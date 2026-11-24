ช็อกแฟนลูกยาง! “บิค เตวียน” ประกาศ ยุติเล่นวอลเลย์บอล ผันตัวสู่โค้ชเต็มตัว
ช็อกแฟนลูกยาง! “เหงียน ถิ บิค เตวียน” บีหลังทีมชาติเวียดนาม ประกาศ ยุติเล่นวอลเลย์บอล ผันตัวสู่โค้ชให้กับสโมสรอย่างเต็มตัว
เรียกได้ว่าสะเทือนวงการวอลเลย์บอลของเวียดนาม หลังจากที่สื่อของเวียดนามรายงานว่า “เหงียน ถิ บิค เตวียน” มือตบตำแหน่งบีหลังประกาศยุติอาชีพนักกีฬาวอลเลย์บอลอย่างเป็นทางการ เพื่อผันตัวไปทำงานด้านการฝึกสอน ล่าสุดเธอเพิ่งเดินทางมาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศไทยร่วมกับสโมสรนิญบิ่ญ (Ninh Binh) เพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกกีฬาแห่งชาติเวียดนาม 2026 และกำลังปรับตัวเข้ากับบทบาทงานด้านเทคนิคได้ดี
ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บิค เตวียน สร้างอิทธิพลอย่างสูงต่อวงการวอลเลย์บอลหญิงเวียดนาม ผลงานที่น่าจดจำที่สุดคือการพาทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติไทย ผงาดคว้าแชมป์ศึกซี วี.ลีก (SEA V.League) 2025 ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ด้วยลูกตบที่ทรงพลัง ความสามารถในการทำคะแนนที่โดดเด่น และจิตวิญญาณการต่อสู้ที่มุ่งมั่น
อย่างไรก็ตาม หลังความสำเร็จในศึกซี วี.ลีก 2025 บิค เตวียน กลับไม่มีชื่อติดทีมชาติชุดลุยศึกชิงแชมป์โลก 2025 และตลอดปี 2026 แฟนกีฬาก็ไม่ได้เห็นเธอลงสนามทั้งในสีเสื้อสโมสรและทีมชาติอีกเลย ก่อนจะเริ่มปรากฏตัวในบทบาทเจ้าหน้าที่ทีมสโมสรนิญบิ่ญตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาล 2025 คอยดูแลสนับสนุนงานด้านเทคนิคและความเป็นอยู่ของทีม
การตัดสินใจอำลาสนามสร้างความเสียดายให้กับแฟนวอลเลย์บอลอย่างมาก เนื่องจากตลอดหลายปีที่ลงแข่งขัน บิค เตวียน โดดเด่นด้วยพลังการกระโดดที่ยอดเยี่ยม เกมรุกที่ดุดัน และลูกตบที่หนักหน่วงดุจสายฟ้า จนมีส่วนสำคัญช่วยยกระดับสถานะของวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามในเวทีระดับภูมิภาค
แม้จะไม่ได้ลงแข่งขันในสนามโดยตรงแล้ว แต่หลายคนคาดหวังว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาตลอดหลายปีจะช่วยให้บิค เตวียน สร้างคุณประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมให้กับสโมสรนิญบิ่ญในตำแหน่งใหม่ แฟนๆ ต่างหวังว่าเธอจะยังคงสร้างแรงบันดาลใจ ช่วยเหลือเหล่านักกีฬารุ่นใหม่ และมีส่วนช่วยพัฒนาวงการวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามต่อไปในอนาคต
ที่มา: THE THAO VAN HOA
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตู้เย็น ทีมเวียดนาม ถอนตัวชิงแชมป์โลก อ้างสาเหตุนี้ พิรุธหลบเลี่ยงตรวจเพศ วอลเลย์บอล
- บิค เตวียน โดนหลายทีมสโมสรร้องตรวจเพศ พิสูจน์หญิงแท้
- เปิดวาร์ป ‘เหงียน ถิ บิค เตวียน’ นักกีฬา เบอร์ 10 วอลเลย์บอลเวียดนาม คือใคร