แห่ห่วง! แต๊งค์ พงศกร แอดมิตรพ. รอบ 2 ความดันตก ไม่ทราบสาเหตุ
แห่ห่วง! แต๊งค์ พงศกร แอดมิตรพ. รอบ 2 ความดันตก ไม่ทราบสาเหตุ หลังเพิ่งพ้นนาทีเฉียดตาย เส้นเลือดหัวใจอุดตัน-หัวใจวาย
เพิ่งพ้นวินาทีชีวิตมาได้เพียง 1 สัปดาห์ และทางแพทย์เพิ่งอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลหลังเข้ารับการรักษาอาการหัวใจวายเฉียบพลัน จากภาวะเส้นเลือดหัวใจอุดตัน 100% ได้เพียงแค่ 3 วันก็ต้องกลับมาแอดมิตด่วนอีกครั้ง สำหรับนักแสดงดัง แต๊งค์ พงศกร ที่ล่าสุด (23 พ.ย. 69) เจ้าตัวโพสต์ภาพนอนบนเตียงคนไข้อีกครั้ง พร้อมแจ้งข่าวให้แฟน ๆ ได้ทราบผ่านแคปชั่นอินสตาแกรมส่วนตัว ระบุว่า
“ไม่รอด..กลับเข้า รพ. อีกรอบ
วันนี้ความดันตกฮวบ ยังไม่ทราบสาเหตุ คุณหมอปรับยาและให้นอนติดตามอาการครับ ช่วงนี้มีออกบูธงานใหญ่ และกำลังจะมีอีกงานซ้อนกัน ต้องออกสองบูธ ภรรยาผมต้องรับภาระดูแลร้านและพนักงานแทนผมทั้งหมด แล้วยังต้องเลี้ยงลูก เลี้ยงหมาอีก สงสารภรรยามากครับ ขอบคุณภรรยามาก ๆ และฝากให้กำลังใจภรรยาผมด้วยนะครับ”
หลังจากโพสต์แจ้งข่าวได้ไม่นานก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับต่างก็เข้ามาส่งกำลังใจให้กับทั้งดาราหนุ่มและภรรยา พร้อมอวยพรให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมโดยเร็ว
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อ้างอิงจาก : IG thankpm