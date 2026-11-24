หลานชายผู้ก่อตั้ง Bvlgari สู่แบรนด์หรูระดับโลก เสียชีวิตวัย 89 ปี
เปาโล บุลการี (Paolo Bulgari) นักออกแบบเครื่องประดับและนักธุรกิจชาวอิตาลี ทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูลผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องประดับหรู Bvlgari (บุลการี) เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ด้วยวัย 89 ปี โดยครอบครัวเป็นผู้ประกาศข่าวการเสียชีวิต พร้อมยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักอัญมณีผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค ผู้มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนธุรกิจเครื่องประดับของครอบครัวให้กลายเป็นแบรนด์ลักชัวรีระดับโลก
เปาโลเกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2480 ที่กรุงโรม เป็นลูกชายของจอร์โจ บุลการี (Giorgio Bulgari) และเป็นหลานชายของโซติริออส วูลการิส (Sotirios Voulgaris) ช่างเครื่องเงินชาวกรีกผู้ก่อตั้งแบรนด์ Bvlgari ในปี 1884 หรือ พ.ศ. 2427
จุดเริ่มต้นของ Bvlgari มาจากร้านเครื่องเงินขนาดเล็กในกรุงโรม หลังโซติริออสอพยพจากหมู่บ้านพารามีเทีย ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรีซ มาตั้งรกรากในอิตาลี และเริ่มทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องเงิน ก่อนพัฒนาสู่ร้านเครื่องประดับหรูบนถนน Via Condotti ซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของแบรนด์
ชื่อแบรนด์ Bvlgari ที่สะกดด้วยตัว V แทน U มาจากการใช้รูปแบบตัวอักษรละตินโบราณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและศิลปะของกรุงโรม
เปาโลเริ่มเข้ามาทำงานในธุรกิจครอบครัวเมื่อปี 1960 หลังเคยศึกษาด้านกฎหมาย โดยทำงานร่วมกับพ่อและมุ่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับอัญมณี โดยเฉพาะการคัดเลือกและประเมินคุณภาพพลอยสี จนได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีชั้นนำคนหนึ่งของวงการ
ในช่วงเวลานั้น เครื่องประดับหรูจากฝรั่งเศสส่วนใหญ่นิยมใช้เพชรและแพลทินัมเป็นองค์ประกอบหลัก แต่ Bvlgari เลือกสร้างเอกลักษณ์ด้วยอัญมณีสีสันสดใส การจับคู่พลอยหลากสี ทองคำสีเหลือง และตัวเรือนขนาดใหญ่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะและสถาปัตยกรรมโรมันโบราณ
รูปแบบเครื่องประดับเช่นนี้กลายเป็นภาพจำของ Bvlgari และได้รับความนิยมในกลุ่มนักแสดงฮอลลีวูด รวมถึงบุคคลมีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ เอลิซาเบธ เทย์เลอร์ (Elizabeth Taylor) โซเฟีย ลอเรน (Sophia Loren) และออเดรย์ เฮปเบิร์น (Audrey Hepburn) ก่อนขยายฐานลูกค้ามาถึงคนดังรุ่นใหม่อย่างเซนเดยา (Zendaya)
ต่อมาในปี 1984 เปาโลขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัท Bvlgari โดยทำงานร่วมกับนิโคลา บุลการี (Nicola Bulgari) น้องชาย และฟรานเชสโก ตราปานี (Francesco Trapani) หลานชาย เพื่อขยายธุรกิจออกจากอิตาลีไปยังตลาดต่างประเทศ
ภายใต้การบริหารของครอบครัว Bvlgari ขยายสาขาไปยังเมืองสำคัญ เช่น นิวยอร์ก ปารีส เจนีวา และมอนติคาร์โล พร้อมต่อยอดจากเครื่องประดับไปสู่นาฬิกา น้ำหอม เครื่องหนัง และธุรกิจโรงแรมหรู ทำให้ชื่อ Bvlgari เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมสินค้าหรูมากกว่าเครื่องประดับเพียงประเภทเดียว
กระทั่งปี 2011 ครอบครัวบุลการีตัดสินใจขายหุ้นที่มีอำนาจควบคุมกิจการให้กับ LVMH กลุ่มบริษัทสินค้าหรูจากฝรั่งเศส เจ้าของแบรนด์ Louis Vuitton และ Christian Dior ด้วยมูลค่าข้อตกลงราว 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นการสิ้นสุดการบริหารกิจการภายใต้อำนาจควบคุมโดยตรงของครอบครัว หลังดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 120 ปี
แม้จะขายหุ้นควบคุมกิจการแล้ว เปาโลยังคงเกี่ยวข้องกับงานออกแบบเครื่องประดับชั้นสูงของ Bvlgari โดยให้ความสำคัญกับการคัดเลือกอัญมณีและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักออกแบบรุ่นใหม่
นอกเหนือจากธุรกิจเครื่องประดับ ในปี 2019 เปาโลและภรรยาร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิ Paolo Bulgari Foundation เพื่อสนับสนุนการศึกษาและฝึกอาชีพให้แก่เยาวชนจากชุมชนที่ขาดโอกาสในพื้นที่รอบกรุงโรม โดยเจ้าตัวเคยกล่าวถึงรากฐานของครอบครัวซึ่งเริ่มต้นจากการอพยพย้ายถิ่นฐาน ก่อนสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จ
ภายหลังการเสียชีวิต เบอร์นาร์ด อาร์โนลต์ (Bernard Arnault) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LVMH กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวบุลการี พร้อมยกย่องว่าเปาโลมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของแบรนด์ และมีส่วนรักษาเอกลักษณ์ความเป็นอิตาลี รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงโรมไว้ในผลงานเครื่องประดับ
ครอบครัวกำหนดพิธีศพของเปาโล บุลการี ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 ณ มหาวิหาร Santa Croce in Gerusalemme กรุงโรม ประเทศอิตาลี
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