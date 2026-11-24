เผยรายงาน น่าห่วง พื้นที่กาซา 99% พบสัญญาณปนเปื้อนสารพิษ จากปฏิบัติการทหารอิสราเอล
ออกซ์แฟม (Oxfam) องค์กรการกุศลระหว่างประเทศ เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ระบุว่าพื้นที่ฉนวนกาซามากกว่า 99% พบสัญญาณการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม จากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลตลอด 3 ปีที่ผ่านมา
รายงานใช้ชื่อว่า Environmental War Crimes หรืออาชญากรรมสงครามด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำร่วมกับ Conflict and Environment Observatory (CEOBS) องค์กรวิจัยในอังกฤษที่ติดตามผลกระทบของสงครามต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เขียนหลักคือ ลามา อับดุล ซามัด ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำและสุขาภิบาลของออกซ์แฟม
สารปนเปื้อนที่รายงานระบุถึงมี 5 กลุ่ม ได้แก่ โลหะหนัก สารตกค้างจากวัตถุระเบิด แร่ใยหินจากอาคารที่พังถล่ม สารไดออกซิน และเชื้อโรคจากสิ่งปฏิกูล
ตัวเลข 99% ไม่ได้มาจากการเก็บตัวอย่างดินหรือน้ำมาตรวจในห้องแล็บ แต่มาจากการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลรีโมตเซนซิง และฐานข้อมูลตำแหน่งการโจมตี แล้วประเมินว่าพื้นที่ไหนมีโอกาสปนเปื้อน ออกซ์แฟมเรียกสิ่งที่พบว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้
สาเหตุที่ตรวจจริงไม่ได้ เพราะห้องปฏิบัติการในกาซาถูกทำลายไปแล้ว และอิสราเอลจำกัดการนำเครื่องมือตรวจวัดเฉพาะทางและนักวิทยาศาสตร์เข้าพื้นที่ ด้านโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ระบุว่าเจ้าหน้าที่ของตนก็เข้าไปไม่ได้เช่นกันด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
ที่มาของสารพิษมาจากสองทางหลัก ทางแรกคือตัวระเบิด ผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติระบุเมื่อต้นปี 2569 ว่ามีการทิ้งวัตถุระเบิดลงในกาซาแล้วมากกว่า 200,000 ตัน ในเวลาเกือบ 2 ปี เทียบเท่าพลังงานรวมของระเบิดนิวเคลียร์แบบที่ถล่มฮิโรชิมาประมาณ 13 ลูก
ทางที่สองคือซากอาคาร UNEP ประเมินเมื่อปี 2568 ว่าการทำลายบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานทำให้เกิดเศษซากมากกว่า 61 ล้านตันทั่วฉนวนกาซา โดยราว 15% มีความเสี่ยงสูงที่จะปนเปื้อนวัสดุอันตราย ปริมาณนี้มากกว่าซากปรักหักพังที่เกิดขึ้นในเมืองโมซุลของอิรักราว 8 เท่า
ออกซ์แฟมอ้างการสำรวจเมื่อเดือนเมษายน 2569 น้ำเสียคือปัญหาที่เห็นผลเร็วที่สุด สถานีสูบน้ำเสียในกาซาเหลือใช้งานได้เพียง 19% ระบบท่อน้ำเสียเหลือความสามารถรองรับเพียง 30% ผลคือน้ำเสียดิบไหลลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนวันละราว 40,000 ลูกบาศก์เมตร และรั่วไหลลงดินผ่านบ่อเกรอะและท่อที่ชำรุดอีกวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตร
น้ำบาดาลซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักของคนในพื้นที่ก็เปลี่ยนไปแล้ว การสุ่มตรวจบ่อน้ำ 79 บ่อเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 พบเชื้อแบคทีเรียจากอุจจาระใน 19% ของบ่อที่ตรวจ เทียบกับ 2% เมื่อปี 2564
สถานการณ์แย่ลงอีกในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เพราะพายุฝนฤดูหนาวทำให้น้ำฝนผสมกับน้ำเสียแล้วไหลท่วมถนนและพื้นที่กางเต็นท์ของผู้พลัดถิ่น
แพทย์ในกาซารายงานว่าผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันเพิ่มขึ้น สาเหตุมาจากฝุ่นและมลพิษจากอาคารที่ถูกทำลาย รวมถึงการที่ผู้พลัดถิ่นเผาพลาสติก เศษผ้า และกระดาษแข็งเพื่อหุงหาอาหารและให้ความอบอุ่น
ส่วนโรคระบบทางเดินอาหารเชื่อมโยงกับน้ำที่ไม่สะอาดและสุขาภิบาลที่ย่ำแย่
นายแพทย์อะลาอ์ อาบู ฮาญัร แพทย์ผิวหนังชาวปาเลสไตน์ ให้สัมภาษณ์บีบีซีว่าพบผู้ป่วยโรคผิวหนังเรื้อรังเพิ่มขึ้น 5 เท่าตั้งแต่สงครามเริ่มต้น และระบุว่ากลุ่มอายุที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเด็ก
ลามา อับดุล ซามัด ผู้เขียนรายงาน บอกกับบีบีซีว่าผลกระทบต่อสุขภาพจะเป็นแบบเรื้อรังและยาวนาน เพราะสารปนเปื้อนหลายชนิดตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน เธอคาดว่าคนในกาซาจะเผชิญโรคทางเดินหายใจ โรคมะเร็ง ความเสียหายของอวัยวะ และอัตราทารกพิการแต่กำเนิดกับการเสียชีวิตในครรภ์ที่สูงขึ้น
ผลกระทบยังลามถึงปากท้อง เกษตรกรและชาวประมงระบุว่าดินและทะเลที่ปนเปื้อนทำให้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยไม่ได้
อาบู อัลอาเบด สุลต่าน ชาวประมงในกาซา บอกกับบีบีซีว่าน้ำเสียถูกปล่อยลงทะเลโดยไม่ผ่านการบำบัด และมีเศษซากบ้านที่ถูกทำลายถูกทิ้งลงทะเลด้วย เมื่อหย่อนอวนลงไปจึงได้แต่เศษหินและขยะติดขึ้นมา เขาบอกว่าสิ่งนี้ทำลายระบบนิเวศทางทะเล ปลาก็ได้รับผลกระทบ ชาวประมงก็ได้รับผลกระทบ
อมิตาภ เบฮาร์ ผู้อำนวยการบริหารออกซ์แฟม อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวหาว่าการโจมตีของอิสราเอลเป็นอาชญากรรมสงครามด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซา และระบุว่าความเสี่ยงเหล่านี้จะอยู่ไปอีกหลายชั่วอายุคน หากไม่เร่งทำความสะอาดและฟื้นฟู
รายงานเรียกร้องให้ส่งทีมอิสระลงพื้นที่จริง เพื่อประเมินสิ่งแวดล้อมหลังความขัดแย้งให้รู้ว่าสารปนเปื้อนคืออะไร อยู่ตรงไหน เข้มข้นแค่ไหน ก่อนเริ่มเก็บกวาด พร้อมเรียกร้องให้คุ้มครองคนงานที่ต้องลงไปทำงานตรงนั้นเป็นพิเศษ
ออกซ์แฟมยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดทางให้ความช่วยเหลือ ทีมประเมินสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยไม่มีข้อจำกัด ให้ประเทศต่างๆ ระงับการส่งอาวุธที่อาจถูกใช้ละเมิดร้ายแรง และให้การฟื้นฟูนำโดยชาวปาเลสไตน์เอง
ด้านสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำอังกฤษวิจารณ์รายงานฉบับนี้อย่างหนัก ระบุว่ารายงานไม่ได้มาตรฐานทางวิชาชีพ อาศัยภาพถ่ายดาวเทียมกับข้อสันนิษฐานที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน และระเบียบวิธีวิจัยขาดความเข้มงวดทางวิชาการที่จะผ่านการตรวจสอบอย่างจริงจัง
สถานทูตอิสราเอลยังระบุว่ารายงานสรุปเรื่องดินและน้ำบาดาลโดยไม่นับรวมการขุดอุโมงค์หลายร้อยกิโลเมตรของกลุ่มฮามาส จึงมีข้อบกพร่องตั้งแต่ฐานราก
อิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในคดีที่ยังพิจารณาอยู่ในศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ โดยระบุว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลและบิดเบือน และยืนยันว่าปฏิบัติการทางทหารในกาซาเป็นการป้องกันตนเองจากกลุ่มฮามาส หลังถูกโจมตีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 พร้อมระบุว่าได้ใช้มาตรการลดผลกระทบต่อพลเรือนแล้ว
กระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งบริหารโดยกลุ่มฮามาส ระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 74,746 คนนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้น ตัวเลขชุดนี้สหประชาชาติถือว่าเชื่อถือได้ และระบุว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมยังคงเลวร้าย
ส่วนการบูรณะขนานใหญ่ยังไม่เริ่ม เพราะอิสราเอลตั้งเงื่อนไขว่าฮามาสและกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์อื่นต้องปลดอาวุธทั้งหมดก่อน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 ฮามาสรับข้อเสนอของคณะกรรมการสันติภาพที่นำโดยสหรัฐฯ ยอมวางอาวุธแลกกับการถอนทหารอิสราเอล แต่รัฐบาลอิสราเอลระบุว่าข้อเสนอนั้นยังไม่เพียงพอ
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อ้างอิงจาก: BBC , Oxfam International , Oxfam, รายงาน Environmental War Crimes