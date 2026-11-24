ทนายเดชา เฉลยปม หมายแตก กันจอมพลัง เดี๋ยวรู้ใครสร้างหลักฐานเท็จ
กัน จอมพลัง โพสต์ตำรวจจับขบวนการทำหลักฐานเท็จตบทรัพย์ ด้านทนายเดชาเผยอีกมุม อ้างเจ้าของตึกถูกนัดไปรับเงินค่าเช่าที่ค้าง ก่อนถูกนำตัวไป สน.สุทธิสาร
จากกรณี “กัน จอมพลัง” โพสต์ว่า ตำรวจจับผู้ที่เขากล่าวหาว่าร่วมกันทำหลักฐานเท็จเพื่อตบทรัพย์ พร้อมพาดพิงถึงพิธีกรและคนดัง ล่าสุดทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ออกมาเล่าเหตุการณ์อีกด้าน ระบุว่าผู้ถูกจับเป็นเจ้าของตึกพาราแม็กซ์ คู่กรณีของกัน ซึ่งถูกนัดให้ไปรับเงินค่าเช่าที่ค้าง ก่อนถูกนำตัวไปที่ สน.สุทธิสาร
เช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 กัน จอมพลัง โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า “หมายแตก” และอ้างว่าตำรวจบุกจับขบวนการทำหลักฐานเท็จตบทรัพย์ตนได้พร้อมเงินของกลาง แต่โพสต์ดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยชื่อผู้ถูกจับหรือรายละเอียดพฤติการณ์ที่กล่าวหา ขณะที่ทนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ระบุว่าคดีนี้อยู่ที่ สน.สุทธิสาร
ต่อมาทนายเดชาโพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก บอกว่าได้รับข้อมูลจากทนายความของเจ้าของตึกพาราแม็กซ์ว่า กัน จอมพลัง ได้แจ้งความคดีหมิ่นประมาทและรีดเอาทรัพย์ไว้ที่ สน.สุทธิสาร
ทนายเดชาเล่าตามข้อมูลที่ได้รับว่า ช่วงประมาณ 21.00–22.00 น. ของคืนก่อน มีผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อเจ้าของตึกให้ออกมาพบ โดยอ้างว่าจะชำระเงินค่าตึกที่ค้างอยู่กว่า 400,000 บาทก่อนครึ่งหนึ่ง หรือราว 200,000 บาท จากนั้นมีการเรียกตำรวจเข้าจับและนำตัวเจ้าของตึกไปที่ สน.สุทธิสาร เขาระบุด้วยว่าฝ่ายเจ้าของตึกได้ประสานทนายความให้มาดำเนินการประกันตัวแล้ว
ทนายเดชาตั้งคำถามต่อวิธีนัดพบเพื่อจ่ายเงินก่อนการจับกุม พร้อมโต้ข้อกล่าวหาเรื่องการสร้างหลักฐานเท็จ กล่าวว่าต้องรอดูว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไร
ตึกพาราแม็กซ์เคยถูกกล่าวถึงในข้อพิพาทก่อนหน้านี้ หลังทนายตั้ม ษิทรา เบี้ยบังเกิด อ้างว่ามีเจ้าของตึกมาให้ข้อมูลประกอบข้อสงสัยเกี่ยวกับกัน จอมพลัง และขอให้ DSI ตรวจสอบ
ขณะนี้รายละเอียดจากทนายเดชาเป็นคำบอกเล่าที่เขาระบุว่าได้รับจากทนายความของเจ้าของตึก ส่วนข้อกล่าวหาเรื่องทำหลักฐานเท็จและตบทรัพย์มาจากฝ่ายกัน จอมพลัง ยังไม่มีข้อมูลจากตำรวจ สน.สุทธิสาร ที่ยืนยันต่อสาธารณะถึงข้อหาที่รับแจ้ง พฤติการณ์การจับกุม และสถานะการประกันตัว
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