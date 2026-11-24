ด่วน! รวบ 2 ผู้ต้องหารีดเงิน กัน จอมพลัง 2.5 แสน ซ้อเปาแฉอีกมุม ปมค้างค่าเช่าตึกปอยเปต
ตำรวจ สน.สุทธิสาร จับกุมผู้ต้องหา 2 คน หลังถูกกล่าวหาว่าร่วมกันข่มขู่เรียกเงินจาก กัน จอมพลัง หรือ กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ จำนวน 250,000 บาท โดยอ้างว่ามีข้อมูลลับเกี่ยวกับเจ้าตัว หากไม่ยอมจ่ายเงินจะนำเรื่องไปเปิดเผยต่อสาธารณะ ก่อนถูกตำรวจวางแผนจับกุมขณะนัดส่งมอบเงินบริเวณร้านแมคโดนัลด์ ย่านรัชดาภิเษก ขณะที่เพจดัง ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ออกมาเปิดเผยข้อกล่าวอ้างอีกด้านว่าเป็นข้อพิพาทเรื่องค่าเช่าตึกที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา
เมื่อเวลา 03.25 น. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 พ.ต.ท.พิเชษฐ์ ขันธ์เงิน พร้อมชุดสืบสวน สน.สุทธิสาร เข้าจับกุม นายติรนัยน์ อายุ 53 ปี และนายธนกฤต อายุ 48 ปี บริเวณร้านแมคโดนัลด์ ปากซอยรัชดาภิเษก 17 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ขณะนัดส่งมอบเงินสด 250,000 บาท ก่อนควบคุมตัวทั้งสองไปสอบสวนในคดีร่วมกันรีดเอาทรัพย์และหมิ่นประมาท
คดีนี้เริ่มจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 21.00 น. บริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย ซอยรัชดาภิเษก 15 หลังนายพิตฒิพัฒน์ ซึ่งเป็นคนรู้จักของกัน จอมพลัง ได้รับการติดต่อจากนายติรนัยน์ โดยฝ่ายผู้ต้องหาอ้างว่ามีข้อมูลลับเกี่ยวกับกัน จอมพลัง ซึ่งหากนำไปเปิดเผยจะได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
นายติรนัยน์จึงฝากข้อความผ่านคนรู้จักไปถึงกัน จอมพลัง ว่าหากไม่ต้องการให้ข้อมูลถูกเผยแพร่ จะต้องนำเงินมาแลกกับการเก็บเรื่องไว้เป็นความลับ นอกจากนี้ ยังมีการส่งภาพและข้อความในลักษณะดูหมิ่นผ่านแอปพลิเคชันไลน์ไปยังนายพิตฒิพัฒน์ด้วย
หลังทราบเรื่อง กัน จอมพลัง ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.ไพทูรย์ สิทธิบุญ สารวัตรสอบสวน สน.สุทธิสาร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน เวลา 22.12 น. โดยตำรวจรับแจ้งเป็นคดีอาญาหมายเลข 880/2569 ก่อนวางแผนนัดส่งมอบเงินสด 250,000 บาท ให้กับฝ่ายผู้ต้องหา กระทั่งสามารถจับกุมชายทั้งสองได้ในช่วงเช้ามืดวันที่ 24 พฤศจิกายน
ก่อนหน้านี้ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก กันจอมพลัง ช่วยสู้ ระบุว่า
“หมายแตกตำรวจบุกจับคาเงินของกลาง ขบวนการทำหลักฐานเท็จ ตบทรัพย์ กันจอมพลัง โยงพิธีกรชื่อดังและเหล่าคนดังหลายคนที่ออกมาโจมตีผม”
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการจับกุมที่เปิดเผยในขณะนี้ยังไม่ยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีความเชื่อมโยงกับพิธีกรหรือบุคคลมีชื่อเสียงตามที่กัน จอมพลัง กล่าวอ้าง รวมถึงยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลลับที่ถูกนำมาใช้ข่มขู่
ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ได้ออกมาโพสต์ถึงคดีจับกุมครั้งนี้ โดยตั้งข้อกล่าวอ้างว่าเรื่องราวที่แท้จริงเกี่ยวข้องกับการค้างชำระค่าเช่าตึกในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา จำนวน 400,000 บาท และมีการนัดหมายชำระเงิน ก่อนฝ่ายที่ไปพบกันจะถูกตำรวจจับกุมในข้อหารีดเอาทรัพย์
ซ้อเปาระบุข้อความว่า “เผือกสุดท้าย ตีฟูเล่นใหญ่ ส่งท้ายให้ FC ฟินฉ่ำ ความจริงคือ ค้างค่าเช่าตึกที่ปอยเปต 400,000 บาท แล้วนัดจะชำระเงินให้เค้า สุดท้ายแบล็คเมล์ให้ตำรวจมาจับบอกว่าตนเองโดนข่มขู่ถูกตบทรัพย์…”
นอกจากนี้ ยังแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของตัวเองว่า “นี่แหละ คือนิสัยที่แท้จริง หน้ากากหลุดแล้ว”
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเรื่องการค้างค่าเช่าตึก 400,000 บาท และการนัดชำระหนี้ยังเป็นข้อกล่าวอ้างจากเพจซ้อเปา ซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างเป็นทางการในขณะนี้ อีกทั้งยังไม่ชัดเจนว่าข้อพิพาทเรื่องค่าเช่าที่ถูกกล่าวถึงเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาทั้งสองอย่างไร
คดีนี้จึงมีคำกล่าวอ้างที่แตกต่างกันระหว่างฝ่ายกัน จอมพลัง ซึ่งแจ้งความว่าถูกข่มขู่เรียกเงิน 250,000 บาท กับข้อมูลที่ซ้อเปานำมาเปิดเผย โดยตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
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