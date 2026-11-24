งานเข้า! แจ็ก แปปโฮ ยันรู้จัก ‘กัน จอมพลัง’ แค่ผิวเผิน เข้า DSI แจงบริจาคเงินแสนให้มูลนิธิฯ
แจ็ก แปปโฮ ไม่กังวลให้ปากคำในฐานะพยานกับดีเอสไอ หลังโอนเงิน 1 แสนให้มูลนิธิ กัน จอมพลัง ยันเป็นเงินสุจริต แจงสัมพันธ์รู้จักผิวเผิน-ไม่สนิทมาก
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 นายจาตุรงค์ พาโพธิ์ หรือ แจ็ก แปปโฮ อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชื่อดัง เข้าพบเจ้าหน้าที่ดีเอสไอตามนัดหมาย หลังคณะพนักงานสืบสวน กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ส่งหนังสือเชิญกลุ่มผู้บริจาคเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้” มาให้ถ้อยคำในฐานะพยาน
แจ็ก แปปโฮ นำหลักฐานสลิปการโอนเงินจำนวน 100,000 บาท ที่โอนจากบัญชี บจก.แปปโฮโปรดักชั่น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 เข้าบัญชีมูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ มามอบให้เจ้าหน้าที่ ตนจำไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นตรงกับสถานการณ์อะไร สาเหตุที่โอนไปเพราะอยากทำบุญ แต่เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นและมีจดหมายส่งไปถึงบ้านให้เข้ามาชี้แจงตามนัดหมาย
หลังให้ข้อมูลกับดีเอสไอ เจ้าตัวอธิบายว่าเจ้าหน้าที่สอบถามรายละเอียดเรื่องยอดเงิน วัตถุประสงค์ และวันที่โอน อินฟลูฯ คนดัง โอนบริจาคไปเพียงยอดเดียวจำนวน 100,000 บาท ไม่ได้ทยอยโอน และเป็นเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพสุจริต
แจ๊กไม่กังวลที่ต้องมาให้การกับดีเอสไอในฐานะผู้บริจาค เพราะทำไปด้วยความสุจริตใจ และจะบริจาคให้ที่อื่นต่อไป ไม่เสียกำลังใจหรือเสียความรู้สึก พร้อมย้ำว่าตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นมา ไม่ได้พูดคุยหรือส่งกำลังใจให้กัน จอมพลัง
สำหรับความสัมพันธ์ของตนกับ กัน จอมพลัง นั้น แจ็ก แปปโฮ ยอมรับว่ารู้จักกันประมาณหนึ่งแค่ผิวเผิน ไม่ได้สนิทมากขนาดนั้น เวลาอีกฝ่ายลงพื้นที่ช่วยเหลือเคสต่าง ๆ ตนไม่เคยไปด้วย แต่เคยโอนเงินช่วยแค่ครั้งเดียว เหตุผลที่ร่วมบริจาคเพราะตอนนั้นมองว่ากัน จอมพลัง ค่อนข้างเฟี้ยวและดี ส่วนเรื่องใจถึงพึ่งได้หรือไม่ ยอมรับว่าเคยพึ่งพาเล็กน้อยและช่วยทำบุญต่าง ๆ
ก่อนเดินทางกลับ แจ็ก แปปโฮ หยอกเล่นกับผู้สื่อข่าวเพื่อทำคอนเทนต์ว่า “วันนี้เขาเรียกผมมาเช็กเกลียวครับ ส่วนเช็กเกลียวแล้วหวานไหม ก็หวานนิด ๆ ต้องลองชิมดู”
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