รู้ตัวแล้ว! ทนายตั้ม เปิดหน้า ชายบุกปาน้ำปลาร้าใส่ หนึ่งในทีมงาน ‘กันจอมพลัง’
รู้ตัวแล้ว! ทนายตั้ม เปิดหน้า ชายบุกปาน้ำปลาร้าใส่ ปรากฎภาพเป็น หนึ่งในทีมงาน ‘กันจอมพลัง’ ลั่น วิธีสกปรก
จากกรณีที่เกิดเหตุชุลมุนบริเวณหน้า สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา (24 พ.ย. 69) เกิดเหตุ ชายบุกปาน้ำปลาร้า ใส่ ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด ขณะกำลังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ต่อมา ทนายตั้ม ได้เคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊ก ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ระบุว่า “กระจอกชิบหายเอาเด็กกระโหลกมารอบกัด กะให้มีช็อตเหมือนทนายธรรมราช มึงลดฟอร์มกุไม่ได้หรอก กุไวปานวอก”
ล่าสุด ทนายตั้ม ษิทรา เคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากรู้ตัว ชายบุกปาน้ำปลาร้า ใส่ที่หน้าสน.สุทธิสาร แล้ว พบว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของ กันจอมพลัง “ไม่คิดเลยว่าทีมงานกันจอมพลังจะใช้วิธีสกปรกแบบนี้ ถ้ากุไม่มีวิชาป่านนี้โดนน้ำปลาร้าไปแล้ว #ท็อปจอมพลัง”
ขณะที่ทางเพจ ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้โพสต์ภาพเทียบระหว่าง ชายบุกปาน้ำปลาร้า ใส่ ทนายตั้ม กับภาพหมู่ทีมงานกันจอมพลัง พบชายทั้ง 2 รายมีหน้าตาละม้ายคล้ายคลึงกัน พร้อมระบุแคปชั่นประกอบว่า “เอ้า! คนที่บุกไปปาน้ำปลาร้าที่ สน.สุทธิสาร เป็นทีมงานของกัน จอมพลังช่วยสู้จริงเหรอ? ถ้าเป็นแบบนั้นก็เสียภาพคนทำดี ช่วยเหลือสังคมไม่น้อยเลยนะ ไม่พอใจแค่ไหนก็ไม่ควรทำตัวอันธพาลแบบนี้”
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อ้างอิงจาก : FB ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ, ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ