ด่วน! ชายบุกปาน้ำปลาร้าใส่ “ทนายตั้ม” ที่ สน.สุทธิสาร ระหว่างพาคู่กรณี กัน จอมพลัง แถลง
เกิดเหตุวุ่นวายที่สถานีตำรวจนครบาลสุทธิสาร วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2569 เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งบุกปาน้ำปลาร้าใส่ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” ระหว่างเดินทางมาที่ สน.สุทธิสาร พร้อมคู่กรณีของ กัน จอมพลัง เพื่อให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน
เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดของ Amarin News ชายคนหนึ่งเข้ามาปาน้ำปลาร้าใส่ทนายตั้มอย่างกะทันหัน ท่ามกลางสื่อมวลชนและผู้ที่อยู่บริเวณสถานีตำรวจ
หลังเกิดเหตุ ทนายตั้มโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “กระจอกชิบหาย เอาเด็กกะโหลกมารอบกัด กะให้มีช็อตเหมือนทนายธรรมราช มึงลดฟอร์มกูไม่ได้หรอก กูไวปานวอก”
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าชายที่ก่อเหตุเป็นใคร มีความเกี่ยวข้องกับฝ่ายใด หรือได้รับมอบหมายจากบุคคลอื่นตามที่ทนายตั้มตั้งข้อสังเกตหรือไม่
ก่อนหน้านี้ช่วงเช้าวันเดียวกัน ทนายตั้มโพสต์ถึงบุคคลที่เรียกว่า “พี่เอก” โดยระบุว่าเป็นเจ้าของตึกพาราแม็กซ์ ซึ่งมีข้อพิพาทกับ กัน จอมพลัง และบุคคลชื่อจิมมี่ เรื่องค่าเช่าตึกในฝั่งกัมพูชา
ทนายตั้มอ้างว่า พี่เอกเคยนำข้อมูลมาให้ตน และได้พาไปให้ข้อมูลกับตำรวจไซเบอร์และกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI แล้ว พร้อมระบุว่าเมื่อ 2 วันก่อน พี่เอกโทรมาเล่าว่ามีบุคคลที่อ้างว่าเป็นคนของกัน จอมพลัง ติดต่อมาขอคืนเงินและขอให้ยุติการนำเรื่องออกสื่อ
ต่อมาวันนี้มีรายงานว่า ตำรวจ สน.สุทธิสาร จับผู้ต้องหา 2 คนในคดีที่ กัน จอมพลัง แจ้งความ โดยฝ่ายกันกล่าวหาว่ามีการข่มขู่เรียกเงินและสร้างหลักฐานเพื่อเรียกทรัพย์ ขณะที่ฝ่ายคู่กรณีและทนายความให้ข้อมูลอีกด้านว่า การนัดพบเกี่ยวข้องกับการชำระเงินค่าเช่าที่ค้างอยู่
หลังเกิดความเคลื่อนไหว ทนายตั้มโพสต์ว่า “กำลังไปช่วยพี่เอกที่สน.ครับ” ก่อนเดินทางมาที่ สน.สุทธิสาร และถูกชายหนุ่มปาน้ำปลาร้าใส่ระหว่างเตรียมให้ข้อมูลต่อสื่อ
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุและเหตุผลของการปาน้ำปลาร้ายังอยู่ระหว่างตรวจสอบ หากตำรวจหรือผู้เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม จะรายงานความคืบหน้าต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- งานเข้า! แจ็ก แปปโฮ ยันรู้จัก ‘กัน จอมพลัง’ แค่ผิวเผิน เข้า DSI แจงบริจาคเงินแสนให้มูลนิธิฯ
- ด่วน! รวบ 2 ผู้ต้องหารีดเงิน กัน จอมพลัง 2.5 แสน ซ้อเปาแฉอีกมุม ปมค้างค่าเช่าตึกปอยเปต
- เฉลยแล้ว “พี่เอก” คือใคร? ทนายตั้มเปิดปมโยง “กัน จอมพลัง” พาให้ข้อมูล DSI แล้ว ก่อนพลิกเจอคดีรีดทรัพย์
ภาพจาก