เปิดหน้า “ท็อป” คนปาน้ำปลาร้า ทนายตั้ม ภาพโผล่สวมเสื้อ กัน จอมพลัง
เปิดข้อมูลชายที่ก่อเหตุปาน้ำปลาร้าและสิ่งของใส่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” หน้า สน.สุทธิสาร ล่าสุดทนายตั้มส่งภาพให้สื่อมวลชน พร้อมระบุว่าชายคนนี้ชื่อ “ท็อป” เคยเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมาก่อน และมีภาพถ่ายขณะสวมเสื้อที่มีข้อความ “กัน จอมพลัง ช่วยสู้”
เหตุเกิดช่วงเที่ยงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ขณะที่ทนายตั้มกำลังยืนให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพร้อมนายเอก คู่กรณีของ กัน จอมพลัง บริเวณหน้า สน.สุทธิสาร ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้วงสัมภาษณ์ ก่อนปาถุงน้ำปลาร้าและสิ่งของเข้าใส่ แล้วพยายามหลบหนี แต่ถูกควบคุมตัวไว้ได้
หลังถูกจับ ชายผู้ก่อเหตุอ้างว่าเดินทางมาจากย่านคลองเตย หลังทราบว่าทนายตั้มจะมาที่ สน.สุทธิสาร โดยตั้งใจมาปาน้ำปลาร้าและสิ่งของใส่โดยเฉพาะ
เมื่อถูกถามถึงเหตุผล เจ้าตัวตอบว่าทำเพราะ “หมั่นไส้” หลังติดตามข่าวมานานและไม่พอใจที่ทนายตั้มฟ้องร้องคนอื่นหลายคน พร้อมยืนยันว่าไม่มีใครจ้างหรือสั่งให้มาก่อเหตุ ส่วนคำถามว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายของ กัน จอมพลัง หรือไม่ เจ้าตัวไม่ได้ตอบ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ารู้หรือไม่ว่าการก่อเหตุบริเวณหน้าโรงพักอาจมีความผิดตามกฎหมาย ชายคนนี้ตอบเพียงว่า “ไม่ทราบ” และระบุว่าพร้อมถูกนำตัวเข้าห้องขัง
ด้านทนายตั้มเล่าว่า ระหว่างให้สัมภาษณ์สังเกตเห็นชายคนนี้ยืนมองอยู่ด้านนอกวงสื่อมวลชนมาระยะหนึ่ง เนื่องจากไม่ใช่นักข่าวจึงคอยระวังตัว กระทั่งอีกฝ่ายปาน้ำปลาร้าเข้าใส่ โดยจังหวะแรกสามารถหลบได้ แต่มีวัตถุอีกชิ้นพุ่งถูกบริเวณหน้าผากจนเกิดรอยช้ำ
ทนายตั้มไม่เชื่อคำอธิบายว่าเกิดจากความหมั่นไส้ โดยตั้งข้อสงสัยว่าชายคนนี้อาจได้รับการว่าจ้างให้มาก่อเหตุ พร้อมขอให้ตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์มือถือที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุ เพื่อหาว่ามีการติดต่อกับใครบ้างก่อนเกิดเหตุ
หลังจากนั้น ทนายตั้มส่งภาพถ่ายของผู้ก่อเหตุให้สื่อ พร้อมโพสต์กล่าวหาว่าเหตุการณ์อาจเชื่อมโยงกับทีมของ กัน จอมพลัง โดยหนึ่งในภาพปรากฏชายที่มีลักษณะตรงกับผู้ก่อเหตุยืนถ่ายภาพร่วมกับบุคคลอื่น และสวมเสื้อที่มีข้อความ “กัน จอมพลัง ช่วยสู้”
ข้อมูลที่ทนายตั้มส่งให้สื่อยังระบุว่า ชายชื่อ “ท็อป” เคยมีประวัติเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมาก่อน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลจากตำรวจหรือมูลนิธิกันจอมพลังยืนยันว่าชายคนนี้มีสถานะเป็นสมาชิกหรือทีมงานของมูลนิธิในปัจจุบัน
ก่อนหน้านี้ ผู้ก่อเหตุยืนยันกับสื่อหลายครั้งว่าไม่มีใครสั่งการ และเดินทางมาก่อเหตุด้วยตัวเอง ขณะที่ทนายตั้มยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกข้อหาที่เกี่ยวข้อง และอาจเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยการจ้างบอดี้การ์ดในอนาคต
เหตุปาน้ำปลาร้าเกิดขึ้นในวันที่ความขัดแย้งระหว่างทนายตั้มกับ กัน จอมพลัง กำลังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง หลังทนายตั้มพานายเอกออกมาให้ข้อมูลอีกด้านเกี่ยวกับคดีที่ สน.สุทธิสาร ซึ่งตำรวจจับผู้ต้องหาในคดีที่ กัน จอมพลัง แจ้งความกล่าวหาเรื่องการเรียกเงิน 250,000 บาท ขณะที่ฝ่ายนายเอกยืนยันว่าเงินจำนวนนี้เกี่ยวข้องกับการชำระค่าเช่าตึกที่ค้างอยู่
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเหตุปาน้ำปลาร้า รวมถึงแรงจูงใจและความเชื่อมโยงของผู้ก่อเหตุ ส่วนข้อกล่าวหาว่ามีบุคคลอื่นอยู่เบื้องหลังยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการ
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