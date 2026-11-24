หามตัว ผู้กำกับดัง ส่งรพ.ด่วน หลังแน่นหน้าอก-หายใจไม่ออก ระหว่างสอบสวน
ด่วน! หามตัว ผู้กำกับละครดัง ‘บับเบิ้ล’ ส่งรพ.ด่วน หลังมีอาการแน่นหน้าอก-หายใจไม่ออก ระหว่างสอบสวน คดีอุ้มแม่ลูกเรียกค่าไถ่ แพทย์ยัน แค่เครียด ไม่น่าห่วง
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.มักกะสัน ได้ประสานอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำรถกู้ภัยเข้ามารับตัว นายภูมิพัฒน์ หรือ “บับเบิ้ล” ผู้กำกับละครชื่อดัง เพื่อเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน หลังจากที่เจ้าตัวมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการสวมหน้ากากออกซิเจนให้ ซึ่งภายในรถกู้ภัยยังมีแม่ของนายบับเบิ้ลนั่งดูแลอยู่เคียงข้างด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและร้องไห้ออกมาด้วยความเป็นห่วง
ทางด้าน พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน เปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวช่อง 3 ว่า “นายบับเบิ้ลเกิดอาการเครียดและตื่นเต้นจากการถูกสอบปากคำอย่างหนัก เบื้องต้นแพทย์ได้ตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นเพียงอาการเครียดทั่วไป ไม่มีภาวะแทรกซ้อนหรือโรคประจำตัวที่น่าเป็นห่วง หากอาการดีขึ้นก็จะนำตัวกลับมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับ นายธนารักษ์ หรือ “บิ๊ก” เนื่องจากยังมีรายละเอียดอีกหลายประเด็นที่ต้องซักถาม
ส่วน นายอนุชา หรือ “หรั่ง” คนขับรถ คาดว่าจะนำตัวไปขออำนาจศาลอาญา รัชดาภิเษก ฝากขังภายในวันนี้”
สำหรับแนวทางการให้การของผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย พ.ต.อ.อุรัมพร ระบุว่า ทั้งหมดให้การภาคเสธและมีคำให้การที่ขัดแย้งกัน โดย นายบับเบิ้ล ผู้กำกับละครดัง ยืนยันว่า ‘ตนเองไม่ได้เป็นคนสั่งการและไม่ได้แอบอ้างเบื้องสูง’ ขณะที่นายบิ๊กซัดทอดว่า ‘ทำตามคำสั่งของท่าน’ ซึ่งหมายถึงนายบับเบิ้ล ส่วนนายหรั่งอ้างว่า ‘ตนเองเป็นเพียงแค่คนขับรถเท่านั้น’
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนยังคงต้องลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานและไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าใครเป็นคนสั่งการและแบ่งหน้าที่กันทำอย่างไร
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อ้างอิงจาก : เรื่องเล่าเช้านี้