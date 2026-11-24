งานวิจัยเผย กินดาร์กช็อกโกแลตวันละ 3 ชิ้น เพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ แม้ไม่ออกกำลังกายเพิ่ม
งานวิจัยญี่ปุ่นเผยผู้สูงวัยกินดาร์กช็อกโกแลตวันละ 3 ชิ้น นาน 16 สัปดาห์ ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เฉลี่ย 210 กรัม แม้ไม่ออกกำลังกายเพิ่ม แต่ย้ำชัดยังใช้แทนเวทเทรนนิ่งไม่ได้
พออายุมากขึ้น ร่างกายก็ค่อยๆ สูญเสียมวลกล้ามเนื้อจนเดินเหินหรือทรงตัวลำบากขึ้น ยิ่งผู้สูงวัยที่ไม่สะดวกออกกำลังกายยิ่งน่าเป็นห่วง แต่ล่าสุดมีงานวิจัยจากญี่ปุ่นออกมาเล่าเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับของกินใกล้ตัว ดาร์กช็อกโกแลตที่มีโกโก้สูง เพราะแค่กินวันละ 3 ชิ้น รวม 15 กรัม ติดต่อกัน 16 สัปดาห์ กลับพบว่ามวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ยราว 210 กรัม ส่วนกลุ่มที่กินคู่กับนมเสริมโปรตีน มวลกล้ามเนื้อพุ่งขึ้นเฉลี่ย 250 กรัม โดยไม่ต้องเข้าโปรแกรมออกกำลังกายเพิ่มเลย
งานวิจัยชิ้นนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท Meiji มหาวิทยาลัย Hokkaido Information University และเมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ทีมวิจัยชวนผู้สูงอายุวัย 60–79 ปี จำนวน 240 คน ที่อาศัยอยู่ในซัปโปโรกับพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมทดลองนาน 16 สัปดาห์ (นำมาวิเคราะห์ผลจริงตามเกณฑ์ 219 คน) โดยสุ่มแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก 76 คน ใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้กินอะไรเพิ่ม กลุ่มที่สอง 72 คน กินดาร์กช็อกโกแลตที่มีโกโก้อย่างน้อย 70% วันละ 3 ชิ้น รวม 15 กรัม ซึ่งให้สารโพลีฟีนอลจากโกโก้ราว 381 มิลลิกรัม ส่วนกลุ่มที่สาม 71 คน กินช็อกโกแลตแบบเดียวกันคู่กับนมเสริมโปรตีนวันละ 200 มิลลิลิตร ที่ให้โปรตีนประมาณ 14.8 กรัม ทุกคนใช้ชีวิตตามปกติไม่มีการบังคับออกกำลังกายเสริม
พอครบ 16 สัปดาห์ ผลลัพธ์ทำเอาหลายคนตาลุก กลุ่มที่กินดาร์กช็อกโกแลตอย่างเดียวมีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 210 กรัม ส่วนกลุ่มที่กินคู่กับนมเสริมโปรตีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 250 กรัม แถมกลุ่มหลังยังเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ครบสัปดาห์ที่ 8 ด้วย เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินอะไรเพิ่ม ทั้งสองกลุ่มมีมวลกล้ามเนื้อโครงร่างดีกว่าอย่างชัดเจน แม้กลุ่มที่กินคู่กับนมจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า แต่เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายกลับไม่ได้ต่างกันแต่อย่างใด
ทำไมโกโก้ถึงมาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อได้ ทีมวิจัยมองไปที่สารโพลีฟีนอลในโกโก้ ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่อาจมีส่วนช่วยเรื่องหลอดเลือด ลดการอักเสบ และดูแลการทำงานของเซลล์ ส่วนโปรตีนจากนมก็ช่วยซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้ออยู่แล้ว ทว่านักวิจัยก็ยอมรับตรงๆ ว่ายังพิสูจน์กลไกแบบเป๊ะๆ ไม่ได้ว่าโพลีฟีนอลเข้าไปเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยวิธีไหน ต้องรอศึกษาต่อเรื่องปริมาณกับสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป
เหตุผลที่ญี่ปุ่นจริงจังกับเรื่องนี้มาก เพราะในปี 2025 ญี่ปุ่นมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปสูงถึง 29.4% ของประเทศ โดยเฉพาะเมืองซัปโปโรบนเกาะฮอกไกโดที่หน้าหนาวหิมะตกหนัก ถนนลื่นจนผู้สูงวัยออกไปเดินเล่นข้างนอกลำบาก การหาตัวช่วยด้านอาหารที่กินง่ายในชีวิตประจำวันจึงกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศ
แต่ช้าก่อน อย่าเพิ่งเหมาช็อกโกแลตมาตุนเต็มตู้เย็นแล้วโยนดัมเบลทิ้ง เพราะงานวิจัยนี้ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง ทั้งการที่เป็นการทดลองแบบเปิดเผยที่ผู้เข้าร่วมรู้ว่าตัวเองกินอะไร แถมยังได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทในกลุ่ม Meiji จึงต้องรอทีมวิจัยอิสระมาทดลองซ้ำเพื่อยืนยันผลอีกที
ที่สำคัญคือผลลัพธ์นี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยเบื้องต้น ไม่ได้แปลว่าทุกคนกินแล้วกล้ามจะขึ้น 210 กรัมเท่ากันหมด รวมถึงยังยืนยันไม่ได้ว่าช็อกโกแลตจะช่วยป้องกันหรือรักษาภาวะกล้ามเนื้อน้อย (Sarcopenia) ในระยะยาวได้จริง
ใครที่อยากลองกินตาม ต้องดูให้ดีว่าในงานวิจัยใช้ดาร์กช็อกโกแลตที่มีโกโก้อย่างน้อย 70% กินแค่วันละ 15 กรัมเท่านั้น ไม่ใช่ช็อกโกแลตนมหวานเจี๊ยบทั่วไป เพราะช็อกโกแลตมีทั้งพลังงาน ไขมัน และน้ำตาล กินเพลินเกินพอดีอาจได้น้ำหนักกับน้ำตาลแถมมาแทน สำหรับผู้สูงวัยที่เป็นเบาหวาน ต้องคุมน้ำหนัก หรือมีโรคประจำตัวหลายอย่าง ควรอ่านฉลากให้ถี่ถ้วนพร้อมปรึกษาแพทย์หรือนักกำหนดอาหารก่อนเสมอ
ท้ายที่สุด การดูแลกล้ามเนื้อผู้สูงวัยให้แข็งแรงระยะยาวยังต้องอาศัยวิธีพื้นฐานที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง ทั้งการกินโปรตีนคุณภาพดีให้เพียงพออย่างปลา ไข่ เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เต้าหู้ และผลิตภัณฑ์นม ควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อแบบแรงต้านง่ายๆ เช่น การลุกนั่งจากเก้าอี้หรือดึงยางยืด พยายามขยับร่างกายระหว่างวันไม่นั่งแช่นานๆ กินอาหารให้ครบหมู่ หากเริ่มรู้สึกว่าลุกจากเก้าอี้ลำบาก เดินช้าลง หรือหกล้มบ่อย ควรรีบปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดเพื่อวางแผนดูแลอย่างปลอดภัย