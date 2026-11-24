“ทนายตั้ม” ฟาดแรง! “กัน จอมพลัง” เหลี่ยมทุกดอก เพื่อกลบข่าวเน่า ๆ ของตัวเอง
“ทนายตั้ม” ฟาดแรง! “กัน จอมพลัง” เหลี่ยมทุกดอก เพื่อกลบข่าวเน่า ๆ ของตัวเอง เฉลยแล้ว “พี่เอก” เป็นใคร แนะให้ไปแจ้งความกลับ
24 พฤศจิกายน 2569 นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า
“พี่เอกคือใคร พี่เอกคือเจ้าของตึกพาราแม็ก ที่กัน จอมพลัง และจิมมี่ ไปเช่าตึกทำเวปพนันที่ฝั่งเขมร แล้วค้างค่าเช่าไว้ 4 แสน พี่เอกเอาข้อมูลมาให้ผม และผมได้พาไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจไซเบอร์และ DSI แล้ว
เมื่อ 2 วันก่อนพี่เอกโทรมาเล่าว่า มีคนของกัน จอมพลัง ติดต่อมาคืนเงินและขอให้จบเรื่องนี้ อย่าออกสื่อเรื่องของเขาอีก แต่วันนี้ตื่นมาเจอข่าวก็ตกใจครับ เหลี่ยมทุกดอก เพื่อกลบข่าวเน่าๆตัวเอง เลยแนะนำให้พี่เอกแจ้งความกลับไปเลยครับ” นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า “เริ่มยุ่งเหยิงพยันหลักฐานแล้วนะไอ่กัน”
ในเวลาต่อมา ทนายเดชา ได้แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “จัดไปครับ555” ขณะที่ ทนายตั้ม ได้โพสต์ข้อความตอบกลับว่า “กำลังไปช่วยพี่เอกที่สน.ครับ”
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