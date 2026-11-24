ฮือฮา แมวลายประหลาดบนเกาะพีพี ชาวเน็ตโยงแมววิลาศในตำราโบราณ
นักท่องเที่ยวเผยคลิปแมวลายแปลกบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ยอดชมหลายล้านครั้ง ชาวเน็ตสงสัยเป็นแมวไทยโบราณที่เชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วหรือไม่ ขณะที่บางคนตั้งคำถามว่าเป็นลายขนธรรมชาติหรือถูกย้อมสี
กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้อินสตาแกรม @thecuriousclub.bagpackerme เผยแพร่คลิปแมวลวดลายแปลกตาที่พบระหว่างท่องเที่ยวบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ จนชาวเน็ตพากันตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นแมววิลาศ ซึ่งปรากฏอยู่ในตำราแมวไทยโบราณ ขณะที่บางส่วนสงสัยว่าลวดลายบนตัวแมวเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือมีคนนำสีมาแต่งแต้ม
เจ้าของบัญชีโพสต์คลิปพร้อมข้อความระบุว่า พบแมวน่ารักตัวนี้บนเกาะพีพี ก่อนเผยแพร่อีกคลิปพร้อมตั้งคำถามว่า “เรามีแมวลายนี้ที่ประเทศไทย เคยเห็นกันบ้างไหม?” ทำให้ผู้ชมจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น และบางคนถึงกับอยากเดินทางไปพบเจ้าเหมียวด้วยตัวเอง
หลังคลิปถูกส่งต่อ ชาวเน็ตเริ่มถกเถียงถึงที่มาของลวดลาย โดยบางคนสงสัยว่าอาจมีผู้นำสีมาแต่งแต้มบนตัวแมว ขณะที่อีกส่วนมองว่าอาจเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของแมวลูกผสม นอกจากนี้ ยังมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าเคยพบแมวตัวเดียวกันบนเกาะพีพีตั้งแต่ปีก่อน แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าลวดลายเกิดจากสาเหตุใด
ประเด็นที่ได้รับความสนใจตามมาคือ การนำลวดลายของแมวไปเปรียบเทียบกับ แมววิลาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในแมวมงคลที่มีบันทึกอยู่ในตำราแมวไทยโบราณ เนื่องจากมีลักษณะสีขนตัดกันและมีแถบสีพาดยาวตามลำตัว
ข้อมูลจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งศึกษาตำราแมวไทยฉบับหมอเห ณ วัดท่าพูด จังหวัดนครปฐม อธิบายว่า แมววิลาศมีขนพื้นสีดำ แซมสีขาวตามส่วนต่าง ๆ รวม 9 แห่ง ได้แก่ หูทั้งสองข้าง เท้าทั้งสี่ ท้อง หลัง และหาง พร้อมดวงตาสีเขียวสดใส
ตามความเชื่อในตำราโบราณ ผู้ที่เลี้ยงแมววิลาศจะมีความเจริญก้าวหน้า ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง มีทรัพย์สินและบริวารเพิ่มพูน อีกทั้งเชื่อว่าจะช่วยปกป้องเจ้าของจากศัตรู
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับรายละเอียดในตำรา จะพบว่าแมวบนเกาะพีพีมีสีขนพื้นอ่อนและแต้มสีเข้ม ซึ่งต่างจากคำพรรณนาแมววิลาศที่มีขนพื้นดำและสีขาวแซมตามตำแหน่งต่าง ๆ จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นแมวชนิดเดียวกัน หรือมีความเกี่ยวข้องทางสายพันธุ์
แม้แมวไทยหลายชนิดที่ปรากฏในตำราโบราณจะไม่พบสายพันธุ์ดั้งเดิมในปัจจุบันแล้ว แต่การค้นพบแมวที่มีลวดลายคล้ายภาพในตำราเพียงอย่างเดียว ยังไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าเป็นการค้นพบแมวโบราณที่สูญพันธุ์ไปแล้วอีกครั้ง
ขณะนี้ยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านแมวไทยหรือพันธุศาสตร์ออกมายืนยันสายพันธุ์และที่มาของลวดลายแมวบนเกาะพีพี ทำให้ข้อสงสัยที่ว่าเป็นแมวลูกผสม ลวดลายตามธรรมชาติ หรือมีผู้แต่งสีขน ยังคงรอการตรวจสอบเพิ่มเติม
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