สตรีมเมอร์ดื่มเบียร์วันละ 9 ลิตร จนตับพัง ท้องบวม-ขับถ่ายเล็ด สภาพทรมาน เตือนสติสายดื่ม
อุทาหรณ์ ‘คินบาเอะ’ อินฟลูเอนเซอร์ชาวญี่ปุ่น ดื่มเบียร์วันละ 9 ลิตรจนตับพัง นอนซม-ท้องบวมเป่ง สภาพทรมาน เตรียมใจรับความตาย
สำนักข่าวต่างประเทศแชร์อุทาหรณ์สายดื่ม ยกตัวอย่างกรณีของ “คินบาเอะ” (Kimbae) อินฟลูเอนเซอร์และสตรีมเมอร์หนุ่มชาวญี่ปุ่นวัย 48 ปี เจ้าของบัญชี X @kimbae1234 ที่มีผู้ติดตามกว่า 9.5 หมื่นราย ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เขาโพสต์ภาพอัปเดตอาการป่วยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 มีนาคม 2567 ทำเอาชาวเน็ตต่างตกตะลึง หลังเจ้าตัวดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักต่อเนื่องมานานจนร่างกายทรุดโทรมหนัก และแพทย์วินิจฉัยว่าเหลือเวลาชีวิตอีกเพียง 1 ปีเท่านั้น
ภาพสุดท้ายเผยให้เห็นใบหน้าที่ซีดเซียวและเปลี่ยนไปจากเดิมจนแทบจำไม่ได้ คินบาเอะนอนซมไร้เรี่ยวแรงอยู่บนเตียง หน้าท้องบวมเป่งขึ้นมาอย่างน่ากลัวคล้ายคนตั้งครรภ์ บริเวณสะดือมีเทปกาวแปะไขว้เป็นรูปตัว X เอาไว้ ขณะที่ช่วงเอวถึงต้นขามีผ้าอ้อมผู้ใหญ่วางอยู่
เจ้าตัวเล่าว่ามีอาการปวดท้องรุนแรง ทั้งอาเจียนและขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระเล็ดราดอย่างควบคุมไม่ได้จนทรมานอย่างแสนสาหัส ต้องรอให้ผู้ดูแลเข้ามาช่วยสวมผ้าอ้อมให้ในช่วงเช้า นอกจากนี้ยังไม่สามารถกินอาหารแข็งได้เลย เพราะกินเข้าไปเมื่อไรก็อาเจียนออกมาทันที ทำได้เพียงจิบน้ำผลไม้จากขวดพลาสติกเล็ก ๆ เพื่อประทังความหิว
สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือ แม้จะกินยานอนหลับเข้าไปแล้ว แต่ความเจ็บปวดยังคงปลุกให้ตื่นขึ้นมาตลอดทั้งคืน ต้องนอนลืมตาเผชิญกับความทรมานเพียงลำพังจนคินบาเอะเอ่ยปากว่าตนได้เตรียมใจรับความตายเอาไว้แล้ว
ก่อนหน้านี้ คินบาเอะมักออกมาเล่าอาการป่วยของตัวเองจนมีแฟนคลับคอยติดตามและเห็นใจจำนวนมาก เจ้าตัวเคยเปิดเผยว่าเริ่มดื่มเหล้าอย่างหนักมาตั้งแต่อายุ 35 ปี เคยทำสถิติดื่มเบียร์สูงสุดถึงวันละ 9 ลิตร ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา แอลกอฮอล์ทำลายการทำงานของตับจนเสียหายทั้งหมด กระทั่งเดือนกันยายนปี 2566 เขาถูกหามส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตเป็นการด่วน ก่อนที่แพทย์จะแจ้งข่าวร้ายว่าเหลือเวลาอยู่ได้อีกแค่ 1 ปี
แม้ชาวเน็ตที่ติดตามคินบาเอะจะรู้ดีว่าสุขภาพของเขาย่ำแย่ลงเรื่อย ๆ แต่เมื่อได้เห็นภาพล่าสุดทุกคนต่างตกใจ หลายคนยอมรับว่าน่ากลัวมากหากร่างกายต้องตกอยู่ในสภาพนี้ ขณะที่มีทั้งคนที่เข้ามาส่งกำลังใจ และอีกหลายคนที่นำเรื่องราวของคินบาเอะมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้หันมาดูแลสุขภาพ
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ซันไบเมะ ฮิคารุ สตรีมเมอร์ที่รู้จักกับคินบาเอะ เผยว่า “มาโอะ” ผู้ดูแลสตรีมเมอร์ชายแจ้งว่าเขาเสียชีวิตและจัดงานศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว
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