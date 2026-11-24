ทึ่ง! หินอายุ 3,950 ล้านปี โผล่ที่เหอเป่ย์ เก่าสุดในเอเชีย
ว่าน อวี้เซิง นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาจีน (Chinese Academy of Geological Sciences) และทีม พบหินอายุราว 3,950 ล้านปีที่อำเภอหลูหลง ทางตะวันออกของมณฑลเหอเป่ย์ ทางตอนเหนือของจีน ถือเป็นหินเก่าแก่ที่สุดเท่าที่รู้จักในทวีปเอเชีย
สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาจีน (China Geological Survey) ประกาศการค้นพบนี้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 พร้อมกับที่ผลวิจัยของทีมเผยแพร่ออนไลน์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature ทีมเขียนบทความวิจัยมีนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจี๋หลิน มหาวิทยาลัยหนานจิง และมหาวิทยาลัยเคอร์ทินของออสเตรเลียร่วมด้วย
หินก้อนนี้เป็นหินไนส์เนื้อแกรนิต หรือหินแปรที่เกิดจากหินแกรนิตเดิม ส่วนที่โผล่พ้นผิวดินให้เห็นมีเพียงราว 15 ตารางเมตร ขนาดพอ ๆ กับห้องเล็ก ๆ 1 ห้องเท่านั้น งานสำรวจก่อนหน้านี้ในพื้นที่ทางตะวันออกของเหอเป่ย์เคยพบหินหนืดเย็นตัวหลายยุค อายุ 3,000 ถึง 3,800 ล้านปี ทีมจึงวางกรอบอายุของกลุ่มหินในพื้นที่ซึ่งตั้งชื่อว่ากลุ่มหินสือเหมินไว้แล้ว ก่อนจะมาเจอชิ้นที่เก่ากว่าทุกชิ้นในครั้งนี้
นักวิจัยรู้ได้อย่างไรว่าหินก้อนนี้มีอายุเกือบ 4,000 ล้านปี ว่าน อวี้เซิง อธิบายว่าทีมวัดอายุจากแร่เซอร์คอน ผลึกแร่เม็ดเล็กที่ฝังอยู่ในเนื้อหิน แร่ชนิดนี้มีธาตุกัมมันตรังสีอย่างยูเรเนียมกับทอเรียมปนอยู่ ธาตุเหล่านี้สลายตัวกลายเป็นตะกั่วในอัตราที่คงที่ เมื่อวัดสัดส่วนของธาตุตั้งต้นกับตะกั่วได้ จึงคำนวณย้อนกลับได้ว่าหินก่อตัวขึ้นเมื่อไร แร่เซอร์คอนจึงทำหน้าที่คล้ายนาฬิกาธรรมชาติที่บันทึกเวลาไว้ในหิน
ที่น่าทึ่งคือ โลกก่อตัวขึ้นเมื่อราว 4,500 ล้านปีก่อน แต่หินจากช่วงไม่กี่ร้อยล้านปีแรกแทบไม่เหลือรอดมาถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันหินไนส์อะแคสตาในแคนาดา อายุราว 4,000 ล้านปี ยังครองตำแหน่งหินเก่าแก่ที่สุดในโลกที่วงการยอมรับกันกว้างขวาง หินจากเหอเป่ย์จึงอายุน้อยกว่าเพียงราว 50 ล้านปี
ขึ้นเป็นอันดับ 2 ของโลก นับเป็นครั้งแรกที่พบหินเก่าระดับนี้ในเอเชีย ทั้งยังขยับสถิติหินเก่าแก่ที่สุดของจีนย้อนหลังไปอีกราว 150 ล้านปี
นอกจากเรื่องอายุ ผลวิเคราะห์ยังชี้ว่าโลกอาจมีกระบวนการคล้ายการมุดตัวของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งพาวัตถุจากผิวโลกลงไปลึกหลายสิบกิโลเมตร เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ 3,950 ล้านปีก่อน เร็วกว่าที่นักวิชาการส่วนใหญ่เคยเชื่อว่ากลไกนี้เริ่มราว 3,800 ล้านปีก่อนหรือหลังจากนั้น ทีมยังพบหลักฐานโดยตรงว่าเนื้อโลกบางส่วนสูญเสียธาตุบางชนิดไปตั้งแต่บรมยุคเฮเดียน ช่วงแรกสุดของประวัติศาสตร์โลก โดยเปลือกโลกกับเนื้อโลกอาจเริ่มแยกตัวกันขนานใหญ่ตั้งแต่ราว 4,300 ล้านปีก่อน ข้อมูลชุดนี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจมากขึ้นว่าโลกในวัยเยาว์มีหน้าตาและความเคลื่อนไหวอย่างไร
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