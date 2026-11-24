อ้น อัครวัฒน์ แกะปม สำอาง ใน แม่จอมขวัญ ร้ายเพราะไม่เคยได้คำชมจากพ่อ
ตัวร้ายที่คนดูอยากเขวี้ยงรีโมตใส่ที่สุดในละครเรื่องหนึ่ง บางทีก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องเดียวกัน สำอาง ในละคร แม่จอมขวัญ ทางช่อง 7HD คือตัวอย่างแบบนั้น และคนที่ออกมาชวนให้มองใหม่ก็คือเจ้าของบทเอง อ้น อัครวัฒน์ จุมพลวิวัฒน์
สำอางเป็นลูกชายบ้านรวยที่โตมาในครอบครัวสไตล์มาเฟีย อยากได้อะไรก็ได้แทบทุกอย่าง ยกเว้นอย่างเดียว คือคำชมจากพ่อ เสี่ยซ้ง ซึ่งรับบทโดย ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
“สำหรับบท สำอาง อยู่ในครอบครัวมีเงิน แล้วก็เป็นเหมือนมาเฟีย ซึ่งถูกตามใจมาก จะได้ทุกอย่างที่ต้องการ แต่ตัวละครนี้มีปมเรื่องความรักจากครอบครัว คือเขามีเงินนะ แต่ครอบครัวก็ไม่ได้สมบูรณ์ เขาต้องการความรัก การพูดดี ๆ ทำอะไรแล้วได้กำลังใจ ซึ่งพ่อเขาไม่เคยให้เลย พอทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจไปหมด ตัวละครนี้จึงอยากทำอะไรให้ทุกคนยอมรับ อยากให้พ่อภูมิใจ” อ้นเล่า
สิ่งที่ทำให้สำอางดูน่าเอ็นดูมากกว่าน่ากลัว คือเจ้าตัวยอมรับเองว่าตัวละครนี้วางแผนไม่เก่งเอาเสียเลย
“สำอางเป็นคนที่รักครอบครัวมากนะ ถึงจะยืนด้วยตัวเองยังไม่ได้ วางแผนก็ทำได้แค่วางแผนแบบเด็กขี้โมโห ไม่ได้มีชั้นเชิงมากนัก เป็นคนตั้งใจนะ แต่ก็ทำได้เท่านี้แหละ คืออาจจะทำได้ไม่เท่ากับคนอื่น ลึก ๆ ไม่ใช่คนไม่ดีซะทีเดียว แล้วสำอางก็เป็นคนที่ขี้น้อยใจมาก”
อีกเรื่องที่อ้นพูดถึงด้วยความตื่นเต้นคือการได้ประกบกับ ศตวรรษ ดุลยวิจิตร ในบทพ่อ
“ผมดีใจมาก ๆ ครับที่ได้ร่วมงานกัน เพราะพี่เจคเป็นนักแสดงที่เก่งมาก ๆ เวลาเข้าฉากด้วยกัน พี่เขาทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองคือสำอางจริง ๆ”
และเจ้าตัวยังทิ้งปมไว้ให้คนดูรอ ด้วยการบอกว่ามีอยู่ฉากหนึ่งที่เขาเองก็อยากดูไม่แพ้แฟนละคร
“มีอยู่ฉากหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรอดู ผมเองก็อยากดูมาก ๆ เป็นฉากที่ผมต้องเล่นดราม่าหนักมาก ต้องร้องไห้แบบสุดจริง ๆ เรียกว่าปล่อยโฮเลย อยากชวนทุกคนมาติดตามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับสำอาง”
แม่จอมขวัญ เป็นผลงานของค่าย ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น นำแสดงโดย บิ๊ก ณทรรศชัย จรัสมาส ประกบคู่กับ มิ้นชิ เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ และ แพม สุชานุช ศุภธรรมวงศ์ ก่อนหน้านี้บิ๊กเพิ่งเล่าถึงความยากของการรับบทฝาแฝดในเรื่องเดียวกันนี้มาแล้ว
ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD กดหมายเลข 35 หรือดูสดออนไลน์ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน CH7ON
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อ้างอิงจาก: ช่อง 7HD