ใครจะเชื่อ! ซุปตาร์เกาหลีสุดฮอต เผยเป็นไขมันพอกตับ ทั้งที่หุ่นล่ำซิกแพ็กแน่น
ใครจะเชื่อ! “เรน” เผยเป็นไขมันพอกตับ ผ่านรายการดังเกาหลีใต้ ทั้งที่หุ่นล่ำ กล้ามชัด ซิกแพ็กแน่น สาเหตุทำแฟนๆ อึ้ง
ทำเอาแฟนๆ ตกใจไปตามๆ กัน เมื่อซุปตาร์เกาหลี “เรน” (RAIN) หรือ จอง จีฮุน นักร้องและนักแสดงหนุ่มหุ่นล่ำ ออกมาเผยว่าตัวเองมีภาวะไขมันพอกตับ ทั้งที่มีรูปร่างกำยำและซิกแพ็กชัดเป๊ะ โดยเจ้าตัวเตรียมไปร่วมรายการ ‘Ttimanamyeon’ (Whenever Possible) ทางช่อง SBS ซึ่งจะออกอากาศคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน เวลา 21.00 น. พร้อมกับนักแสดงหนุ่ม คิม แจอุค และสองพิธีกร ยู แจซอก กับ ยู ยอนซอก เพื่อออกไปลุยภารกิจย่านชินชน
ระหว่างถ่ายทำ คำสารภาพเรื่องไขมันพอกตับของเรนทำเอารุ่นพี่อย่าง ยู แจซอก อดเป็นห่วงไม่ได้ เพราะเจ้าตัวยังคุยโวถึงของโปรดแคลอรีสูงว่า “อาหารที่ผมอยากกินก่อนตายคือชีสเบอร์เกอร์กับปลาหมึกผัดเผ็ดครับ” แถมสั่งมื้อกลางวันมาจัดเต็ม
พอ ยู แจซอก ทักว่าอาจเป็นเพราะกินแบบนี้ เรนก็ยอมรับจนฮาลั่นกอง แต่ความสายกินยังไม่จบแค่นั้น เขายังแวะซื้อวาฟเฟิลกลับบ้านพร้อมขอเพิ่มครีมจากพ่อค้าแบบจริงจัง จน ยู แจซอก ต้องแซวเรื่องไขมันพอกตับอีกรอบ
ถึงจะโดนแซวเรื่องการกิน แต่พอเข้าสู่เกมช่วงพักอย่าง ‘เซอร์กิตเทรนนิง’ เรนก็โชว์ความฟิตเต็มพิกัด พร้อมประกาศอย่างมั่นใจว่า “พวกเรามีแรงอยู่แล้ว!” แม้ต้องซ้อมหลายรอบ แต่เขากระโดดเชือกแบบดับเบิลอันเดอร์ได้แบบชิลๆ จนแทบไม่เชื่อว่าเป็นหนุ่มวัย 40 กว่า
ด้าน คิม แจอุค และ ยู ยอนซอก ก็ทุ่มสุดตัว ส่วน ยู แจซอก ถึงขั้นยอมถอดรองเท้าลุยเท้าเปล่า ทำเอาบรรยากาศในยิมเดือดสุดๆ จนจบเกม ยู ยอนซอก ถึงกับบ่นอุบว่า “เหงื่อไหลยังกับฝนตก”
นอกจากรายการคืนนี้ที่แฟนๆ รอชมศึกวัดความอึด เมื่อไม่นานมานี้เรนยังไปออกรายการวาไรตี้ ‘Please Take Care of My Refrigerator’ พร้อมเปิดตู้เย็นครอบครัวที่ใช้ร่วมกับภรรยาสาว คิม แทฮี ให้ชมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่แต่งงาน ภายในตู้เย็นอัดแน่นไปด้วยสลัดฝีมือ คิม แทฮี กับข้าวจากแม่ยาย และเครื่องเคียงที่แม่ของพี่สะใภ้ทำมาให้ ดูแล้วอบอุ่นและน่ารักสุดๆ
เรนยังเล่าถึงรสนิยมการกินของลูกๆ ด้วยว่า “ผมชอบกินอาหารทะเลมาก ลูกๆ ก็เลยชอบกินเป็นพิเศษเหมือนกันครับ” แม้ลูกสาวทั้งสองคนจะยังเล็ก แต่ก็ชอบอาหารทะเลถึงขั้นกินแบบดิบได้แล้ว แถมหนึ่งในของโปรดคือคาเวียร์ วัตถุดิบระดับพรีเมียม ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าขณะที่ร้านอาหารหรูเสิร์ฟให้แทบไม่ถึงช้อน แต่ลูกสาวของเขากลับตักกินกันเป็นช้อนๆ เลยทีเดียว
ที่มา: The Chosun Daily
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