เฉลยแล้ว “พี่เอก” คือใคร? ทนายตั้มเปิดปมโยง “กัน จอมพลัง” พาให้ข้อมูล DSI แล้ว ก่อนพลิกเจอคดีรีดทรัพย์
หนังคนละม้วน! ทนายตั้มเปิดปม “พี่เอก” โยง กัน จอมพลัง อ้างก่อนหน้านี้มีคนติดต่อขอคืนเงินและให้จบเรื่องไม่ออกสื่อ แต่กลับเกิดคดีจับกุมผู้ต้องหารีดทรัพย์ 2.5 แสน ลั่นแนะอีกฝ่ายแจ้งความกลับ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ ระบุว่า เมื่อสองวันก่อน พี่เอกโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังว่ามีบุคคลที่อ้างว่าเป็นคนของกัน จอมพลัง ติดต่อมาเสนอคืนเงินค่าเช่าที่ค้างชำระ พร้อมขอให้ยุติเรื่องและไม่ออกสื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกัน จอมพลัง อีก
อย่างไรก็ตาม เช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน ทนายตั้มกลับพบข่าวตำรวจจับกุมผู้ต้องหาในคดีรีดเอาทรัพย์กัน จอมพลัง จึงแสดงความประหลาดใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมวิจารณ์การดำเนินการของอีกฝ่าย และแนะนำให้พี่เอกเข้าแจ้งความกลับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับข้อความที่ทนายตั้มโพสต์ มีเนื้อหาดังนี้
“พี่เอกคือใคร พี่เอกคือเจ้าของตึกพาราแม็ก ที่กัน จอมพลัง และจิมมี่ ไปเช่าตึกทำเวปพนันที่ฝั่งเขมร แล้วค้างค่าเช่าไว้ 4 แสน พี่เอกเอาข้อมูลมาให้ผม และผมได้พาไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจไซเบอร์และ DSI แล้ว เมื่อ 2 วันก่อนพี่เอกโทรมาเล่าว่า มีคนของกัน จอมพลัง ติดต่อมาคืนเงินและขอให้จบเรื่องนี้ อย่าออกสื่อเรื่องของเขาอีก แต่วันนี้ตื่นมาเจอข่าวก็ตกใจครับ เหลี่ยมทุกดอก เพื่อกลบข่าวเน่าๆตัวเอง เลยแนะนำให้พี่เอกแจ้งความกลับไปเลยครับ”
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลัง กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กประกาศว่าตำรวจจับกุมขบวนการสร้างหลักฐานเท็จเพื่อข่มขู่เรียกทรัพย์จากตนได้แล้ว พร้อมกล่าวอ้างว่าคดีมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรและบุคคลมีชื่อเสียงหลายคนที่เคยออกมาโจมตี
ต่อมา มีรายงานว่าตำรวจ สน.สุทธิสาร จับกุมผู้ต้องหา 2 คน คือ นายติรนัยน์ อายุ 53 ปี และนายธนกฤต อายุ 48 ปี บริเวณร้านแมคโดนัลด์ ปากซอยรัชดาภิเษก 17 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 03.25 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน ระหว่างนัดส่งมอบเงินสดจำนวน 250,000 บาท
การจับกุมเกิดขึ้นหลังกัน จอมพลัง เข้าแจ้งความว่ามีบุคคลอ้างว่าครอบครองข้อมูลลับเกี่ยวกับตน และข่มขู่ว่าจะนำไปเปิดเผยหากไม่ได้รับเงิน ตำรวจจึงวางแผนจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองในข้อหาร่วมกันรีดเอาทรัพย์และหมิ่นประมาท
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ทนายตั้มเปิดเผยเกี่ยวกับการเช่าตึกทำเว็บพนันออนไลน์และการค้างค่าเช่า 400,000 บาท ยังเป็นข้อกล่าวอ้างที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม รวมถึงความเกี่ยวข้องระหว่างข้อพิพาทค่าเช่ากับคดีรีดเอาทรัพย์ 250,000 บาท ซึ่งเป็นคนละจำนวนเงิน
ขณะนี้ยังไม่มีผลการสอบสวนที่ยืนยันข้อกล่าวหาเรื่องการใช้ตึกพาราแม็กซ์ทำเว็บพนันออนไลน์ ส่วนคำกล่าวอ้างว่ามีคนติดต่อขอคืนเงินเพื่อแลกกับการไม่ออกสื่อ ยังต้องรอหลักฐานและคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้อง ขณะที่คดีจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนของตำรวจ สน.สุทธิสาร
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