ตำรวจไซเบอร์ เตือน ปชช. ระวังมิจฉาชีพ หลอกกดลิงก์-โอนเงิน เทศกาลลอยกระทง
ตำรวจไซเบอร์ เตือนประชาชน ระวังมิจฉาชีพ หลอกกดลิงก์-โอนเงิน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง พร้อมช่องทางแจ้งความออนไลน์
24 พฤศจิกายน 2569 กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ได้โพสต์แจ้งเตือนประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทงให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจแแฝงตัวมากับการซื้อขายหรือกิจกรรมภายในงานที่จัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ
มาตรการป้องกันตนเองจากมิจฉาชีพ
- เช็กก่อนโอน ตรวจสอบร้านค้าและชื่อบัญชีผู้รับเงิน โดยเฉพาะร้านที่เร่งให้จ่ายมัดจำ
- ระวังลิงก์ปลอม หากมีข้อความชวนรับโปรหรือให้ลงทะเบียน ให้เข้าเพจหรือเว็บไซต์ทางการของผู้จัดงานโดยตรง
- ใช้เน็ตมือถือเมื่อทำธุรกรรม เลี่ยงการเข้าแอปธนาคารผ่าน Wi‑Fi สาธารณะที่ไม่รู้แหล่งที่มา
ทั้งนี้ หากถูกหลอกโอนเงิน รีบโทรไปยังสายด่วน AOC 1441 และเก็บแชตกับสลิปไว้เป็นหลักฐาน แจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.thaipoliceonline.go.th
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ที่มา: FB/ ตำรวจไซเบอร์ – บช.สอท.
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