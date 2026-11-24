แบกต่อไม่ไหว! รร.วัดราษฎร์บูรณะ ให้ผู้ปกครอง ห่อข้าวให้นักเรียน เหตุได้งบล่าช้า
แบกต่อไม่ไหว! รร.วัดราษฎร์บูรณะ ให้ผู้ปกครอง ห่อข้าวให้นักเรียนมากินเอง เหตุได้งบล่าช้า ต้องสำรองจ่ายให้นักเรียน 762 คน ไปแล้วกว่า 2.8 แสนบาท
กลายเป็นประเด็นที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกเซียล หลังจากที่เพจเฟซบุ๊ก โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ ได้โพสต์ข้อความแจ้งไปยังผู้ปกครองเกี่ยวกับงบประมาณสำหรับการจัดสรรในส่วนของอาหารกลางวันของนักเรียน โดยระบุว่า
“ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน เนื่องจากโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
โรงเรียนจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมอาหารกลางวันให้นักเรียนนำมารับประทานเองเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามปกติ
โรงเรียนขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ ทั้งนี้รบกวนผู้ปกครองช่วยติดตามงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาด้วย”
จากโพสต์ดังกล่าว นายวิรัตน์ สีสาม หรือ “สจ.กอล์ฟ” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 อำเภอบางพลี ได้ชี้แจงผ่านคอมเมนต์ว่า
“ขออนุญาตชี้แจงตามนี้นะครับ ในตอนที่เป็นเลขานายก ปี 2567 งบประมาณอาหารกลางวันเด็ก (จะเป็นงบจากกระทรวงศึกษาธิการส่งตรงมาให้ท้องถิ่นช่วยจัดการตรวจสอบเอกสารเช็คความถูกต้องของโรงเรียนในเขตเขตพื้นที่)
หากเอกสารที่โรงเรียนจัดทำส่งมอบให้กับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบต. หรือเทศบาลนั้นนั้น จะต้องตรวจสอบเอกสารให้ชัดเจนถูกต้องตามระเบียบ
หลังจากนั้นทางอบตจึงจะโอนเงินเงินงบประมาณส่งต่อให้โรงเรียนตามไตรมาสโดยเฉลี่ย 50 วัน และทุกครั้งที่ถึงตามระยะเวลาที่กำหนดโรงเรียนจะต้องทำหนังสือมาส่งแจ้งที่อบต.บางปลา (ซึ่งระเบียบดังกล่าวทางกระทรวงเป็นผู้กำหนด)
ในส่วนปัจจุบันขณะเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้น ตรงนี้ผมไม่สามารถทราบข้อมูลในเชิงลึกได้ เนื่องจากผมไม่ได้ป ระจำตำแหน่งทำงานทางด้านเอกสารในอบตบางปลาได้ จะเป็นในส่วนคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทั้งโรงเรียนและอบต. ในเขตพื้นที่พูดคุยและสื่อสารกันครับ
ผมรู้แต่ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ ผมพยายามจะผลักดันและนำสิ่งนั้นกระจายเข้าสู่โรงเรียนวัดบ้านโบสถ์มัสยิด – และล่าสุดทางซิกไทยแลนด์ ได้มาจัดแข่งขันเรือเร็วที่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ผมเป็นคนประสาน ให้ท่านผอ. ทุกโรงเรียนที่อยู่ในเขตตำบลบางปลา ไปขึ้นเวทีรับเงินสดจากผู้จัดการแข่งขัน โรงเรียนละ 100,000 บาท ได้รับสิทธิ์เสมอเหมือนกันทุกโรงเรียนในเขตตำบลบางปลาครับ
ที่เหลือสะพานบุญในสิ่งที่ผมทำครั้งนี้ จะเกิดขึ้นไปนั่งอยู่ในใจโรงเรียนไหนคณะผู้บริหารไหนหรือเปล่า สุดแล้วแต่เขาเลือกพิจารณาครับ เพราะผมถือว่าสิ่งที่ผมทำชัดเจนเหมาะสมและถูกถูกต้องที่สุดในความรู้สึก
ปล. และเหตุการณ์การรับเงินอุดหนุนช้ามิใช่พึ่งมาเกิดในยุคสมัยนายกวีระ สีสาม เท่าที่ผมโทรสอบถามผอท่านอื่น ผมได้รับข้อมูลว่า ปัญหางบประมาณอาหารกลางวันเริ่มมีตั้งแต่ต้นปี ก่อนแล้วครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมประเด็นนี้ถึงได้สื่อสารและโพสต์ลงโซเชียลในช่วงเวลานี้”
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