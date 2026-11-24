ภาพโป๊ะ? กัน จอมพลัง โชว์รูปตึกโต้ปมเว็บพนัน ชาวเน็ตสะดุดขาคนในรูป บิดคล้ายปลาหมึก
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องเช่าอาคารทำเว็บไซต์พนันออนไลน์ในประเทศกัมพูชา โดยนำภาพอาคารที่อ้างว่าคู่กรณีใช้เป็นหลักฐานมาเผยแพร่ พร้อมยืนยันว่าไม่เคยเช่าหรือทำสัญญาเช่าอาคารแห่งนี้ ก่อนเกิดประเด็นใหม่เมื่อชาวเน็ตสังเกตเห็นขาของบุคคลที่ปรากฏในภาพมีลักษณะแปลกตา จนพากันตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของภาพถ่าย
ภาพที่นำมาโพสต์เป็นอาคารพาณิชย์ มีป้ายข้อความว่า “ให้เช่า office ราคาถูก” และ “office For Rent” ติดอยู่บริเวณชั้นบน ส่วนหน้าตึกมีป้ายรับสมัครพนักงาน ระบุตำแหน่ง Instant และ Call Center พร้อมปรากฏเครื่องปั่นไฟสีเขียวตั้งอยู่ด้านข้างอาคาร
กัน จอมพลัง ยืนยันว่าไม่เคยเช่าอาคารแห่งนี้หรือเป็นคู่สัญญากับบุคคลที่กล่าวหาตน พร้อมตั้งคำถามว่ามีการนำภาพที่อ้างว่าเป็นหลักฐานไปยื่นต่อหน่วยงานรัฐหรือไม่ และเรียกร้องให้คู่กรณีเปิดเผยสัญญาเช่าหากยืนยันว่าตนเป็นผู้เช่าจริง
เจ้าตัวระบุว่า “ผมยืนยันผมไม่เคยเช่าและไม่เคยเป็นคู่สัญญาใดๆกับมัน แล้วภาพมันก็ผิดปกติชัดเจน” ก่อนกล่าวต่อว่า เมื่อผู้สื่อข่าวขอดูหลักฐานตามที่คู่กรณีเคยกล่าวอ้าง เหตุใดจึงไม่ยอมนำออกมาเปิดเผย
อย่างไรก็ตาม หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนหนึ่งกลับให้ความสนใจกับบุคคลที่ปรากฏอยู่ด้านหน้าอาคาร ซึ่งสวมเสื้อสีดำและกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน โดยตั้งข้อสังเกตว่าขาทั้งสองข้างดูบิดหรือทับซ้อนกันผิดธรรมชาติ
มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในทำนองว่า ขาของบุคคลในภาพดูคล้ายขาปลาหมึก ขณะที่บางคนนำภาพเฉพาะจุดมาขยายให้เห็นรายละเอียด และมีผู้ตั้งข้อสงสัยเพิ่มเติมว่าภาพอาจผ่านการตกแต่งหรือไม่
ถึงกระนั้น ความผิดปกติที่ชาวเน็ตสังเกตเห็นยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าภาพถูกดัดแปลงหรือสร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เนื่องจากยังไม่มีการตรวจสอบไฟล์ภาพต้นฉบับหรือผลวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
สำหรับข้อพิพาทเรื่องอาคารในกัมพูชา ก่อนหน้านี้ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด โพสต์เฟซบุ๊กกล่าวอ้างว่า บุคคลที่เรียกว่า พี่เอก เป็นเจ้าของตึกพาราแม็กซ์ในเมืองปอยเปต ซึ่งกัน จอมพลัง และบุคคลชื่อจิมมี่ เคยเช่าเพื่อทำเว็บพนันออนไลน์ ก่อนค้างค่าเช่าจำนวน 400,000 บาท โดยอ้างว่าได้นำเจ้าของตึกไปให้ข้อมูลกับตำรวจไซเบอร์และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แล้ว
ขณะเดียวกัน ตำรวจ สน.สุทธิสาร ได้จับกุมผู้ต้องหา 2 คน หลังกัน จอมพลัง แจ้งความว่าถูกข่มขู่เรียกเงิน 250,000 บาท โดยฝ่ายผู้ถูกจับกุมให้ข้อมูลอีกด้านว่าเป็นการนัดหมายรับชำระค่าเช่าอาคารที่ค้างอยู่ ไม่ใช่การรีดเอาทรัพย์ตามข้อกล่าวหา
ล่าสุด กัน จอมพลัง ยังคงปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับการเช่าอาคาร พร้อมท้าให้คู่กรณีแสดงสัญญาเช่า ขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ตึกทำเว็บพนันและความถูกต้องของภาพถ่ายยังไม่มีผลตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันข้อเท็จจริง
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