ขนลุก! เปิดเลขห้อง หนุ่มเมียนมา ฆ่าหั่นศพเมียยัดกระสอบ ชาวเน็ตเชื่อเป็นอาถรรพ์
ขนลุก! เปิดห้อง หนุ่มเมียนมา ฆ่าหั่นศพเมียยัดกระสอบ ชาวเน็ตเชื่อเป็นอาถรรพ์ แห่ถามหลังจากนี้ใครจะมาเช่าต่อ
จากกรณีตำรวจชุดสืบสวนนครบาลและ สน.ลาดพร้าว ควบคุมตัวนายเบยา โซไล อายุ 21 ปี ชาวเมียนมา ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมแฟนสาวภายในห้องพักซอยลาดพร้าว 109 แยก 5 เขตบางกะปิ ก่อนชำแหละร่างใส่กระสอบนำไปทิ้งบริเวณกองขยะ โดยจับกุมตัวได้ที่ห้องพักใน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เมื่อคืนที่ผ่านมา (23 พ.ย. 69) โดยในช่วงสายวันนี้เจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ภายหลังจากสอบปากคำเสร็จสิ้น
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ว่าเป็นคนลงมือฆ่าหั่นศพแฟนสาวจริง โดยอ้างว่า โมโหหิว เพราะผู้ตายไม่ยอมทำกับข้าวให้ หลังตนหยุดงาน 10 วัน จึงเกิดบันดาลโทสะพลั้งมือบับคอจนแฟนสาวเสียชีวิต และเกิดกลัวความผิดจึงใช้มีดสั้นชำแหละร่าง ก่อนห่อใส่ถุงไปทิ้ง โดยมีบางส่วนโยนทิ้งนอกหน้าต่างห้องพัก และเครื่องในทิ้งในชักโครก
สาเหตุ หนุ่มเมียนมา ใช้มีดสั้น ฆ่าหั่นศพเมียยัดกระสอบ อ้าง โมโหหิว
อย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ขณะนี้ คือ เลขห้อง 311 ซึ่งเป็นห้องพักของ หนุ่มเมียนมา และแฟนสาวผู้เสียชีวิต และยังเป็นที่ก่อเหตุฆ่าหั่นศพด้วย ชาวเน็ตหลายคนหลังเห็นเลขหน้าห้องที่เกิดเหตุแล้ว ต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “เลขอาถรรพ์” ขณะที่บางส่วนมองว่าเหตุฆาตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่เกี่ยวกับตัวเลขแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องของอารมณ์และจิตใจของผู้กระทำผิดมากกว่า
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ภาพจาก : FB มงคล ทองคำ