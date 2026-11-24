สาเหตุ หนุ่มเมียนมา ใช้มีดสั้น ฆ่าหั่นศพเมียยัดกระสอบ อ้าง โมโหหิว
เปิดคำให้การ หนุ่มเมียนมา ฆ่าหั่นศพเมียยัดกระสอบ อ้างสาเหตุ โมโหหิว หยุดงาน 10 วัน เมียไม่ทำกับข้าวกิน พลั้งมือบีบคอดับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัว นายบะยาโซ ไล อายุ 21 ปี ชาวเมียนมา ผู้ต้องหาฆ่าหั่นศพแฟนสาวยัดกระสอบนำไปทิ้งภายในซอยลาดพร้าว 109 ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหามาสอบปากคำอย่างละเอียด พร้อมคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางชาวบ้านที่มามุงดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก
จากการสอบสวน นายบะยาโซ ไล ให้การรับสารภาพว่า “ตนและแฟนสาวคือ น.ส.นางเง บวย อายุ 26 ปี เข้ามาทำงานในโรงงานขนมปังย่านลาดพร้าวได้ประมาณ 1 ปี ชนวนเหตุครั้งนี้เกิดจากตนหยุดงานติดต่อกันมาประมาณ 10 วัน ทำให้แฟนสาวไม่พอใจและไม่ยอมทำอาหารให้กิน ด้วยความโมโหหิวจึงเกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทและลงไม้ลงมือกัน
ก่อนที่ตนจะพลั้งมือบีบคอแฟนสาวจนเสียชีวิต ด้วยความกลัวว่าแม่ของแฟนและตำรวจจะรู้ความจริง จึงตัดสินใจใช้มีดชำแหละแยกชิ้นส่วนศพเพื่ออำพรางคดี
โดยโยนแขนขวาออกไปทางหน้าต่างหลังอะพาร์ตเมนต์ ทิ้งอวัยวะภายในลง โถส้วม ส่วนศีรษะ ลำตัว และท่อนล่างได้ใช้ผ้าห่มห่อยัดใส่ถุงเครื่องนอนแล้วนำใส่รถเข็น นำไปทิ้งที่กองขยะ ก่อนจะหลบหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านพี่สาวในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร กระทั่งถูกตำรวจตามรวบตัวได้ในที่สุด”
ทางด้าน พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการทำแผนประกอบคำรับสารภาพว่า “แม้ผู้ต้องหาจะรับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงและให้การเป็นประโยชน์ แต่คำให้การยังคงกลับไปกลับมา ซึ่งจากการซักถามตำรวจจับใจความได้ว่า สาเหตุน่าจะมาจากความขัดแย้งภายในครอบครัว ทั้งเรื่องชู้สาวและปัญหาสะสมอื่น ๆ ทำให้ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำอ้างเรื่องโมโหหิวเพียงอย่างเดียว”
นอกจากนี้ รอง ผบ.ตร. ยังระบุด้วยว่า ตำรวจสามารถตรวจยึดมีดสั้นที่คาดว่าใช้ในการชำแหละศพได้แล้ว แต่ต้องส่งไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ควบคู่กับผลชันสูตรจากแพทย์นิติเวช รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานภายในห้องพักและไล่เรียงลำดับเวลาทั้งหมด เพื่อให้สำนวนคดีมีความรัดกุมและปราศจากข้อสงสัยมากที่สุด
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อ้างอิงจาก : ไทยรัฐ