สภาพห้อง ‘หนุ่มเมียนมา’ ฆ่าแฟนสาวยัดกระสอบ พบคราบเลือดทั่ว อ้างสาเหตุลงมือ
เปิดภาพห้องหนุ่มเมียนมา วัย 21 ปี ฆ่าหั่นศพแฟน 4 ส่วนยัดกระสอบทิ้งซอยลาดพร้าว พบคราบเลือดทั่วห้อง จนท. ยังไม่เชื่อผู้ต้องหากลับคำให้การ อ้างปวดท้องเสียชีวิตเอง
จากกรณีชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาบริเวณซอยลาดพร้าว 109 แยก 5 ทางเจ้าของที่จึงวานให้คนในพื้นที่ช่วยไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ เมื่อตรวจดูก็พบฟูกและกระสอบวางอยู่ พบชิ้นส่วนอวัยวะท่อนล่างของมนุษย์เพศหญิง จากการตรวจสอบเพิ่มเติมในบริเวณดังกล่าว เจ้าหน้าที่สามารถพบชิ้นส่วนร่างกายมนุษย์ถูกทิ้งกระจายอยู่รวมทั้งหมด 4 ส่วน
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เริ่มสืบสวนหาที่มาของชิ้นส่วนศพเพื่อติดตามตัวคนร้าย โดยพบเบาะแสสำคัญจากเลขที่พัสดุที่ติดอยู่บนถุงกระสอบ จากนั้นสแกนตรวจสอบเส้นทางการจัดส่งจนยืนยันได้ว่าพัสดุชิ้นดังกล่าวถูกส่งมาที่อพาร์ตเมนต์หรือห้องเช่าแห่งหนึ่งในละแวกนั้น
เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในที่พักย้อนหลังจึงพบหลักฐานชิ้นสำคัญเป็นภาพของ นายเบยา ชายชาวเมียนมา วัย 21 ปี กำลังแบกกระสอบและถุงซึ่งตรงกับของที่พบในกองขยะ นำออกจากห้องพักไปทิ้งที่กองขยะซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20 เมตร
นอกจากนี้ กล้องยังจับภาพนายเบยาขณะลำเลียงชิ้นส่วนอื่น ๆ ใส่ตะกร้าสีชมพูและถุงสีแดงไปทิ้งเพิ่มอีก 2 รอบ โดยรอบสุดท้ายเป็นส่วนศีรษะ หลังจากนำไปทิ้งแล้ว นายเบยาได้เดินกลับห้องด้วยสีหน้าท่าทางเรียบเฉย
ต่อมา พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ได้เข้าตรวจสอบห้องพักจุดเกิดเหตุซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 3 ของอาคาร เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือและแสงตรวจจับพิเศษตรวจสอบ แม้จะดูเหมือนมีการทำความสะอาดห้องไปแล้ว แต่เมื่อส่องแสงพิเศษกลับพบสารคัดหลั่งและคราบเลือดกระเด็นอยู่ทั่วทั้งห้อง โดยพบหนาแน่นที่สุดภายในห้องน้ำ
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก มงคล ทองคำ แชร์ภาพห้องพักจุดเกิดเหตุ โดยที่ประตูหน้าห้องปรากฏเลข 311
จากการตรวจสอบประวัติ ทั้งผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเป็นสามีภรรยากัน สัญชาติเมียนมา และเดินทางเข้ามาทำงานในโรงงานขนมปังอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมาเช่าห้องพักแห่งนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เป็นเวลาประมาณ 4 เดือน
ทั้งคู่ไปทำงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน และเลิกเวรกลับมาถึงห้องพักพร้อมกันในเช้าวันที่ 17 พฤศจิกายน ช่วงเวลาประมาณ 07.00-08.00 น. ซึ่งหลังจากวันดังกล่าว ทางโรงงานแจ้งว่าฝ่ายชายไม่ได้กลับไปทำงานอีกเลย ขณะที่ฝ่ายหญิงเคยคุยกับเพื่อนช่วงวันที่ 14-15 พฤศจิกายนว่าไม่สบาย ก่อนจะขาดการติดต่อไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า สภาพศพถูกหั่นแยกออกเป็น 4 ส่วน และมีพฤติการณ์พยายามทำลายเอกลักษณ์บุคคลเพื่อไม่ให้สืบหาได้ว่าผู้ตายเป็นใคร โดยการเลาะและหั่นทำลายผิวหนังบริเวณปลายนิ้วมือข้างซ้าย ตัดข้อมือขวาหายไป ซึ่งปัจจุบันยังหาชิ้นส่วนมือขวาไม่พบ รวมทั้งใช้ของมีคมเฉือนและปาดเนื้อ บริเวณน่อง แขน ใบหู รวมถึงบริเวณทวารหนัก ส่วนอวัยวะภายในและหัวใจหายไปยังค้นหาไม่พบ
หลังถูกจับกุม นายเบยาให้การรับสารภาพว่าหลังเลิกงานกลับมาถึงห้องเกิดความโมโหที่ภรรยาไม่ยอมหุงข้าวให้กินจนเกิดการทะเลาะวิวาทและพลั้งมือบีบรัดคอภรรยาจนเสียชีวิต ก่อนเริ่มลงมือหั่นศพแล้วแพ็กชิ้นส่วนใส่ถุงและนำไปทยอยทิ้งขยะ ส่วนหัวใจและอวัยวะภายในนั้น อ้างว่าได้กดชักโครกทิ้งไปจนหมดแล้ว
ในเวลาต่อมา นายเบยากลับคำให้การ อ้างว่าตนไม่ได้เป็นคนฆ่าภรรยา แต่ฝ่ายหญิงเสียชีวิตเองจากอาการปวดท้องรุนแรง สาเหตุที่ต้องหั่นศพและนำไปทิ้งนั้น อ้างว่าเป็นเพราะกลัวว่าญาติของภรรยาจะรู้เรื่อง
างตำรวจยืนยันว่าไม่ปักใจเชื่อคำกล่าวอ้างดังกล่าว เนื่องจากสภาพศพมีร่องรอยการถูกทำร้ายชัดเจน และเตรียมใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ความจริงต่อไป
ภาพจาก Facebook : มงคล ทองคำ
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