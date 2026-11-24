แห่ห่วง! ท่านอ่อง อาการทรุด-หัวใจเต้นเร็ว โซเดียมในเลือดต่ำ ทำกายภาพต่อเนื่อง
ภาพล่าสุด ‘ท่านอ่อง’ นพ.จักรีวัชร อาการทรุด-ความดันสูง อ่อนเพลียจากโซเดียมในเลือดต่ำ ล่าสุดทำกายภาพบำบัดต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 คุณณุช คนรัก ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดของ ท่านอ่อง นพ.จักรีวัชร วิวัชรวงศ์ หลังผ่าตัดเนื้องอกในสมองกับทีมแพทย์ที่ประเทศมาเลเซีย ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
“4 วันที่ผ่านมา คุณหมออ่องมีอาการทรุด เนื่องจากความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว รับประทานอาหารได้น้อย ปัสสาวะบ่อย อ่อนเพลีย ขาทรุด หมดแรง รวมถึงมีอาการกระสับกระส่ายและพูดจาสับสนไม่เป็นคำ
ทีมแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ (Hyponatremia) จึงต้องพักแพลน radiation therapy ไปอีก 4 อาทิตย์ เพื่อพักเยื่อสมองก่อนดำเนินการรับการฉายรังสีค่ะ ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ นำโดย Dr. Regunath Kandasamy ได้รักษาติดตามอาการดังนี้
การตรวจสมองหลังผ่าตัด: ได้รับการตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง (Brain MRI) เมื่อครบ 3 สัปดาห์หลังการผ่าตัด ซึ่งผลตรวจอยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นที่น่าพอใจ เช่นเดียวกับระดับ Cortisol ค่ะ
การปรับสมดุล Sodium : มีการเจาะเลือดติดตามค่าทุก 4 ชั่วโมง ร่วมกับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (IV) และยารักษาภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ โดยทีมแพทย์ดำเนินการปรับเพิ่มระดับโซเดียมอย่างค่อยเป็นค่อยไปและระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับเกลือแร่เร็วเกินไปค่ะ
ขณะนี้คุณหมออ่องยังคงพักฟื้นและอยู่ภายใต้การเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดภายในโรงพยาบาล
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณหมออ่องพักอยู่ที่ รพ. ทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของ Datin Paduka Dr. Tunku Nor Taayah แม้ร่างกายจะยังมีความอ่อนเพลียอยู่บ้าง แต่คุณหมอยังคงมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนด้วยรอยยิ้มและกำลังใจที่เข้มแข็งเสมอมา
ในโอกาสนี้ คุณหมออ่องขอแบ่งปันภาพถ่ายและวิดีโอในช่วงกว่า 3 สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ ขอขอบคุณกำลังใจและความห่วงใยที่ส่งมาให้คุณหมออย่างต่อเนื่องนะคะ”
ก่อนหน้านี้ ท่านอ่องออกมาแจ้งว่าตนป่วยเป็นโรค Neurofibromatosis Type 2 (NF2) ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดเนื้องอกในระบบประสาท เคยผ่าตัดมามากกว่า 10 ครั้ง รวมทั้งฉายรังสีและการรักษาเนื้องอกด้วยวิธีอื่น ๆ จากนั้นเดือนกันยายน ต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วน เพราะมีอาการสมองบวม ความดันโลหิตสูงผิดปกติ และพูดไม่ออก
กระทั่ง 27 ตุลาคม 2569 ท่านอ่องเนื้องอกในสมองออกได้ 2 ก้อนโดยทีมศัลยแพทย์ที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งการผ่าตัดเป็นไปด้วยดี
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