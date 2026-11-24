ส่งกำลังใจ ซี ศิวัฒน์ แจ้งข่าว เอมี่ กลิ่นประทุม แอดมิตด่วน ปวดท้องหนัก-แพ้ยา
ส่งกำลังใจ ซี ศิวัฒน์ แจ้งข่าว เอมี่ กลิ่นประทุม แอดมิตด่วน หลังปวดท้องหนัก พบ ลำไส้อักเสบ-แพ้ยา นอนทรมานตลอดคืน
ทำเอาแฟนคลับและคนในวงการบันเทิงเป็นห่วงกันไม่น้อย เมื่อนักแสดงและพิธีกรหนุ่มชื่อดัง ซี ศิวัฒน์ ได้ออกมาโพสต์ภาพภรรยา เอมี่ กลิ่นประทุม ขณะนอนแอดมิตที่โรงพยาบาลกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถ่ายงานได้ตามกำหนดเดิม โดยระบุข้อความแจ้งอาการป่วยว่า
“พี่มี่ฝากขอโทษงานสำหรับการถ่ายทำในวันนี้นะครับ พี่มี่พยายามฝืนลุกจะไปทำงาน แต่คุณหมอขอให้นอนแอดมิตให้ยาไปก่อน ตอนแรกนึกว่าเป็นไส้ติ่ง แต่สรุปก็ยังโชคดีที่เป็นลำไส้อักเสบ นอนปวดท้องทรมานทั้งคืน ตื่นมาแพ้ยาอีก ลมพิษขึ้นทั้งตัว กราบขอโทษอีกครั้งนะครับ”
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อ้างอิงจาก : IG siwat_c
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