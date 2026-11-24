ลอยกระทงออนไลน์ กทม. ผ่านมือถือ ทำยังไง เว็บเปิดให้ลอยถึง 23.59 น. คืนนี้
คนกรุงที่ไม่สะดวกออกไปริมน้ำคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 ลอยกระทงออนไลน์ ผ่านมือถือได้บนเว็บไซต์ Greener Bangkok ของกรุงเทพมหานคร (กทม.) วันนี้ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 23.59 น.
กทม. เปิดกิจกรรมทางเลือกให้คนที่เดินทางไปสวนจริงไม่ได้ ทั้งยังได้รักษ์โลก ผู้ร่วมกิจกรรมเลือกฉากได้ 37 แห่ง แบ่งเป็นสวนสาธารณะจำลอง 35 แห่ง ตรงกับสวนที่ กทม. เปิดให้ลอยกระทงจริง อีก 2 แห่งคือคลองเปรมประชากรและไอคอนสยาม
วิธีลอยกระทงออนไลน์มี 5 ขั้นตอน ขั้นแรก เปิดเว็บไซต์ Greener Bangkok ผ่านเบราว์เซอร์บนมือถือ ขั้นที่สอง เลื่อนหาหัวข้อกิจกรรมวันลอยกระทงแล้วกดเข้าร่วม ขั้นที่สาม เลือกสวนสาธารณะที่ต้องการ ขั้นที่สี่ เลือกแบบกระทงแล้วพิมพ์คำอธิษฐาน ขั้นสุดท้าย กดลอย กระทงดิจิทัลจะลอยออกไปในฉากสวนที่เลือกไว้
สำหรับคนที่อยากลอยกระทงด้วยตัวเอง กทม. สำนักสิ่งแวดล้อม เปิดสวนสาธารณะ 35 แห่งใน 22 เขต ตั้งแต่เวลาเปิดสวนตามปกติจนถึง 24.00 น. ของวันเดียวกัน ตัวอย่างสวนที่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน, สวนจตุจักร เขตจตุจักร, สวนเบญจกิติ และสวนเบญจสิริ เขตคลองเตย, สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร ส่วนรายชื่อครบทุกแห่งดูได้จากประกาศของ กทม.
ที่ต้องรู้ก่อนไปคือ กทม. ขอให้ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายง่าย เช่น หยวกกล้วยหรือใบตอง งดกระทงโฟม ห้ามใช้กระทงขนมปังหรือกระทงอาหารปลา เพราะสระในสวนเป็นน้ำระบบปิด อาหารที่ปลากินไม่หมดจะทำให้น้ำเน่าเสีย นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือให้ลอยครอบครัวละ 1 กระทง เพื่อลดปริมาณขยะ
ด้านความปลอดภัย ภายในสวนห้ามจุด ปล่อย หรือขายโคมลอย ดอกไม้ไฟ พลุ และประทัดทุกชนิด รวมถึงห้ามขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
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