รถไฟชนรถพ่วงขนรถค้างกลางราง ตกราง บาดเจ็บ 5
รถไฟโดยสารของแอมแทร็ก (Amtrak) พุ่งชนรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อที่ขนรถปราบดินและติดค้างอยู่บนทางข้ามทางรถไฟในรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา เมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาท้องถิ่น ทำให้ขบวนรถตกรางบางส่วน มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 5 คน
จ่าแอชลีย์ วูด แห่งกรมตำรวจลาฟาแยตต์ ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า รถบรรทุกกำลังแล่นข้ามทางตัดรางรถไฟอยู่ตอนที่ขบวนรถวิ่งเข้ามา ส่วนเคนเดอริส แฮนดี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของตำรวจลาฟาแยตต์ ชี้แจงกับยูเอสเอ ทูเดย์ว่า รถพ่วงติดอยู่บนรางได้เพียงไม่กี่นาที ไม้กั้นทางข้ามก็ปิดลงเพราะมีรถไฟกำลังมา เจ้าหน้าที่เล่าว่าขบวนรถพยายามชะลอความเร็วแล้ว แต่หยุดไม่ทันจึงชนเข้าอย่างจัง
ขบวนที่เกิดเหตุคือซันเซ็ต ลิมิเต็ด (Sunset Limited) เที่ยวขาไปทางตะวันออก ปลายทางเมืองนิวออร์ลีนส์ แอมแทร็กเปิดเผยว่ามีผู้โดยสารบนขบวน 95 คน จุดเกิดเหตุอยู่บนทางหลวงหมายเลข 90 นอกตัวเมืองลาฟาแยตต์ ห่างจากใจกลางเมืองราว 8 กิโลเมตร เหตุเกิดหลังเวลา 18.00 น. เล็กน้อยตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเช้าวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน ราว 07.00 น. ตามเวลาประเทศไทย
ความเสียหายที่แอมแทร็กยืนยันคือ หัวรถจักรคันหน้าและตู้สัมภาระ 2 ตู้หลุดออกจากราง ขณะที่ตู้โดยสารทุกตู้ยังตั้งตรงอยู่บนพื้น ภาพจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นว่ามีตู้หนึ่งไถลลงไปในทุ่งข้างทางจนหันหัวสวนกับแนวราง ส่วนรถปราบดินที่บรรทุกมาก็ตกลงไปนอนตะแคงอยู่ข้างทางรถไฟ
สำหรับผู้บาดเจ็บ กรมดับเพลิงลาฟาแยตต์รายงานว่ามี 5 คน ทุกคนบาดเจ็บเล็กน้อย โมนิก บลังโก บูเลต์ ผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นลาฟาแยตต์ ก็โพสต์ยืนยันทางโซเชียลมีเดียว่าไม่มีใครบาดเจ็บสาหัส ด้านรถพยาบาลส่งมาที่เกิดเหตุอย่างน้อย 12 คัน ส่วนอาการของคนขับรถบรรทุกยังไม่มีการเปิดเผย
หลังการชน ทีมกู้ภัยและทีมวัตถุอันตรายของหน่วยดับเพลิงเข้าตรวจพื้นที่ก่อน เมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วจึงพาผู้โดยสารลงจากขบวนพร้อมสัมภาระไปยังจุดปลอดภัย จากนั้นผู้โดยสารที่ไม่ได้รับบาดเจ็บขึ้นรถบัสเดินทางต่อไปยังนิวออร์ลีนส์
ขณะนี้แอมแทร็ก บริษัทรถไฟบีเอ็นเอสเอฟ (BNSF) และตำรวจลาฟาแยตต์กำลังร่วมกันสอบสวน ยังไม่มีข้อสรุปว่าทำไมรถพ่วงจึงติดค้างอยู่บนราง แฮนดีกล่าวว่าเมืองลาฟาแยตต์รู้สึกขอบคุณที่เหตุครั้งนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บสาหัส
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