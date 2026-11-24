ครบแล้ว 8 ทีมสุดท้าย ฟุตบอล 7 สี 2026 เตะศุภชลาศัย 30 พ.ย.
ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2026 ได้ 8 ทีมสุดท้ายครบแล้ว หลังปิดรอบ 16 ทีมที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569
ทั้ง 8 ทีมจะย้ายไปเตะกันที่สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2569
โปรแกรมรอบ 8 ทีมสุดท้าย มี 4 คู่
- เริ่มคู่ที่ 743 เวลา 10.00 น. วิชูทิศ พบ วัดสุทธิวราราม
- ตามด้วยคู่ที่ 744 เวลา 11.05 น. ท่าข้ามพิทยาคม พบ อัสสัมชัญศรีราชา
- คู่ที่ 745 เวลา 14.05 น. อัสสัมชัญธนบุรี พบ อัสสัมชัญ
- ปิดท้ายด้วยคู่ที่ 746 เวลา 15.10 น. เทพศิรินทร์ พบ กันทรารมณ์
ช่อง 7HD กด 35 ถ่ายทอดสดจากสนามตั้งแต่เวลา 14.05 น. ส่วนสองคู่แรกชมได้ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON, เฟซบุ๊ก Ch7HD, ติ๊กต็อก Ch7HD Sports และยูทูบ Ch7HD
ผลรอบ 16 ทีมมีคู่พลิกโผอยู่หนึ่งคู่ อดีตแชมป์ปี 2024 อย่างภัทรบพิตร เจอกับอัสสัมชัญ ยันกันไป 3-3 ในเวลา ก่อนที่ภัทรบพิตรจะแพ้จุดโทษตกรอบ
อีกคู่ที่น่าจับตาคือดาร์บี้อีสานใต้ ระหว่างศีขรภูมิพิสัยกับกันทรารมณ์ เปิดเกมแลกกันตั้งแต่ต้น จบลงด้วยสกอร์ 7-2 กันทรารมณ์คว้าตั๋วใบสุดท้าย
อีกสองคู่ขาดลอยทั้งคู่ วัดสุทธิวรารามถล่มบางลายพิทยาคม 8-1 ส่วนเทพศิรินทร์เอาชนะมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ยิงได้ 9 ประตูในนัดเดียว
จบที่ 9-1 ด้านวิชูทิศเฉือนพระแม่มารีสาทร 4-2 ทีมจากต่างจังหวัดหลายทีมต้องจบเส้นทางลงตรงรอบนี้ ทั้งศีขรภูมิพิสัยจากสุรินทร์ มหาวชิราวุธจากสงขลา และบางลายพิทยาคม
กองเชียร์เป็นอีกสีสันของงานกีฬานักเรียน โรงเรียนมหาวชิราวุธเดินทางจากสงขลาขึ้นมาเต็มอัฒจันทร์ ส่วนบางลายพิทยาคมเตรียมรถบัส 8 คัน ยกขบวนเข้ากรุงเทพฯ มาเชียร์ถึงขอบสนาม
ใน 8 ทีมที่เหลือ มีอดีตแชมป์รายการอยู่ถึง 4 โรงเรียน กันทรารมณ์เคยคว้าแชมป์ปี 2023 เทพศิรินทร์ได้ปี 2022 อัสสัมชัญธนบุรีเป็นแชมป์ 3 สมัยติดในปี 2012 ถึง 2014 และอัสสัมชัญศรีราชาได้ 2 สมัยติดในปี 2009 กับ 2010
ส่วนแชมป์เก่าปีล่าสุดอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ไม่ได้อยู่ใน 8 ทีมสุดท้ายปีนี้
ตารางดาวซัลโวตอนนี้ ทัศฏาภรณ์ พึ่งกุศล จากวัดสุทธิวราราม นำอยู่ที่ 12 ประตู ตามมาด้วย 3 คนที่ 11 ประตูเท่ากัน คือ เกียรติศักดิ์ แก้วน้อย จากวชิราลัย, ภานุวิชญ์ เจยาคม จากภัทรบพิตร และ ราชฤทธิ์ ช่วงกลาง จากกันทรารมณ์
ในกลุ่มนี้เหลือเพียงทัศฏาภรณ์กับราชฤทธิ์ที่ทีมยังอยู่ในรอบ 8 ทีม ส่วนวชิราลัยกับภัทรบพิตรตกรอบไปแล้ว
จากรอบ 8 ทีมสุดท้ายจะแข่งกันยาวไปจนจบรายการ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม 2569 ที่สนามศุภชลาศัยทั้งหมด ก่อนปิดรายการในวันที่ 6 ธันวาคม 2569
รายการฟุตบอลกีฬา 7 คน จัดโดยช่อง 7HD ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) โดยมีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมสนับสนุน
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อ้างอิงจาก: ช่อง 7HD , เว็บไซต์การแข่งขัน แชมป์กีฬา 7HD