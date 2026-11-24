แต๊งค์ พงศกร ห่วงภรรยา ป่วยเข้า รพ. 2 รอบ ต้องดูแลทั้งลูกและธุรกิจแทน
แต๊งค์ พงศกร เผยความในใจถึงภรรยา หลังต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้ง ช่วงธุรกิจกำลังออกบูธใหญ่ 2 งานซ้อนกัน ทั้งดูแลร้าน พนักงาน ลูกชาย และสุนัข ฝากแฟนคลับช่วยส่งกำลังใจให้ภรรยา
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 แต๊งค์เผยภาพขณะนอนรักษาตัวบนเตียงผู้ป่วยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @thankpm โดยระบุว่ามีอาการความดันโลหิตตกอย่างรวดเร็ว แพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด จึงต้องปรับยาและให้นอนโรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เจ้าตัวเป็นห่วงนอกจากสุขภาพของตัวเอง คือภรรยาที่ต้องรับผิดชอบงานแทนทั้งหมด เนื่องจากธุรกิจอาหารกำลังมีงานออกบูธใหญ่ และมีอีกงานที่กำลังจะเริ่มขึ้นในช่วงเวลาใกล้กัน ทำให้ต้องเตรียมงานพร้อมกันถึง 2 บูธ
แต๊งค์เขียนข้อความถึงภรรยาว่า
“ภรรยาผมต้องรับภาระดูแลร้านและพนักงานแทนผมทั้งหมด แล้วยังต้องเลี้ยงลูก เลี้ยงหมาอีก สงสารภรรยามากครับ ขอบคุณภรรยามาก ๆ และฝากให้กำลังใจภรรยาผมด้วยนะครับ”
สำหรับธุรกิจที่แต๊งค์กล่าวถึง คือธุรกิจจำหน่ายอาหารภายใต้ชื่อ AKIRA AKIRA by แต๊งค์ หินกลิ้ง ซึ่งมีเมนูหลักเป็นหมูก้อนทอด เสิร์ฟพร้อมน้ำพริกตาแดงสูตรเฉพาะ โดยเจ้าตัวเคยเปิดเผยเมื่อปี 2568 ว่าตั้งใจพัฒนาธุรกิจอาหารให้เป็นอาชีพหลัก และให้บริการลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑล รวมถึงเดินทางไปเปิดบูธจำหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน แต๊งค์เกิดภาวะหัวใจวายเฉียบพลันหลังออกกำลังกาย โดยมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง หน้ามืด และมือเท้าชา ขณะนั้นภรรยาอยู่ด้วยและช่วยประสานให้เรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน ก่อนแพทย์ตรวจพบหลอดเลือดหัวใจอุดตัน 100% ต้องเข้ารับการสวนหัวใจและใส่ขดลวดเพื่อเปิดหลอดเลือดอย่างเร่งด่วน
หลังรักษาตัวจนอาการดีขึ้น แต๊งค์ได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน แต่ผ่านไปเพียง 3 วันก็ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งจากภาวะความดันโลหิตตก โดยล่าสุดยังอยู่ระหว่างการติดตามอาการของแพทย์ ขณะที่เพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งแต๊งค์และภรรยาผ่านอินสตาแกรม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แต๊งค์ พงศกร เล่านาทีหัวใจวาย ทรมานเกือบตาย ยอมรับประมาท เคยมั่นใจแข็งแรง
- เจาะลึกสาเหตุ “แต๊งค์ พงศกร” หลอดเลือดหัวใจตัน 100% ทั้งที่ออกกำลังกา
- หามส่ง ICU ด่วน! แต๊งค์ พงศกร หัวใจวาย หลังออกกำลังกาย ล่าสุดปลอดภัยแล้ว