รวยไม่รู้ตัว! แอปซิมค่ายดัง โชว์ยอดเงินพุ่งหลักล้าน ทำคนแตกตื่น ทั้งที่ไม่ได้เติมเงิน
รวยไม่รู้ตัว! ผู้คนแตกตื่น แอปซิมค่ายดัง โชว์ยอดเงินพุ่งถึงหลักล้านในระบบผู้ใช้ ทั้งที่ไม่ได้เติมเงิน หวั่นเป็นฝีมือมิจฉาชีพ
ผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือค่ายดังหลายรายโพสต์ภาพหน้าจอแอปพลิเคชันลงบนสื่อสังคมออนไลน์ หลังพบตัวเลขยอดเงินคงเหลือพุ่งสูงผิดปกติตั้งแต่หลักแสนบาทไปจนถึงหลักล้านบาท ทั้งที่ไม่ได้ทำธุรกรรมเติมเงินหรือกดใช้บริการยืมเงินแต่อย่างใด
ด้านเฟซบุ๊กเพจ อนุวัต จัดให้ ของผู้ประกาศข่าวชื่อดัง โพสต์ข้อความระบุว่า “ระบบรวนหรือเปล่าครับ เช้านี้ ค่ายมือถือหนึ่ง มีบริการยืมเงิน มีเงินโอนเข้ามือถือชาวบ้าน ทั้งที่ไม่ได้ทำธุรกรรม ไม่ได้ยืม รายละ หลายแสนบาท ชาวบ้านกังวล ติดต่อคอลเซนเตอร์ ก็ไม่ได้”
หลังโพสต์เผยแพร่ออกไป ผู้ใช้บริการจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมแนบภาพหน้าจอแอปพลิเคชันที่แสดงยอดเงินหลักแสนไปจนถึงเกือบ 9 แสนบาท ประชาชนบางส่วนกังวลว่าอาจเกิดความผิดพลาดทางบัญชีหรือเป็นช่องทางของกลุ่มมิจฉาชีพ ขณะที่บางส่วนรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากผู้ให้บริการเครือข่ายถึงสาเหตุและการแก้ไขปัญหา
ล่าสุด ดีแทคออกแถลงการณ์ชี้แจงและขออภัยลูกค้าที่เกิดความกังวล โดยระบุว่า “จากกรณีที่แอปดีแทคแสดงยอดเงินคงเหลือของลูกค้าระบบเติมเงินบางรายสูงกว่ายอดจริงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้น ดีแทคต้องขออภัยสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกังวล
จากการตรวจสอบพบว่าความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นเฉพาะการแสดงผลหน้าจอบนแอปดีแทคเท่านั้น โดยไม่กระทบยอดเงินคงเหลือจริงของลูกค้า
ทั้งนี้ ขณะนี้แอปดีแทคได้กลับมาแสดงยอดเงินถูกต้องตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 09.15 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ลูกค้าสามารถตรวจสอบยอดเงินผ่านแอปได้ตามปกติ”
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