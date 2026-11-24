เลิกอีกคู่! อี โดฮยอน และ อิม จียอน ปิดฉากรัก 3 ปี ต้นสังกัดยืนยัน ลดสถานะเป็นเพื่อนร่วมงาน
ต้นสังกัดเผย ‘อิม จียอน’ และ ‘อี โดฮยอน’ เลิกกันแล้วหลังคบหาดูใจนาน 3 ปี ลดสถานะเหลือเพื่อนร่วมงานที่ดี ไม่ขอเปิดเผยสาเหตุ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกาบน 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าว สองนักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีใต้ “อิม จียอน” (Lim Ji-yeon) และ “อี โดฮยอน” (Lee Do-hyun) ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์และกลับไปเป็นเพื่อนร่วมงานกันอีกครั้ง หลังคบหาดูใจกันเปิดเผยมานาน 3 ปี
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน Artist Company ต้นสังกัดของ อิม จียอน ออกมาชี้แจงกับสื่อ OSEN ถึงข่าวลือการเลิกราว่า “เป็นความจริงที่ทั้งคู่เพิ่งแยกทางกันและตัดสินใจที่จะยังคงเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันและคอยสนับสนุนอนาคตของกันและกัน”
ขณะเดียวกัน YH Entertainment ต้นสังกัดของ อี โดฮยอน ออกมายืนยันไปในทิศทางเดียวกันว่า “เป็นความจริงที่ทั้งคู่เพิ่งแยกทางกัน พวกเขาตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีและคอยให้กำลังใจกันต่อไป”
ด้าน Artist Company ระบุเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดว่า “เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวของนักแสดง ทางเราจึงขออภัยที่ไม่สามารถยืนยันสาเหตุหรือช่วงเวลาที่แน่ชัดของการเลิกราได้ ขอความกรุณาทุกคนเข้าใจ และขอให้ช่วยติดตามพร้อมมอบกำลังใจอันอบอุ่นให้กับผลงานในอนาคตของ อิม จียอน ต่อไป”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ อิม จียอน และ อี โดฮยอน เริ่มต้นความสัมพันธ์จากการร่วมงานกันในซีรีส์ Netflix เรื่อง The Glory ซึ่งออกอากาศในปี 2022 ต่อมาในปีถัดมามีข่าวลือเรื่องการคบหากันแพร่ออกมาจนต้นสังกัดของทั้งคู่ออกมายอมรับว่าทั้งสองกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการค่อย ๆ เรียนรู้กันและกันด้วยความรู้สึกที่ดีในฐานะรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทสนมกัน
นับตั้งแต่นั้นมา ทั้งคู่แสดงความรักต่อกันอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่า อี โดฮยอน จะห่างจากเธอไปชั่วคราวตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2023 ถึงเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเพื่อเข้ากรมรับใช้ชาติ แต่เมื่อไม่นานมานี้ยังมีคนเห็นทั้งคู่ไปออกเดตที่สนามกอล์ฟด้วยกัน ทำให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ยังคงหวานชื่นไม่เปลี่ยนแปลง ก่อนจะปิดฉากรัก 3 ปีและลดสถานะกลับมาเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
ข้อมูลจาก : chosun
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