สว.ไฟเขียว สอบท้องถิ่นภาค ก. ย้ายให้ ก.พ. จัด รอสภาฯ ชี้ขาด
วุฒิสภาลงมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่คณะกรรมาธิการร่วมกันของสองสภาแก้ไข ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับหน้าที่จัดสอบภาค ก. ของการสอบเข้าเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุมที่รัฐสภาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569
พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุมครั้งนี้ ผลการลงคะแนนออกมาเห็นชอบ 127 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง
ร่างฉบับนี้แบ่งการสอบออกเป็น 3 ภาค ภาค ก. ซึ่งวัดความรู้ความสามารถทั่วไปจะเป็นงานของ ก.พ. ส่วนภาค ข. ซึ่งวัดความรู้ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขณะที่ภาค ค. ซึ่งวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งยังอยู่ในมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
ก่อนหน้านี้ วุฒิสภาเคยแก้ร่างที่สภาผู้แทนราษฎรส่งมาไว้ 2 จุด ได้แก่ การแก้มาตรา 5 ให้ ก.พ. เป็นหน่วยงานจัดสอบขั้นต้นพร้อมตัดบทบาทของคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ. หรือหน่วยงานรัฐอื่นที่คณะกรรมการชุดนี้รับรองออกไป กับการเพิ่มมาตราใหม่ให้คนที่สอบผ่านภาค ก. มาก่อนกฎหมายใหม่มีผล ยังใช้หนังสือรับรองการสอบผ่านสมัครสอบท้องถิ่นได้ เว้นแต่คณะกรรมการกลางของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
กมธ.ร่วมกันไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาทั้งสองจุด ในมาตรา 5 คณะกรรมาธิการยังให้ ก.พ. จัดภาค ก. แต่คืนงานสอบภาค ข. ให้คณะกรรมการกลาง ส่วนมาตราคุ้มครองผู้ถือใบผ่านภาค ก. เดิม คณะกรรมาธิการมีมติตัดทิ้งทั้งมาตรา ร่างที่วุฒิสภาเพิ่งเห็นชอบจึงไม่มีบทเฉพาะกาลข้อนี้แล้ว คนที่ถือใบผ่านอยู่ตอนนี้จะใช้ใบนั้นต่อได้แค่ไหนหลังกฎหมายมีผล ยังต้องรอข้อสรุปและประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในวงอภิปราย สว. ส่วนใหญ่ค้านฉบับของ กมธ.ร่วม เพราะมองว่าไม่คำนึงถึงหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น นายประภาส ปิ่นตบแต่ง สว. ให้เหตุผลว่าร่างนี้ทิ้งหลักการเดิม เขาไม่เห็นเหตุผลชัดเจนว่าการให้ท้องถิ่นจัดสอบเองจะนำไปสู่การทุจริต เพราะการทุจริตที่ผ่านมาเกิดขึ้นในช่วงที่คำสั่ง คสช. ดึงอำนาจไปไว้ที่ส่วนกลาง เขามองว่าทั้งการให้ท้องถิ่นจัดสอบและการดึงอำนาจบางส่วนไว้ที่ส่วนกลางต่างก็ไม่ใช่หลักประกันว่าจะไม่มีการโกง สิ่งที่ควรทำคือยึดการกระจายอำนาจควบคู่กับสร้างระบบสอบที่โปร่งใส เช่น เปิดเผยว่าใครเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ภาค ค. และเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ฝั่งคณะกรรมาธิการ นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย ในฐานะโฆษก กมธ.ร่วมกัน ชี้แจงว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ผ่านมาทำให้คนไม่ไว้ใจการจัดสอบภาค ก. จึงต้องส่งงานนี้ให้ ก.พ. ซึ่งยืนยันกับคณะกรรมาธิการแล้วว่ามีความพร้อม ส่วนการเก็บภาค ข. ไว้กับฝั่งท้องถิ่นช่วยให้ท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณได้ เพราะเดิมการจัดสอบของคณะกรรมการกลางไม่มีงบสนับสนุน
ร่างกฎหมายฉบับนี้มีนายวรภพ วิริยะโรจน์ สส.พรรคประชาชน เป็นผู้เสนอหลัก สภาผู้แทนราษฎรลงมติผ่านวาระสามเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ก่อนวุฒิสภาจะผ่านพร้อมคำแก้ไขเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 จนต้องตั้ง กมธ.ร่วมกันขึ้นหาข้อยุติ
ขั้นต่อไป สภาผู้แทนราษฎรนัดลงมติในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ว่าจะเห็นชอบกับฉบับของ กมธ.ร่วมหรือไม่ หากเห็นชอบ ร่างจะเข้าสู่ขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมาย แต่หากไม่เห็นชอบ ร่างต้องพักไว้ 180 วัน ส่วนวันที่กฎหมายจะมีผลและรอบสอบแรกที่ ก.พ. จะเริ่มจัดภาค ก. ให้ท้องถิ่น ยังไม่มีการประกาศ ผู้เตรียมสอบจึงควรติดตามประกาศจากสำนักงาน ก.พ. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยตรง
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