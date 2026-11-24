เล่าเนื้อเรื่อง Hunger Games จักรวาลเกมล่าเกม ครบทุกภาค ตามไทม์ไลน์ ก่อนดู Sunrise on the Reaping
ไทม์ไลน์เนื้อเนื่อง นิยาย Hunger Games กำลังเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังหนังภาคใหม่ The Hunger Games: Sunrise on the Reaping เข้าโรงในไทยแล้วตั้งแต่ 19 พฤศจิกายน 2569 จนเปิดตัวทั่วโลกสุดสัปดาห์แรกราว 224 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดของแฟรนไชส์ในรอบ 12 ปี
ตัวหนัง หลังภาคหลักจะเป็นการเล่าย้อนกลับไปการแข่งขันในรอบอดีต ที่ตัวละคร แคตนิส และพีต้า ยังไม่เกิด หากใครไม่ดูมาก่อนอาจสับสันได้ เพราะตัวละครในภาคแรก จะกลายเป็นตัวหลักในภาคหลังๆ ไทยเกอร์ จะเล่าเนื้อเรื่อง จักรวาลเกมล่าเกมให้เข้าใจง่าย เรียงตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในเรื่อง ไม่ใช่ตามลำดับที่หนังสือออก และอิงตามเนื้อหาฉบับนิยายทั้งหมด
หมายเหตุ บทความนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของทั้งห้าเล่ม
พาเนม โลกของ Hunger Games คือที่ไหน
เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นในประเทศสมมติชื่อ พาเนม (Panem) ซึ่งตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินทวีปอเมริกาเหนือในอนาคตอันไกลโพ้น หลังโลกเดิมล่มสลายจากภัยพิบัติและสงคราม
พาเนมมีศูนย์กลางอำนาจคือเมืองหลวงที่เรียกว่า แคปิตอล (Capitol) ซึ่งร่ำรวยและใช้ชีวิตหรูหรา ปกครองเขตบริวารรอบนอกอีก 12 เขต แต่ละเขตผลิตทรัพยากรป้อนเมืองหลวงคนละอย่าง เช่น เขต 12 ทำเหมืองถ่านหิน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตัวละครหลักหลายคน ชาวเขตส่วนใหญ่ยากจนและถูกกดขี่ ขณะที่คนแคปิตอลกินอยู่อย่างฟุ่มเฟือย
ก่อนเรื่องราวทั้งหมด เคยเกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ที่เรียกว่า ยุคมืด (The Dark Days) เมื่อ 13 เขตรวมตัวกันก่อกบฏต่อแคปิตอล สุดท้ายฝ่ายเมืองหลวงเป็นผู้ชนะ ส่วนเขต 13 ถูกประกาศว่าถูกทำลายราบจนสิ้น ความจริงแล้วเขต 13 แอบหลบไปสร้างฐานใต้ดิน ซึ่งเป็นปมที่เฉลยในตอนท้ายของเรื่อง
หลังสงคราม แคปิตอลร่างสนธิสัญญาแห่งการทรยศ และสร้างมหกรรม Hunger Games ขึ้นเป็นบทลงโทษ เพื่อย้ำเตือนทุกเขตไม่ให้คิดกบฏอีก
กติกา Hunger Games เล่นกันอย่างไร
ทุกปี แต่ละเขตต้องจับฉลากส่งเยาวชนอายุ 12 ถึง 18 ปี เป็นชาย 1 คนและหญิง 1 คน เรียกว่า บรรณาการ (tribute) รวมทั้งหมด 24 คน พิธีจับฉลากนี้เรียกว่า การคัดเลือก (reaping)
บรรณาการทั้ง 24 คนจะถูกส่งเข้าสังเวียนกลางแจ้งขนาดใหญ่ แล้วต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดจนเหลือผู้ชนะเพียงคนเดียว ทั้งหมดถ่ายทอดสด บังคับให้คนทั้งประเทศดู ผู้ที่รอดชีวิตจะได้เป็นแชมป์ ได้รางวัล บ้านและอาหารเลี้ยงดูไปตลอดชีวิต
ทุกครบรอบ 25 ปี จะมีการจัดแบบพิเศษที่เรียกว่า ควอเตอร์เควลล์ (Quarter Quell) ซึ่งเพิ่มกติกาโหดกว่าเดิม ครั้งที่หนึ่งคือเกมครั้งที่ 25 ครั้งที่สองคือครั้งที่ 50 และครั้งที่สามคือครั้งที่ 75 รายละเอียดจะเล่าตามลำดับด้านล่าง
เล่มที่ 1 ตามไทม์ไลน์ The Ballad of Songbirds and Snakes
เรื่องราวแรกสุดตามลำดับเวลาเกิดขึ้นในเกมครั้งที่ 10 หรือราว 64 ปีก่อนเหตุการณ์ในไตรภาคต้นฉบับ ตอนนั้นเกมยังเป็นรายการที่คนไม่ค่อยสนใจ ไม่มีความอลังการแบบยุคหลัง
ตัวเอกคือ คอริโอลานุส สโนว์ (Coriolanus Snow) วัย 18 ปี เด็กหนุ่มจากตระกูลเก่าที่ตกอับ เขาได้รับมอบหมายให้เป็นพี่เลี้ยงรุ่นแรกของเกม โดยดูแลบรรณาการสาวจากเขต 12 ชื่อ ลูซี เกรย์ แบร์ด (Lucy Gray Baird) นักร้องเร่ร่อนจากคณะที่เรียกว่า เดอะ โคฟวี (The Covey)
ลูซี เกรย์เอาชนะเกมด้วยเสน่ห์และไหวพริบ ก่อนจะหายตัวไปในป่าหลังความสัมพันธ์กับสโนว์พังทลาย
เล่มนี้อธิบายว่าสโนว์กลายเป็นคนเย็นชาและกระหายอำนาจได้อย่างไร ทำได้แม้กระทั่งหักหลังเพื่อนร้ก จนต่อมาเขาไต่เต้าขึ้นเป็นประธานาธิบดีผู้โหดเหี้ยม นอกจากนี้บทเพลงของลูซี เกรย์ยังถูกส่งต่อในเขต 12 และกลับมามีบทบาทสำคัญอีกครั้งในเรื่องของรุ่นหลาน
เล่มที่ 2 ตามไทม์ไลน์ Sunrise on the Reaping
ภาคใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้าโรง เล่าเหตุการณ์เกมครั้งที่ 50 ซึ่งก็คือควอเตอร์เควลล์ครั้งที่สอง เกิดขึ้นราว 24 ปีก่อนไตรภาคต้นฉบับ กติกาพิเศษของปีนั้นคือ เพิ่มจำนวนบรรณาการเป็นสองเท่า แต่ละเขตต้องส่งถึง 4 คน รวมทั้งสนามมีบรรณาการมากถึง 48 คน
ตัวเอกคือ เฮย์มิตช์ อะเบอร์นาธี (Haymitch Abernathy) เด็กหนุ่มวัย 16 ปีจากเขต 12 คนเดียวกับที่ต่อมากลายเป็นพี่เลี้ยงขี้เหล้าของแคตนิสในไตรภาค เฮย์มิตช์เอาชนะเกมด้วยการใช้สนามพลังที่ขอบสังเวียนสะท้อนอาวุธกลับใส่คู่ต่อสู้ ซึ่งเป็นชัยชนะที่ทำให้แคปิตอลขายหน้า
ประธานาธิบดีสโนว์แก้แค้นด้วยการสั่งสังหารครอบครัวและคนรักของเฮย์มิตช์ หญิงสาวชื่อ เลนอร์ โดฟ (Lenore Dove) ซึ่งเป็นสมาชิกคณะโคฟวีเช่นกัน เหตุการณ์นี้อธิบายว่าทำไมเฮย์มิตช์ในไตรภาคจึงกลายเป็นคนโดดเดี่ยวและติดเหล้า เล่มนี้ยังมีตัวละครคุ้นเคยที่โผล่มาตอนยังหนุ่มสาว ทั้งเอฟฟี ทริงเก็ต, พลูทาร์ก, แมกส์, ไวเรส, บีที และพ่อแม่ของแคตนิสในวัยรุ่น
เล่มที่ 3 ตามไทม์ไลน์ The Hunger Games
มาถึงจุดเริ่มต้นของไตรภาคต้นฉบับ เหตุการณ์เกิดในเกมครั้งที่ 74 ตัวเอกคือ แคตนิส เอฟเวอร์ดีน (Katniss Everdeen) เด็กสาวเขต 12 ที่อาสาเข้าแข่งแทนน้องสาวตัวเองชื่อพริม ที่ถูกจับฉลากได้
แคตนิสเข้าสนามคู่กับ พีต้า เมลลาร์ก (Peeta Mellark) เด็กหนุ่มลูกชายคนทำขนมปัง เมื่อเหลือสองคนสุดท้ายเป็นคนจากเขตเดียวกัน ทั้งคู่ขู่จะกินผลเบอร์รีมีพิษพร้อมกันเพื่อไม่ให้มีผู้ชนะ สุดท้ายแคปิตอลยอมถอยและประกาศให้มีผู้ชนะสองคนเป็นครั้งแรก การกระทำนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการขัดขืน และจุดชนวนความไม่พอใจไปทั่วทุกเขต
เล่มที่ 4 ตามไทม์ไลน์ Catching Fire
หนึ่งปีถัดมาคือเกมครั้งที่ 75 ซึ่งเป็นควอเตอร์เควลล์ครั้งที่สาม กติกาพิเศษปีนี้คือ เรียกตัวบรรณาการจากกลุ่มแชมป์เก่าของแต่ละเขตกลับเข้าสังเวียนอีกครั้ง เป้าหมายที่แท้จริงของสโนว์คือกำจัดแคตนิส ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านไปแล้ว
แคตนิสและพีต้าจึงต้องกลับเข้าสนามพร้อมแชมป์รุ่นพี่ แต่เบื้องหลังมีแผนลับของกลุ่มกบฏที่ช่วยพาแคตนิสหนีออกจากสังเวียนได้สำเร็จ ก่อนเรื่องจะบานปลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบ
เล่มที่ 5 ตามไทม์ไลน์ Mockingjay
เล่มสุดท้ายไม่ใช่การแข่งเกมแล้ว แต่เป็นสงครามปฏิวัติเต็มตัว เขต 13 ที่เคยถูกประกาศว่าถูกทำลายโผล่กลับมาเป็นฐานบัญชาการของฝ่ายกบฏ และดึงแคตนิสขึ้นเป็นสัญลักษณ์การปฏิวัติในชื่อ ม็อกกิ้งเจย์ (Mockingjay)
สงครามจบลงด้วยการโค่นล้มแคปิตอล ประธานาธิบดีสโนว์ถูกจับ และมหกรรม Hunger Games ที่กินชีวิตเยาวชนมานานหลายสิบปีถูกยกเลิกในที่สุด เรื่องปิดฉากด้วยภาพพาเนมที่เริ่มต้นใหม่หลังผ่านความสูญเสียครั้งใหญ่
สรุปลำดับการอ่านและการดู
ถ้าอยากดูตามเหตุการณ์จริงในเรื่อง ให้เรียงลำดับแบบนี้ The Ballad of Songbirds and Snakes เกมครั้งที่ 10, Sunrise on the Reaping เกมครั้งที่ 50, The Hunger Games เกมครั้งที่ 74, Catching Fire เกมครั้งที่ 75 และปิดท้ายด้วย Mockingjay
แต่ถ้าเรียงตามลำดับที่หนังสือตีพิมพ์จริง จะเริ่มจากไตรภาคต้นฉบับสามเล่มแรกในปี 2551 ถึง 2553 แล้วค่อยตามด้วยภาคปฐมบทสองเล่มหลังในปี 2563 และ 2568 ส่วนหนังเรื่องใหม่ The Hunger Games: Sunrise on the Reaping คือหนังลำดับที่หกของแฟรนไชส์ ที่หยิบเรื่องของเฮย์มิตช์วัยหนุ่มมาเล่าบนจอใหญ่ และทำรายได้เปิดตัวแรงที่สุดในรอบกว่าสิบปี
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