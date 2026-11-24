ตำรวจแจ้งข้อหา วินหัวร้อน ฝ่าไฟแดง-ชกคนข้ามม้าลาย ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ
ตำรวจ สน.โชคชัย แจ้ง 4 ข้อหา วินหัวร้อน ฝ่าไฟแดง-ชกคนข้ามทางม้าลาย ก่อนยกมือไหว้ขอโทษ ด้านผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 21.00 น. มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แสดงเหตุการณ์ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก่อเหตุชกต่อยทำร้ายร่างกายประชาชน
แม้จากการตรวจสอบในระบบศูนย์วิทยุและรายงานประจำวันของ สน.โชคชัย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2569 เวลา 15.00 น. จะยังไม่พบการแจ้งเหตุหรือแจ้งความร้องทุกข์ แต่ฝ่ายสืบสวน สน.โชคชัย ไม่ได้นิ่งนอนใจ เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบพยานแวดล้อมจนทราบว่าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณถนนลาดพร้าววังหิน เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
จากการสืบสวนติดตามตัวและสามารถเชิญตัวคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่ายมาสอบถามข้อเท็จจริงที่ สน.โชคชัย ประกอบด้วยผู้เสียหาย อายุ 57 ปี และผู้ก่อเหตุ อายุ 47 ปี โดยทราบว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้เสียหายพร้อมครอบครัวได้เดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลายในจังหวะสัญญาณไฟแดงให้รถหยุด
แต่ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างย่านถนนลาดพร้าววังหินได้ขับขี่รถฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ไม่ยอมหยุดรถให้คนข้าม จึงเกิดการต่อว่ากันขึ้น ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเกิดอารมณ์ชั่ววูบวิ่งเข้าไปทำร้ายร่างกายบริเวณลำคอและลำตัว (ไม่ปรากฏบาดแผลฟกช้ำ)
โดยต่อหน้า ผกก.สน.โชคชัย พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวน ผู้ก่อเหตุได้สำนึกผิดต่อการกระทำที่ใจร้อนเกินกว่าเหตุ พร้อมยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหาย ซึ่งฝ่ายผู้เสียหายได้ให้อภัยและไม่ติดใจเอาความในทางส่วนตัว
อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษากฎหมายและระเบียบวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด พนักงานสอบสวน สน.โชคชัย ได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในความผิดอาญาแผ่นดิน 4 ข้อหา ได้แก่
- ใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
- ใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียน (นำรถส่วนบุคคลมารับ-ส่งผู้โดยสาร)
- ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (ไฟแดง)
- ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
พร้อมตรวจยึดรถจักรยานยนต์คันก่อเหตุไว้เป็นของกลาง ส่งตัวผู้เสียหายตรวจชันสูตรบาดแผลที่โรงพยาบาล และรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการฟ้องต่อศาลตามขั้นตอนต่อไป
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