รายได้ The Hunger Games: Sunrise on the Reaping เปิดตัว 224 ล้านดอลลาร์ ทุบสถิติหนังภาคต่อ
ภาคก่อนหน้าอย่าง The Ballad of Songbirds and Snakes เคยโดนแฟน ๆ บ่นว่าอืดและไม่มีใครให้เอาใจช่วย พอมาถึงภาคนี้ ฮังเกอร์เกมส์กลับมายืนบนยอดบ็อกซ์ออฟฟิศอีกครั้งแบบไม่ต้องออกแรงมาก
รายได้ The Hunger Games: Sunrise on the Reaping หรือชื่อไทยว่า เดอะ ฮังเกอร์เกมส์ รุ่งอรุณเกมล่าเกม เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 ทำเงินทั่วโลกไปแล้ว 224.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือทำได้ 119.3 ล้านดอลลาร์ใน 3 วัน ขึ้นอันดับ 1 ของสัปดาห์ นับเป็นการเปิดตัวที่ดีที่สุดของประเภทหนังภาคต่อ นับตั้งแต่ Rogue One เมื่อปี 2559 ซึ่งเป็นหนังภาคก่อนหน้าของจักรวาล Star Wars
ก่อนถึงสุดสัปดาห์จริง หนังเก็บรอบพรีวิวไปแล้ว 21 ล้านดอลลาร์ และวันแรกวันเดียวทำได้ 56 ล้านดอลลาร์ เทียบกับทุนสร้าง 150 ล้านดอลลาร์ แปลว่าแค่ 3 วันก็คืนทุนสร้างไปแล้วราว 1.5 เท่า ยังไม่นับค่าการตลาด
คนไทยได้ดูก่อนอเมริกา 1 วัน หนังเข้าโรงในไทยวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 ทั้งระบบปกติและระบบพิเศษ โดยสหมงคลฟิล์มร่วมกับเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จัดรอบปฐมทัศน์ Thailand 50th Hunger Games ที่พารากอน ซีนีเพล็กซ์ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน แปลงโรงหนังทั้งชั้นเป็นอาณาจักรแคปิตอล และนอกจากซับไทยกับพากย์ไทยแล้ว ยังมีตัวอย่างเสียงอีสานให้ดูด้วย
เรื่องย่อแบบไม่สปอยล์ หนังพาย้อนไปก่อนเหตุการณ์ในภาคแรก 24 ปี เล่าเรื่องเฮย์มิตช์ อะเบอร์นาธี ตอนอายุ 16 ปี เด็กหนุ่มจากเขต 12 ที่ถูกเลือกเข้าแข่งฮังเกอร์เกมส์ครั้งที่ 50 ซึ่งเป็นปีพิเศษที่ทุกเขตต้องส่งบรรณาการเป็นสองเท่าของปีปกติ รวมแล้ว 48 ชีวิตจาก 12 เขต เฮย์มิตช์คนนี้คือคนเดียวกับที่วู้ดดี แฮร์เรลสัน เล่นเป็นพี่เลี้ยงขี้เมาของแคตนิสในภาคต้นฉบับ
คนที่รับบทเฮย์มิตช์วัยรุ่นคือ โจเซฟ ซาดา นักแสดงหนุ่มชาวออสเตรเลีย ซึ่งนี่คือผลงานฮอลลีวูดเรื่องแรกที่ทำให้คนทั้งโลกรู้จักเขา วิธีเตรียมตัวของเขาก็ตรงไปตรงมามาก คือไปนั่งดูซีรีส์ Cheers ที่แฮร์เรลสันเล่นไว้ 15 ตอน แล้วดูหนัง White Men Can Jump ซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อจับจังหวะการพูดและท่าทางของรุ่นพี่ ส่วนอีกคนที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันคือ แม็กเคนนา เกรซ ในบทเมย์ซิลี ดอนเนอร์ เจ้าของเข็มกลัดม็อกกิ้งเจย์คนแรก ทั้งสองคนมาร่วมเฟรมกันในฐานะตัวแทนเขต 12 สองคน
ฝั่งแคปิตอลคือส่วนที่แฟนหนังน่าจะกรี๊ดที่สุด ราล์ฟ ไฟนส์ รับบทประธานาธิบดีโคริโอลานัส สโนว์ ต่อจากโดนัลด์ ซัทเทอร์แลนด์และทอม บลายธ์ เกล็นน์ โคลส เล่นเป็นดรูซิลลา ซิกเคิล เจ้าหน้าที่คุมบรรณาการเขต 12 เคียแรน คัลกิน รับบทซีซาร์ ฟลิกเกอร์แมน พิธีกรรายการ ส่วนเอลล์ แฟนนิง มารับไม้ต่อบทเอฟฟี ทรินเก็ต และเจสซี เพลมอนส์ เล่นเป็นพลูตาร์ก เฮเวนสบี ในวัยหนุ่ม
ที่แฟนเก่ารอคือสามคนจากภาคต้นฉบับที่กลับมา วู้ดดี แฮร์เรลสัน ในบทเฮย์มิตช์วัยผู้ใหญ่ เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ และ จอช ฮัตเชอร์สัน กลับมาเป็นแคตนิสกับพีตาในช่วงท้ายเรื่อง
แต่เสียงวิจารณ์ไม่ได้เป็นไปทางเดียวกับรายได้ Rotten Tomatoes ให้คะแนนรวม 68% จากนักวิจารณ์ 191 คน คะแนนเฉลี่ย 6.6 เต็ม 10 ส่วน Metacritic อยู่ที่ 54 จาก 100 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มผสมผสาน ขณะที่คนดูรอบแรกกลับให้เกรด A ลบ
ช่องว่างระหว่างนักวิจารณ์กับคนดูเห็นได้ชัดจากตัวรีวิวเอง เดวิด รูนีย์ จาก The Hollywood Reporter ชมว่าเรื่องราวต้นกำเนิดของเฮย์มิตช์จับใจและชวนติดตามกว่าของสโนว์ในภาคก่อนมาก ส่วน แมตต์ โซลเลอร์ ไซตซ์ จาก RogerEbert.com ให้ 3 ดาวครึ่งจาก 4 และบอกว่านี่คือหนังที่ไม่โกหกคนดูรุ่นที่โตมากับเรื่องนี้
อีกฝั่ง ปีเตอร์ แบรดชอว์ จาก The Guardian ให้ดาวเดียวจากห้า เขียนว่าหนังไม่มีเหตุผลที่สร้าง นอกจากต้องการรีดรายได้จากฐานแฟน
ด้านแบรนดอน ยู จาก The New York Times มองว่าหนังทั้งอืดและคับแคบไปพร้อมกัน ส่วน โอลลี ริชาร์ดส์ จาก Empire ให้ 3 ดาว สรุปว่าเป็นเนื้อหาเบาเหมือนเชิงอรรถที่พยายามจะเป็นตั้งตัวเป็นบทหลัก
เบื้องหลัง The hunger game ยังเป็นทีมเดิม ฟรานซิส ลอว์เรนซ์ กลับมากำกับอีกครั้ง บทโดย บิลลี เรย์ และ ไมเคิล เลสลี จากนิยายของซูซาน คอลลินส์ ที่ออกวางขายเมื่อปี 2568 ดนตรีประกอบเป็นฝีมือ เจมส์ นิวตัน ฮาวเวิร์ด ซึ่งทำให้แฟรนไชส์นี้มาแล้ว 6 เรื่อง ความยาวหนัง 158 นาที ถ่ายทำที่สเปนและเยอรมนีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2568
ฮังเกอร์เกมส์เป็นแฟรนไชส์ที่ทำเงินสูงสุดของไลออนส์เกต และการเปิดตัวครั้งนี้ยังทำให้สตูดิโอมีหนังเปิดตัวสูงสุดอันดับ 5 ในประวัติศาสตร์บริษัท ตอนนี้หนังยังอยู่ในโรงทั่วไทย ทั้งซับไทยและพากย์ไทย
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