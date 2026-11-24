นศ.แพทย์วัย 24 ปี ดับปริศนาขณะฉลองเรียนจบ ครอบครัวคาใจ เสียดายอนาคตไกล
คดีปริศนา นักศึกษาแพทย์แคนาดาวัย 24 ปีเสียชีวิตระหว่างทริปฉลองเรียนจบที่ตุรกี ผลชันสูตรระบุอาหารเป็นพิษ แต่แต่ครอบครัวคาใจ สงสัยพิษยาฆ่าแมลง
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสลด “เบเรงแฌร์ เดอโวซ์-กัตติโน” (Bérengère Deveaux-Cattino) นักศึกษาแพทย์ชาวแคนาดา วัย 24 ปี จากเมืองมอนทรีออล มีสุขภาพแข็งแรง เสียชีวิตกะทันหันระหว่างเดินทางไปท่องเที่ยวฉลองเรียนจบกับกลุ่มเพื่อนที่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยผลชันสูตรระบุว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษ แต่ล่าสุดครอบครัวได้ออกมาเปิดเผยว่าหลักฐานหลายอย่างไม่สอดคล้องกัน
มีรายงานว่า เบเรงแฌร์และกลุ่มเพื่อนเดินทางเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ก่อนจะมาถึงนครอิสตันบูลในช่วง 2 วันสุดท้ายของทริป “เอเลโอนอร์ เดอโวซ์-กัตติโน” พี่สาวของเธอเล่าว่า น้องสาวไม่เคยไปตุรกีมาก่อนและมองว่าเป็นประเทศที่สวยงามและมีชีวิตชีวามาก
หลังจากเช็กอินเข้าพักที่โรงแรม เบเรงแฌร์รับประทานอาหารเป็นเมนูไก่อบ ชาตุรกี และขนมบาคลาวา ก่อนที่ทุกคนในกลุ่มจะตื่นขึ้นมาพร้อมอาการป่วยอย่างรุนแรง “ลอรี” (นามสมมติ) เพื่อนร่วมทริปเล่าว่า ทุกคนเริ่มอาเจียนภายในไม่กี่นาทีหลังตื่นนอน “ตอนนั้นฉันเริ่มรู้สึกไม่สบาย แล้วจู่ ๆ พวกเราก็ต้องผลัดกันวิ่งเข้าห้องน้ำไปอาเจียน จนเริ่มรู้ตัวว่าอาการนี้คงไม่หายไปง่าย ๆ แน่”
ระหว่างที่อาการทรุดหนัก เบเรงแฌร์วิดีโอคอลหาพี่สาว ทำให้คนในครอบครัวเป็นห่วงอย่างมาก เอเลโอนอร์เล่าย้อนเหตุการณ์ว่า “ฉันคิดในใจว่านี่มันไม่ปกติแล้ว ต้องมีอะไรผิดพลาดและต้องเป็นข่าวร้ายแน่ ๆ น้องสาวบอกฉันว่า ‘เอโล พวกเราอยู่ที่โรงพยาบาลในอิสตันบูล อาการไม่ค่อยดีเลย เขาบอกให้ติดต่อครอบครัว'”
เอเลโอนอร์และ “อองรี กัตติโน” พ่อของเธอ รีบจองเที่ยวบินมุ่งหน้าไปยังอิสตันบูลทันที แต่ต้องมาได้รับข่าวร้ายขณะรอต่อเครื่องอยู่ที่กรุงปารีส “ฉันถามไปว่าช่วยบอกได้ไหมว่าน้องสาวฉันเสียชีวิตแล้วใช่ไหม แล้วปลายสายก็ตอบกลับมาว่าเสียใจด้วยนะเอเลโอนอร์ แต่น้องสาวคุณเสียชีวิตแล้ว”
ครอบครัวจึงนำร่างของเบเรงแฌร์กลับประเทศและติดต่อไปยังสำนักงานชันสูตรศพแห่งรัฐควิเบก ก่อนจะทำพิธีฝังศพไปทั้งที่สาเหตุการเสียชีวิตยังคงเป็นปริศนา
กระทั่งเดือนพฤศจิกายน เกิดเหตุสลดซ้ำรอยเมื่อ “ครอบครัวโบเซ็ก” (Böcek) ซึ่งเป็นครอบครัวชาวตุรกี-เยอรมัน 4 คน ล้มป่วยอย่างรุนแรงและเสียชีวิตทั้งหมดภายใน 3 วันระหว่างมาเที่ยวอิสตันบูล โดยเข้าพักที่โรงแรมซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมของเบเรงแฌร์ไปเพียงไม่กี่ช่วงตึก
ตอนแรกเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษเช่นกัน แต่ไม่กี่วันต่อมาทางการเริ่มสงสัยว่าอาจเกิดจาก “อะลูมิเนียมฟอสไฟด์” (aluminum phosphide) ซึ่งเป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรที่มีพิษร้ายแรง ใช้สำหรับกำจัดหนูและแมลง โดยพบว่าต้นเหตุมาจากการรมควันกำจัดแมลงในห้องพักที่อยู่ติดกับห้องของครอบครัวโบเซ็ก ส่งผลให้ศาลสั่งจำคุกเจ้าของบริษัทกำจัดแมลง 18 ปี ส่วนเจ้าของโรงแรมและพนักงานต้องโทษจำคุกราว 12-13 ปี
สำหรับอะลูมิเนียมฟอสไฟด์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “เดอะบอมบ์” (the bomb) มีลักษณะเป็นเม็ด เมื่อสัมผัสกับอากาศจะปล่อยก๊าซฟอสฟีนอันตรายที่สามารถคร่าชีวิตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในห้องได้ภายใน 72 ชั่วโมง แม้กฎหมายจะห้ามใช้สารนี้ในเขตเมือง แต่อิสตันบูลกำลังเผชิญปัญหาตัวเรือดระบาด ทำให้เจ้าของบ้านหรือผู้ประกอบการที่จนปัญญาแอบนำมารมควันกำจัดแมลง
“เบอร์คาน จีฮาน” พนักงานกำจัดแมลงเปิดเผยว่า “เราเตือนพวกเขาแล้วว่าเพื่อนบ้านอาจตายได้ รวมถึงตัวพวกเขาเองด้วย แต่พวกเขากลับตอบว่าไม่มีทางเลือก เพราะนี่เป็นวิธีเดียวที่ได้ผล” ทั้งนี้ สารเคมีชนิดเดียวกันนี้ยังเคยคร่าชีวิต “ออเดรย์ และ โนเอมี เบลองเฌร์” สองพี่น้องชาวควิเบกในประเทศไทยเมื่อปี 2012 มาแล้ว
ต่อมาครอบครัวเดอโวซ์-กัตติโนได้รับรายงานชันสูตรจากตุรกีซึ่งสรุปว่าเบเรงแฌร์เสียชีวิตจากอาหารเป็นพิษ แต่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพในรัฐควิเบกกลับพบข้อขัดแย้ง เอเลโอนอร์เผยว่า “เจ้าหน้าที่ชันสูตรที่นี่ตรวจพิสูจน์แล้วไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดจากอาหารเป็นพิษ เพราะปกติแล้วจะต้องพบร่องรอยการระคายเคืองในลำไส้ แต่น้องสาวฉันไม่มีร่องรอยนั้นเลย”
จากการสืบสวนของ CBC ร่วมกับ “อายเซ อาดานาลี” นักข่าวอิสระชาวตุรกี พบว่าตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา มีผู้ได้รับพิษจากก๊าซฟอสฟีนในตุรกีถึง 30 ราย และมีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องนับสิบราย
ด้าน “เซบเนม โครูร์ ฟินจันจี” พยาธิแพทย์นิติเวชชั้นนำของตุรกี ให้ความเห็นหลังอ่านรายงานชันสูตรของเบเรงแฌร์ว่า “นี่ไม่ใช่อาหารเป็นพิษ ฉันไม่คิดว่าเป็นอาหารเป็นพิษเพราะไม่มีประวัติอาการท้องเสีย มีแต่อาเจียนอย่างเดียว แต่น่าจะเป็นพิษจากยาฆ่าแมลงมากกว่า” นอกจากนี้เธอยังพบภาวะเลือดเป็นกรด (metabolic acidosis) ในรายงานชันสูตร ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของพิษก๊าซฟอสฟีน พร้อมย้ำว่าเมื่อมีการวินิจฉัยผิดพลาดเช่นนี้ ทางการจำเป็นต้องหันมาพิจารณาสถานการณ์นี้อย่างจริงจัง
CBC ยังพบหลักฐานว่าโรงแรม Seven Days Hotel ที่เบเรงแฌร์เข้าพักอาจมีปัญหาตัวเรือดระบาด รวมถึงในห้องพักที่อยู่ติดกับห้องของเธอ ด้าน “บาฮัตติน เดมีร์” ผู้จัดการโรงแรมชี้แจงว่าทางโรงแรมจ้างบริษัทกำจัดแมลงมาฉีดพ่นทุกเดือน แต่ไม่เชื่อว่ามีการใช้สารเคมีอันตรายดังกล่าว ขณะที่บริษัทกำจัดแมลง “Wolves” ที่รับงานจากโรงแรมออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้อะลูมิเนียมฟอสไฟด์
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าว CBC แฝงตัวโทรศัพท์ไปสอบถาม พนักงานของบริษัทกลับอธิบายขั้นตอนการกำจัดตัวเรือดที่ต้องปิดตายห้องพักเป็นเวลา 72 ชั่วโมง โดยระบุว่า “ตลอด 72 ชั่วโมง ห้ามใครเข้าไป ประตูจะถูกล็อกและจะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเข้าไปได้”
เมื่อยังไม่ได้รับคำยืนยันที่แท้จริงเกี่ยวกับการตายของน้องสาว เอเลโอนอร์จึงตั้งใจจะเป็นกระบอกเสียงให้น้องสาวต่อไป “น้องสาวฉันอายุน้อยกว่า ฉันไม่เคยจินตนาการถึงชีวิตที่ไม่มีเธอเลย เมื่อก่อนเรามีกันสองคนพร้อมสู้กับโลกใบนี้ แต่ตอนนี้ฉันเหลือตัวคนเดียวแล้ว แต่ฉันเป็นคนหัวรั้น ในเมื่อเธอพูดไม่ได้แล้ว ฉันจะพูดแทนเธอเอง และจะไม่มีวันปล่อยเรื่องนี้ผ่านไป”
ข้อมูลจาก : nypost
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