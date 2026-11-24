อิหร่าน เฆี่ยนนักร้องหญิง 74 ครั้ง เซ่นร้องเพลง ใส่แขนกุด ไม่คลุมฮิญาบ
อิหร่านลงโทษเฆี่ยน ปาราสตู อาห์มาดี นักร้องหญิงชาวอิหร่าน พร้อมทีมงานอีก 4 คน คนละ 74 ครั้ง ที่เมืองกอม เมื่อเช้ามืดวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ต้นเรื่องมาจากคลิปที่เธอขึ้นร้องเพลงโดยไม่คลุมผม
มอสตาฟา นิลี ทนายความในคดี บอกกับเว็บไซต์ข่าวอัมเตดัดว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการเมืองกอมเรียกตัวทั้ง 5 คนไปรับโทษตั้งแต่เช้ามืด คนที่โดนพร้อมอาห์มาดีคือนักดนตรี 3 คน ได้แก่ โซเฮล ฟากีห์ นาซีรี, อามิน ตาเฮรี, อามีร์อาลี ปีร์เนีย และผู้จัดการแสดง โมห์เซน ลัชการี
นอกจากโทษเฆี่ยน ทุกคนยังถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศและห้ามทำงานด้านศิลปะอีกคนละ 2 ปี
ศาลอาญาจังหวัดกอมตัดสินคดีนี้ไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2569 สั่งลงโทษทีมงานรวม 9 คน ด้วยโทษชุดเดียวกันทั้งหมด ข้อหาที่ศาลใช้ไม่ใช่การไม่คลุมฮิญาบโดยตรง แต่เป็นการละเมิดศีลธรรมอันดีของประชาชน จากการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาผิดศีลธรรมทางออนไลน์
ถึงตอนนี้มีคนถูกเฆี่ยนไปแล้ว 5 คน ส่วนอีก 4 คนที่เหลือยังไม่รู้ว่าจะถูกเรียกตัวเมื่อไหร่ ทนายความไม่ได้พูดถึง
เรื่องทั้งหมดเริ่มจากคลิปที่อาห์มาดีปล่อยลงยูทูบเมื่อเดือนธันวาคม 2567 เธอสวมชุดเดรสแขนกุด ปล่อยผม และร้องเพลงร่วมกับนักดนตรีชาย ถ่ายทำกันที่คาราวานเซอไรเดย์เรกาชิน โบราณสถานใกล้เมืองกอม โดยไม่มีผู้ชมอยู่ในงาน
กฎหมายอิหร่านบังคับให้ผู้หญิงคลุมผมในที่สาธารณะ การปล่อยผมในคลิปจึงกลายเป็นคดี ส่วนกอมเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมชีอะห์ และเป็นที่ตั้งของสถาบันสอนศาสนาอิสลามหลายแห่ง หลังคลิปแพร่ออกไป ฝ่ายตุลาการสั่งปิดคาราวานเซอไรแห่งนั้นตามไปด้วย
คำพิพากษาเมื่อเดือนมิถุนายนถูกศาลอุทธรณ์จังหวัดกอมพิพากษายืน คดีจึงถึงที่สุด และนำมาสู่การเฆี่ยนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตอนที่คำตัดสินออกมา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกร้องให้อิหร่านเพิกถอนคำพิพากษาทันที โดยระบุว่าการเฆี่ยนคือการทรมาน พร้อมขอให้เลิกบังคับคลุมฮิญาบและเลิกลงโทษด้วยการทำร้ายร่างกาย
รัฐบาลชาติตะวันตกหลายประเทศประณามการเฆี่ยนครั้งนี้เช่นกัน ด้านอิหร่านปฏิเสธคำวิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอด และสวนกลับว่าชาติตะวันตกควรไปแก้ปัญหาในบ้านตัวเองก่อน
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อ้างอิงจาก: Al Jazeera , Euronews , Iran International