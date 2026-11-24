นายกฯ ตอบแล้ว ไทยช่วยไทย พลัส 3 ไปต่อไหม? ลุ้นของขวัญปีใหม่คนไทย
นายกฯ อนุทิน แจงปมต่ออายุ ไทยช่วยไทย พลัส เฟส 3 เป็นของขวัญปีใหม่ หลังเฟสปัจจุบันจ่อหมดเขต 30 พ.ย.นี้ ย้ำต้องใช้งบประมาณให้คุ้มค่า
จากกรณีโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส (60/40) ที่รัฐบาลเติมวงเงิน 1,000 บาทเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.00 น. หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าโครงการดังกล่าวจะเดินหน้าต่อในปีหน้าไหม
ล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2569 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงข้อสงสัยของประชาชนว่าจะเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทย พลัส เฟส 3 เป็นของขวัญช่วงปีใหม่หรือไม่
นายอนุทินชี้แจงว่า ขณะนี้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ตัวเลขจีดีพีเติบโตอยู่ในช่วงขาขึ้น และหวังว่าเงินลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงความร่วมมือต่าง ๆ ที่ไปแสวงหามาจากนานาชาติ ตลอดจนรายได้ที่เกิดขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นต่อเนื่อง
ส่วนจะมีไทยช่วยไทยเฟสต่อไปหรือไม่นั้น นายอนุทินตอบสั้น ๆ ว่า “เศรษฐกิจโอเค” จากนั้นถูกถามย้ำว่าโครงการจะไม่ไปต่อใช่หรือไม่ นายอนุทินระบุว่าต้องดูเป็นช่วง ๆ และต้องใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากนี้รัฐบาลมีโครงการโซลาร์รูฟท็อป โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เป็นผู้รับผิดชอบ ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อขยายเงื่อนไขการผ่อนชำระ ทำให้ประชาชนที่ตัดสินใจติดตั้งโซลาร์รูฟมีภาระหนี้น้อยที่สุด เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มโอกาสและรายได้ให้กับคนในประเทศ
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