็นใดเหลืออยู่ ส่วนสำนักงบประมาณให้วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการใช้งบในโครงการ แล้วเสนอกลับมาอีกครั้ง
ที่ประชุมยังให้ไปศึกษาด้วยว่า หากจะลดจำนวนข้าราชการและยังได้คนที่มีศักยภาพไว้ทำงาน ควรใช้การจ้างรูปแบบใหม่อย่างสัญญาจ้างหรือจ้างเหมาหรือไม่
ส่วนกำหนดเวลาที่จะนำเรื่องกลับเข้า ครม. ยังไม่มีความชัดเจน ต้องรอให้นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางกลับจากภารกิจต่างประเทศ เพื่อหารือกับสำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณก่อน
ข้าราชการที่สนใจจึงยังไม่ต้องเตรียมเอกสารใด เพราะวันเปิดรับสมัคร สูตรคำนวณเงินก้อนฉบับสมบูรณ์ และเงื่อนไขการเข้าร่วม ทั้งหมดต้องรอมติ ครม. และประกาศอย่างเป็นทางการของสำนักงาน ก.พ. อีกครั้ง
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อ้างอิงจาก: มติชนออนไลน์ , ฐานเศรษฐกิจ , ฐานเศรษฐกิจ (รายละเอียดวงเงิน) , ข่าวสด