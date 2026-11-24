หนุ่ม กรรชัย เตือน กัน จอมพลัง ปมเส้นเงินโยงเว็บพนัน พร้อมเผยสัมพันธ์ล่าสุด
ร้อนฉ่า! เผยสัมพันธ์ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย เตือน กัน จอมพลัง กลางรายการ ปมเส้นเงินโยงเว็บพนัน ลั่น อย่าพูดแบบนั้นระวังโดนสวน
ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองเป็นพิเศษ สำหรับเส้นเงินบริจาค ของ กันจอมพลัง เปิดรับบริจาคเพื่อช่วย เกตีและน้องกอหญ้า เหยื่อน้ำกรด ซึ่งก็มีเหล่าคนในวงการบันเทิงหลายรายหลงเชื่อโอนเงินช่วยเหลือ แต่กลับพบหลักฐานว่าบัญชีกลางที่ กันจอมพลัง กล่าวอ้างนั้นเป็นบัญชีม้า ของ น.ส.พิมพ์พิมล และโยงถึงเว็บพนันออนไลน์
ต่อมา กันจอมพลัง ได้ออกมาไลฟ์สดเพื่อแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นของบัญชีม้าโยงเว็บพนันออนไลน์ ว่า น.ส.พิมพ์พิมล โดนใส่ร้าย มีการนำบัญชีไปใช้ และเส้นเงินในบัญชีก็ไม่ได้ถี่ขนาดนั้น และตัวเองก็เคยโอนเข้าบัญชีนี้ด้วยเช่นกัน หากเป็นบัญชีม้าและโยงเว็บพนันออนไลน์จริง เส้นเงินจะต้องเข้า-ออกเยอะและถี่กว่านี้
ล่าสุด 24 พ.ย. 69 ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่วงหนึ่ง หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการ ได้นำเสนอประเด็นนี้เช่นกัน ซึ่งก่อนจะปิดเบรกได้มีการฝากคำเตือนไปถึงอดีตคนรู้จักอย่าง กันจอมพลัง ระบุว่า “อันนี้ในฐานะที่เราเคยรู้จักกัน เป็นห่วง ฝากไปคุณกัน ใครรู้จักไปบอกแกหน่อยว่าอย่าไปสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ อย่าไปพูดแบบนี้ เพราะเดี๋ยวคนเขาสวนได้ว่า ‘คุณกันเคยเห็นบัญชีพนันออนไลน์ถึงว่ามันเข้าออกกันแบบไหน'”
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อ้างอิงจาก : รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์